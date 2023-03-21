На защите Родины: «Ржев» Евгения Пригожина быстро стал классикой военного кино

В 2019 году на большие экраны вышел «Ржев», снятый режиссером Игорем Копыловым. Более честного и прямолинейного фильма о Великой Отечественной войне в нашей стране с тех пор снять не смогли. Да и получится ли, учитывая, как много факторов нужно было учесть, чтобы добиться такого результата.