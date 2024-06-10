Даже читать жутко: какие запреты в СССР создали специально для женщин

Современные россиянки считают себя самодостаточными, умеют говорить "нет" и не позволяют собой командовать. А вот в СССР женщины были настоящими рабами тогдашней системы, которая предполагала, что почти все права есть только у сильного пола. Дамам же оставалось беспрекословное послушание и куча обязанностей.

Существовало немало строгих табу, которые не принято было нарушать даже в помыслах.

Декрет — для белоручек

Родила? Нечего дома засиживаться. Смена на заводе сама себя не отработает. Так считали советские власти и давали новоиспеченным мамочкам максимум три-четыре месяца в качестве отпуска по уходу за ребенком. Женщины и сами не стремились засиживаться. Поэтому почти сразу после роддома потихоньку подыскивали ясли для младенца и старались оформиться туда заранее. Конечно, были и те, кто сидел с малышом дольше положенного, вплоть до года. Но к ним относились с пренебрежением, считая за лентяек. Главной обязанностью было трудиться на благо государства, не стирать пеленки.

Источник фото: Russian Look/Globallookpress.com

Russian Look/Globallookpress.com

Мужчины лежат на диване, женщины не могут даже присесть

Увы, в некоторых современных семьях супруги продолжают жить по такому принципу. Но многие представители сильного пола стараются помогать женам в выполнении домашних обязанностей. Могут и с ребенком поиграть-погулять, и квартиру пропылесосить, и даже ужин приготовить. В СССР же считалось зазорным, когда мужик-работяга берет в руки веник или тряпку. А вот женщина, как бы ни уставала на работе, должна ублажать супруга вкусными пирожками, блюсти чистоту в доме, ну и выглядеть при этом не как замарашка. Если она пыталась отлынивать от обязанностей и просить о помощи мужа, ее тут же записывали в разряд базалаберных, непригодных для семейной жизни.

Бездушные роботы

Общество не терпело тех, кто посмел выразить свои чувства публично. Женщине надлежало быть скромной. Поцеловать кавалера на свидании? Громко рассмеяться в кинотеатре? Такого приличные дамы себе позволить не могли. Да и в одежде ценилась максимальная простота, никаких вольностей в виде блуз с жабо и высокого каблука. Серенькие костюмы с брюками или юбкой, "конвейерные" лодочки и минимум макияжа.

Источник фото: Russian Look/Globallookpress.com

Russian Look/Globallookpress.com

Длинные волосы — для молодых

В СССР дамам за 40 не положено было носить локоны ниже плеч. Даже каре не приветствовалось. В этом возрасте следовало быть серьезнее, а не выглядеть как стареющая девица на выданье. Поэтому советские красотки дружными рядами шли в парикмахерские и делали уродливые стрижки почти "под мальчика". Считалось, что это экономно (шампуня много не надо), не вызывающе (ни один мужчина не сочтет вас доступной), ну и некий шарм все же сохраняет. Достаточно вспомнить ту же Мымру из "Служебного романа", которая являла собой собирательный образ многих советских дам.

Источник фото: Russian Look/Globallookpress.com