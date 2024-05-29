Запах еды, тень от ветки и не только: на что жалуются соседи в Германии

Недоброжелательные соседи могут сильно подпортить жизнь. Налаживать отношения лучше сразу после заезда в квартиру, однако в Германии такой подход может и не сработать. Если вы хоть немного провинитесь, владельцы ближайших апартаментов не станут закрывать на это глаза. Вот за что могут «настучать».

Шум телевизора

В Германии нельзя шуметь в период с 22 вечера до 6 часов утра и во время дневного перерыва: с 13 до 15 часов. В воскресенье ограничения действуют весь день. Закатить вечеринку немцы могут лишь раз в год, если заблаговременно предупредят всех соседей. Примечательно, что вызвать недовольство тех, кто живет поблизости, может не только дрель или громкая музыка, но и работающий телевизор или шум воды в ванной.

Ветки деревьев

Если дерево на участке чересчур разрослось, и ветви стали заходить на территорию соседа, лучше не тянуть с их обрезкой. Были зарегистрированы случаи жалоб из-за тени, которую отбрасывает соседское растение.

Источник фото: Legion-Media

Лай собаки

Строгих правил должны придерживаться не только люди, но и собаки. Псам не разрешается лаять больше часа в день и дольше 10 минут подряд. В часы тишины издавать звуки строго запрещается. За нарушение хозяевам могут выписать штраф или даже забрать питомца. Полиция в стране приезжает по первому зову. В то же время закон защищает четвероногих. Если соседи заметят, что владелец использует при дрессировке шлепки и пинки, могут пожаловаться на жестокое обращение с животными.

Источник фото: Legion-Media

Запах еды

Аромат только приготовленного мяса тоже может раздражать соседей. Так что если захотите поджарить еду на гриле на балконе, возможно, лучше этого не делать. Где-то это совсем запрещено, а где-то требуется предупредить соседей за 48 часов.

«Сегодня сосед сверху предъявил претензии, что ему мешает запах еды из нашей кухни. Говорит час–два могу терпеть, но не больше! Уже пожаловался на нас, на следующей неделе идем на разговор», — пишет один из пользователей в комментариях к статье на сайте Tupa-germania.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media