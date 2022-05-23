Наталья Величко

Словарный запас нового петербуржца должен быть с матом, но без эвфемизмов

Вчера в агентстве Росбалт прошел круглый стол Словарный запас нового петербуржца . Его участники так и не сошлись во мнении, стоит ли законодательно охранять и поддерживать русский язык, или же великий и могучий сам за себя постоит.