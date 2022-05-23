Наталья Величко умерла на 82 году жизни.
БКЗ «Октябрьский» 17 февраля 2012 г. 19.00 Гала-концерт артистов балета «Звезды двух столиц» программа в 2-х отделениях (классическая и современная
БКЗ «Октябрьский» 17 февраля 2012 г. 19.00 Гала-концерт артистов балета «Звезды двух столиц» программа в 2-х отделениях (классическая и современная
Студия-Мастерская «Ателье Художеств» под руководством Михаила Едомского ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА 5 лет студии-мастерской «Ателье художеств» С 12 февраля по 5 марта 2011
С 14 по 28 марта 2010 года в Центре современной литературы и книги (ст. м. «Василеостровская», наб. Макарова, 10) пройдет выставка живописи и графики «Под боком у рыжего кота» студии-мастерской
Поплакали – хватит «Поплакали, и хватит». Это не просто человеческий совет. Это психологическая установка, которую советует принять – и как можно скорее после случившегося!
Вчера в агентстве Росбалт прошел круглый стол Словарный запас нового петербуржца . Его участники так и не сошлись во мнении, стоит ли законодательно охранять и поддерживать русский язык, или же великий и могучий сам за себя постоит.