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Наталья Величко

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Словарный запас нового петербуржца должен быть с матом, но без эвфемизмов
Вчера в агентстве Росбалт прошел круглый стол Словарный запас нового петербуржца . Его участники так и не сошлись во мнении, стоит ли законодательно охранять и поддерживать русский язык, или же великий и могучий сам за себя постоит.
27 мар 2008 13:17
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