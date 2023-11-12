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Легко отмоете пятна на руках после чистки грибов: копеечное средство вернет коже чистоту

Легко отмоете пятна на руках после чистки грибов: копеечное средство вернет коже чистоту
Забудьте о мыле и щетке: одно средство отмоет руки после чистки грибов

Найдется в косметичке у каждой.

Собирать грибы обычно ходят всей семьей. А вот перерабатывать их чаще всего приходится женщинам. При этом нежная кожа рук покрывается пятнами, очистить которые порой не удается даже щеткой с мылом. Однако избавиться от них несложно, если знать одну хитрость.

Вам поможет средство для снятия лака с ацетоном в составе. Смочите жидкостью ватный диск и приложите к пятну. Тщательно протирайте кожу, пока поверхность ваты не загрязнится, а затем поменяйте ее. Когда пятна сойдут, вымойте руки и смажьте любимым кремом, советует Techinsider.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Советы
12 ноября 2023 09:30
Мария Радионова
Мария Радионова
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