Участники остались под впечатлением и получили множество полезных знаний.
Группы «Руки вверх!», «Король и шут» и король русского шансона Михаил Круг возглавляют тройку самых популярных отечественных исполнителей по запросам россиян. Статистику за последний год собрали аналитики социальной сети ЯRUS.
В 2019 году на большие экраны вышел «Ржев», снятый режиссером Игорем Копыловым. Более честного и прямолинейного фильма о Великой Отечественной войне в нашей стране с тех пор снять не смогли. Да и получится ли, учитывая, как много факторов нужно было учесть, чтобы добиться такого результата.