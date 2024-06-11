Вместо Анапы и Сочи: три летних курорта, где стоит побывать летом

Здесь есть и дикие пляжи, и современные музеи.

Летом можно отдохнуть не только в Сочи или Анапе, которые зачастую слишком переполнены и имеют высокий ценник. Есть и другие направления, где не менее комфортный климат, а пейзажи еще красочнее. Вот три таких варианта.

Дагестан

Здесь можно насладиться не только пляжным отдыхом, но и полюбоваться горами и барханами. Комфортно всего тут в июле: температура воздуха держится в пределах +30°С, а Каспийское море прогревается до +25-27°С.

В Махачкале и Дербенте очень много достопримечательностей, а в Избербаше и Каспийске хорошие песчаные пляжи с пологим входом. При этом цены на жилье здесь в разы ниже, если сравнивать с Крымом и краснодарским курортами.

Если не любите жару, то отправляйтесь в горы. В среднем здесь примерно на 5 градусов прохладнее, а большое количество водоемов и зелени делают климат еще более комфортным. Например, можно посетить Сулакский каньон — он один из самых глубоких в мире. Вблизи каньона расположилось еще одно живописное место — бархан Сары-Кум. На этой дюне высотой 150 метров снимали известный советский фильм «Белое солнце пустыни».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Карелия

Летом находиться в Карелии очень приятно: воздух прогревается до 20-24 градусов тепла, при этом в небольших водоемах даже можно купаться. А вот в Ладожское озеро окунаться не стоит — все же здесь прохладно.

В Карелии туристы могут полюбоваться архитектурными ансамблями, поправить здоровье в санаториях, а также насладиться неспешным отдыхом в загородных отелях. И, конечно же, главная достопримечательность — это северная природа с ее скалами, сосновыми лесами и чистейшими озерами. А до середины лета здесь еще и можно полюбоваться белыми ночами.

Особой популярностью в Карелии пользуются так называемый отдых дикарями: сюда часто ходят в пешие походы, разбивают палатки, а также занимаются рафтингом — это сплав по воде на надувных лодках.

Тем, кто любит более культурный отдых, стоит посетить ждут музей-заповедник «Кижи», представляющий собой ансамбль деревянных церквей и входящий в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также Валаамский монастырь.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Калининградская область

В середине лета тут обычно +20-25°С. В более солнечную погоду туристы могут понежиться на пляжах балтийского побережья и прогуляться в ботаническому саду Калининграда, а в пасмурные — посетить музеи или знаменитый Кафедральный собор.

Обязательным местом к посещению считается набережная Верхнего пруда. Также из достопримечательностей стоит отметить острова Кант и Рыбную деревню, Музей Мирового океана и Музей янтаря.

А если захочется разнообразия, можно поехать в соседний город, например, в Зеленоградск или Светлогорск. Здесь очень много полузабытых построек европейского прошлого — замков, фортов и маяков.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru