Александр Трубин

В журналистике более семи лет. 

Работал главным редактором на автомобильных порталах Driver-News и Pokatim.ru. С тематикой шоу-бизнеса и кино познакомился на TJ.

Главные интересы - кино, шоу-бизнес,музыка, стендап и видеоигры. Коренной дончанин, не женат.

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Общество
«Руки Вверх!» — лидер по поисковым запросам среди российских исполнителей «Руки Вверх!» — лидер по поисковым запросам среди российских исполнителей
 Группы «Руки вверх!», «Король и шут» и король русского шансона Михаил Круг возглавляют тройку самых популярных отечественных исполнителей по запросам россиян. Статистику за последний год собрали аналитики социальной сети ЯRUS. 
27 окт 2022 17:44
Общество
На защите Родины: «Ржев» Евгения Пригожина быстро стал классикой военного кино На защите Родины: «Ржев» Евгения Пригожина быстро стал классикой военного кино
В 2019 году на большие экраны вышел «Ржев», снятый режиссером Игорем Копыловым. Более честного и прямолинейного фильма о Великой Отечественной войне в нашей стране с тех пор снять не смогли. Да и получится ли, учитывая, как много факторов нужно было учесть, чтобы добиться такого результата.
06 окт 2022 15:59