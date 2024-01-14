Вот почему не стоит выбрасывать упаковки от подарков: им найдется применение на кухне

Не спешите избавляться от подарочных оберток, которые остались после Нового года. Ведь они еще пригодятся в быту, причем для поделок школьников.

Некоторые пользуются бумагой повторно, заворачивая в них презенты на следующий год. Но даже если остались небольшие куски от упаковки, в которые уже точно ничего не обернуть, они станут отличным помощником на кухне.

Чтобы сохранить фрукты и овощи свежими как можно дольше, каждый плод нужно упаковать в обертку. Тут и пригодятся остатки от праздничных подарков. Особенно актуален совет будет летом, когда от кабачков и яблок нет спасения, пишет портал «Мел».

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