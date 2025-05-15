Яйца очень дорогие, зато хлеб не черствеет: туристка сходила в продуктовый в Швеции — есть даже семечки по бросовым ценам

Европейцы всё чаще жалуются на подорожание продуктов, но так ли всё плохо на самом деле? Чтобы разобраться, автор теста зашла в обычный супермаркет в Стокгольме и сравнила местные цены с российскими. Результаты удивили: кое-что действительно стоит дороже, но есть категории, где Швеция неожиданно выигрывает.

Мясо и птица: не так уж страшно

Говядина в Швеции может стоить по-разному. Жаркое из говядины для запекания (1,1 кг) — 1300 рублей, что вполне сопоставимо с ценами в Петербурге. Но готовые стейки — уже 2500 рублей за 230 грамм. Говяжий фарш — 1100 рублей за полкило, куриный — около 430 рублей.

Курица в Швеции не из дешёвых: филе грудки — 1100 рублей за 900 гр, филе бедра — 1650 за 450 гр. Зато куриные голени — вполне по-нашему, 570 рублей за 900 гр. Свинина чуть дешевле: вырезка 550 гр обойдётся в 770 рублей.

Молочка: неожиданно доступна

Яйца — пожалуй, самый дорогой продукт: по 400 рублей за десяток. Зато сливочное масло (500 гр) — всего 460 рублей, молоко — 220 рублей за литр, а литровый йогурт — всего 360. Удивительно, но это дешевле, чем маленькие упаковки у нас.

Хлеб и масло: отрезвляюще дорого

Хлеб — по 230–260 рублей за буханку. Но он качественный и остаётся свежим на следующий день. Самый дешёвый вариант — 230 рублей. Подсолнечное масло — 280 рублей за литр.

Сыры, колбасы, сосиски: без откровений

Сыры стоят около 1000 рублей за килограмм. Прошутто и салями — от 500 рублей за упаковку, что вполне вровень с нашими ценами. Копчёная колбаса — 370 рублей за 600 гр, сосиски — 200–250 рублей за 500 гр. Оливки — от 1000 рублей за банку, как и у нас.

Овощи и фрукты: приятное удивление

Самое удивительное — цены на овощи. Томаты — по 260 рублей за килограмм, черри — 140 за упаковку. Огурцы, баклажаны, цукини — все дешевле или по той же цене, что в России.

Картошка бэби — 220 рублей, морковь — 100, лук — 165. Авокадо — всего 150 рублей за штуку.

Фрукты — сочные, ароматные и по цене не кусаются. Яблоки — от 300 рублей, бананы — 260, ананасы — 280–340, груши — те же 300 рублей. Ягоды, конечно, дороже: малина — 260 за 125 гр, черешня — 520 за полкило.

Готовые блюда: почти ресторан

Готовые салаты в супермаркетах ничем не уступают ресторанным — по качеству и по содержанию. Порции большие — 370 гр, много рыбы, креветок, курицы. Цена — 600–700 рублей.

И это не дороже, чем у нас, если готовить дома. Вне категории отметим, что швейцарцы также лузгают семечки: две упаковки продают за 150 рублей, как отмечает туристка.

Швеция — не рай по ценам, но и не кошмар. Мясо, яйца и хлеб — действительно дорогие. Но овощи, молочка и даже некоторые мясные продукты — на уровне или дешевле, чем в России. Да и к качеству не придраться.