Отдых в Грузии 2024: прохождение границы, лучшие места для отдыха, цены и экскурсии

Грузия, с ее богатой культурой, живописными пейзажами и теплым гостеприимством, продолжает оставаться одним из самых привлекательных направлений для туристов в 2024 году. Эта страна предлагает разнообразные возможности для отдыха: от пляжей Черного моря до заснеженных горных курортов, от древних храмов до современных винодельческих регионов.

Независимо от того, ищете ли вы активный отдых на природе, гастрономические путешествия или просто желаете насладиться уникальной культурой и историей, Грузия в 2024 году готова подарить незабываемые впечатления.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Тбилиси, Грузия

Содержание:

Батуми

Июнь — октябрь: молодежный и семейный отдых

Батуми — это главный курорт Грузии, который привлекает туристов своими историческими достопримечательностями и красивыми видами. Здесь можно найти множество вариантов для проживания, магазинов и ресторанов, где предлагают традиционные грузинские блюда и превосходное грузинское вино.

В Батуми туристы часто посещают местные храмы, поющие фонтаны, площадь Нептуна, ботанический сад и набережную. Также в городе есть дельфинарий и множество аттракционов. Батуми - отличное место для семейного отдыха с детьми благодаря теплому морю и обычно не слишком многолюдным пляжам. Молодежь тоже найдет здесь развлечения: в городе много баров и дискотек.

Погода в Батуми

Месяц Температура (°C) Осадки (мм) Янв 9 Фев 10 Мар 11 Апр 16 Май 21 Июн 25 Июл 27 Авг 28 Сен 25 Окт 21 Ноя 16 Дек 11

Кобулети

Июнь — сентябрь: оздоровительный и семейный отдых

Кобулети — это курорт, который сочетает в себе элементы современности и советской эпохи. Здесь можно найти как новые отели, так и старые санатории. Вы можете остановиться в гостинице или в частном секторе. Город славится своими контрастами, где новые здания соседствуют с полуразрушенными постройками. Главной достопримечательностью является 10-километровый пляж с галечными и магнитными черными песками, которые полезны для здоровья.

Погода в Кобулети

Месяц Температура (°C) Осадки (мм) Янв 9 Фев 10 Мар 12 Апр 15 Май 21 Июн 25 Июл 27 Авг 28 Сен 25 Окт 20 Ноя 15 Дек 11

Уреки

Июль — сентябрь: лечебный и семейный отдых

Уреки — это небольшой курортный посёлок, расположенный к северу от Батуми. Место известно своими целебными магнитными песками, которые особенно полезны для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Вода здесь обычно теплее, чем в других регионах. Инфраструктура в посёлке развита не слишком хорошо, однако это компенсируется спокойной атмосферой и близостью к Батуми.

Погода в Уреки

Месяц Температура (°C) Осадки (мм) Янв 9 - Фев 10 - Мар 12 - Апр 15 - Июн 25 - Июл 27 - Авг 28 - Сен 25 - Окт 20 - Ноя 15 - Дек 11 -

Гонио и Квариати

Июнь — Сентябрь: семейный отдых

Гонио и Квариати — два посёлка, которые часто рассматриваются вместе из-за их близости и общего пляжа. Здесь можно наслаждаться как морскими, так и горными пейзажами. Обязательно стоит посетить водопад Андрея Первозванного и крепость Гонио. Молодежи может показаться немного скучно из-за ограниченной инфраструктуры, но до Батуми легко добраться на маршрутке или такси.

Погода в Гонио и Квариати

Месяц Температура (°C) Осадки (мм) Янв 8 - Фев 9 - Мар 11 - Апр 15 - Май 20 - Июн 24 - Июл 26 - Авг 27 - Сен 24 - Окт 20 - Ноя 14 - Дек 10 -

Сарпи

Июнь — сентябрь: семейный отдых

Сарпи — небольшая деревня на границе с Турцией. Здесь вы найдете чистую и теплую воду, ухоженные пляжи и скалы для прыжков в воду. Местные часто отправляются в Трабзон для шопинга. Инфраструктура здесь развита не очень хорошо, но магазинов и ресторанов достаточно для комфортного отдыха.

Погода в Сарпи

Месяц Температура (°C) Осадки (мм) Янв 8 - Фев 9 - Мар 11 - Апр 15 - Май 20 - Июн 24 - Июл 26 - Авг 27 - Сен 24 - Окт 20 - Ноя 14 - Дек 10 -

Шекветили

Июнь — сентябрь: семейный отдых

Шекветили — это небольшая деревня рядом с Кобулети, известная своими спокойными и красивыми пейзажами. Место популярно среди семей с детьми и тех, кто ищет уединения. Пляжи здесь покрыты уникальным магнитным песком темного цвета, который полезен для здоровья. Также стоит посетить местный парк аттракционов «Гурия-парк».

Погода в Шекветили

Месяц Температура (°C) Осадки (мм) Янв 11 - Фев 11 - Мар 13 - Апр 17 - Май 20 - Июн 24 - Июл 26 - Авг 27 - Сен 24 - Окт 20 - Ноя 16 - Дек 13

Гостеприимная Грузия: что ждет туристов

Каждый гость — от Бога. Так считают жители Грузии и стараются предложить своим гостям все самое лучшее, что у них есть. В Грузии рады каждому, и рассказы о кавказском гостеприимстве становятся реальностью. Давайте расскажем, какое море вас ждет в Грузии, где лучше остановиться и где найти песчаные пляжи. Также вы узнаете, что обязательно нужно сделать в этой удивительной стране.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Батуми, Грузия

Для въезда в Грузию вам потребуется загранпаспорт без отметок о пересечении границ Абхазии. Виза россиянам не нужна, если вы планируете пребывать в стране не более 90 дней.

Основная валюта Грузии — лари. Один лари стоит примерно 24–25 рублей. В крупных городах обменные пункты встречаются на каждом шагу. Рекомендуется сравнить несколько курсов перед обменом. Сколько денег брать с собой? Это зависит от ваших предпочтений. Поездка на двоих может обойтись в 50–80 тысяч рублей.

Какую валюту брать с собой в Грузию

В Грузию можно ввозить любые суммы в любой валюте без необходимости декларирования. Ограничение действует только на лари — не более 25 000.

Доброжелательность и языковый барьер

Грузины очень доброжелательны к туристам. Почти все взрослое население говорит по-русски, а молодежь часто знает английский.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Лари, валюта Грузии

В Грузии работает несколько операторов, таких как Beeline Georgia. Тарифы стандартные, с пакетами интернета и устойчивым соединением.

В крупных городах, таких как Тбилиси и Батуми, развита сеть общественного транспорта. По популярным маршрутам ходят маршрутные такси, проезд стоит около пол-лари (примерно 12 рублей). В Тбилиси есть метро, а между городами удобно перемещаться на скоростных поездах с телевизором и Wi-Fi.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Автовокзал Батуми, Грузия

В каждом крупном городе есть продуктовые лавки и сетевые маркеты, где можно найти даже российские товары. Цены на продукты обычно ниже, чем в России.

Преимущества путешествия на авто

Экономичность: Поездка на машине дешевле, чем авиаперелет, особенно если вы путешествуете семьей или большой компанией. Удобство: Добраться до интересных мест в Грузии на автомобиле гораздо проще. Экономия на экскурсиях: С личным авто вы можете исследовать страну самостоятельно, не прибегая к услугам экскурсионных бюро.

Недостатки путешествия на машине

Долгое время в пути: Придется провести в дороге много времени. Трудные участки дорог: Некоторые дороги могут быть в плохом состоянии. Стоимость топлива: В Грузии топливо дороже, чем в России. Стиль вождения: Некоторые местные водители могут водить с «национальным колоритом».

Безопасность на дорогах

Путешествовать в Грузию на машине безопасно. Местные жители доброжелательны, а в случае необходимости всегда можно обратиться к полицейским.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Кахетия, Грузия

Загранпаспорт: Должен действовать на весь срок поездки. Въезд по внутреннему паспорту РФ невозможен. Отсутствие отметок о поездке в Абхазию: Если в загранпаспорте есть такие отметки, въезд в Грузию будет запрещен. Детские документы: Для ребенка нужен отдельный загранпаспорт или его вписывают в паспорт родителя. Медицинская страховка: Не обязательна, но рекомендуется. Водительские документы: Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС и страховка (можно оформить после пересечения границы).

Сколько ехать на машине до Грузии

Расстояния и время в пути

Город Расстояние (км) Время в пути Москва 1800 21,5 часа Санкт-Петербург 2510 1 день и 5 часов Астрахань 610 9,5 часа Белгород 1420 18 часов Владикавказ 30 50 минут Волгоград 810 13 часов Воронеж 1300 15,5 часа Екатеринбург 2700 1 день и 15 часов Казань 1920 1 день и 3 часа Краснодар 640 10 часов Махачкала 310 6 часов Нижний Новгород 1900 1 день и 2 часа Новосибирск 4200 2 дня и 11 часов Омск 4100 2 дня и 11 часов Пенза 1500 21 час Пермь 2500 1 день и 13 часов Пятигорск 230 4,5 часа Ростов-на-Дону 720 10 часов Самара 1700 1 день Саратов 1230 19 часов Тольятти 1680 24 часа Уфа 2160 1 день и 7 часов Челябинск 2550 1 день и 13 часов

Пересечение границы

Как пересекать границу Грузии на машине

Пересекать границу нужно через КПП «Верхний Ларс». Это единственный пункт пропуска, который находится в 30 км от Владикавказа. Пограничные переходы в Абхазии и Южной Осетии закрыты.

Дороги и ПДД в Грузии

Дороги в Грузии различного качества: от идеальных до тех, что нуждаются в ремонте. После пересечения границы есть участки с селевыми потоками. В Грузии много крутых подъемов, поэтому машина с высоким дорожным просветом будет более надежной.

ПДД и знаки аналогичны российским. Скоростные ограничения: 60 км/ч в городе, 90 км/ч за городом, 110 км/ч на междугородных трассах. Грузинские водители часто совершают неожиданные маневры, а на дорогах можно встретить животных.

Что взять в дорогу

Для поездки стоит взять рюкзак, удобную обувь, фонарик, термос и посуду для пикника. В Грузии разнообразный климат: от жары в Тбилиси до прохлады в горах. Захватите ветровку, треккинговые штаны, толстовку и свитер.

Для пляжного отдыха на Черном море возьмите привычные принадлежности, как для отдыха на российском побережье.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

КПП Верхний Ларс, Грузия

Винные регионы Грузии

Имеретия

Находится в западной части Грузии. Центр — Кутаиси, винодельни — рядом с Терджолой и в районе Багдати.

Кахетия

Расположена на границе с Азербайджаном. Центр — Телави, путь на машине проходит через серпантины Гомбори.

Рача-Лечхуми

Находится к северу от Имеретии. Главные винодельни — «Хванчкара» и «Александреули».

Грузинские горы и ущелья

Гора Шхара

Самая высокая вершина Грузии (5193 м). Попасть к подножию можно через Ушгули.

Гора Ушба

Высота 4700 м, находится в Верхней Сванетии. Ближайший населенный пункт — Мазери.

Дарьяльское Ущелье

Протяженность 12 км, проходит через национальный парк «Казбеги».

Крепости, монастыри и храмы

Троицкая Церковь в Гергети

Расположена в 25 км от границы с Россией на высоте 2170 м. Ближайший пункт — Степанцминда.

Монастырь Святой Нино Бодбе

Находится в Кахетии, рядом с городом Сигнахи.

Монастырь Моцамета

Расположен рядом с Кутаиси, в 500 м от железнодорожной станции.

Крепость Ананури

Находится в 70 км от Тбилиси на берегу Жинвальского водохранилища.

Крепость Петра

Руины византийской эпохи на черноморском побережье.

Замок-крепость Парцхиси

Расположен в 45 км от Тбилиси. Рядом находится Алгетское водохранилище.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Дарьяльское Ущелье, Грузия

Аренда квартиры

Арендная плата традиционно является одной из самых значительных статей расходов для населения. В последние годы рынок недвижимости в Грузии претерпел значительные изменения. В 2022 и 2023 годах из-за большого притока иммигрантов цены на жилье, как на аренду, так и на покупку, достигли беспрецедентного уровня.

Во второй половине 2023 года значительная часть иммигрантов покинула Грузию, что заставило рынок адаптироваться к новым условиям. Таким образом, в первом квартале 2024 года валовая доходность от аренды в Грузии составляет 7,85% по сравнению с 9,01% в последнем квартале 2023 года. Хотя разница может показаться незначительной, она отражает тенденцию к стабилизации рыночных цен.

Сегодня средняя цена аренды однокомнатной квартиры в центре Тбилиси составляет 760 USD, а за пределами центрального района — 500 USD. С удалением от столицы цены на аренду становятся еще доступнее. В Батуми, например, аренда двухкомнатной квартиры в центре города стоит 530 USD, а на периферии — 390 USD.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Тбилиси, Грузия

Цены на продукты питания в Грузии считаются относительно низкими. Согласно данным, один человек в среднем тратит на еду 324 USD в месяц, а семья из четырех человек — 880 USD.

Поход в недорогой ресторан для одного человека стоит от 6 до 18 USD, а ужин из трех блюд в ресторане среднего класса на двоих обойдется в 23-62 USD. Если вы предпочитаете фаст-фуд, то обед в McDonald's или подобном заведении будет стоить около 7 USD.

Средняя стоимость популярных продуктов на рынках и в супермаркетах:

Коровье молоко (1 литр) — 2.0 USD

Хлеб (0.5 кг) — 0.7 USD

Белый рис (1 кг) — 2.2 USD

Куриные яйца (12 шт.) — 2.5 USD

Твердый сыр (1 кг) — 8.4 USD

Куриное филе (1 кг) — 6.7 USD

Говядина (1 кг) — 10 USD

Яблоки (1 кг) — 1.4 USD

Бананы (1 кг) — 1.8 USD

Апельсины (1 кг) — 1.6 USD

Помидоры (1 кг) — 1.8 USD

Лук (1 кг) — 0.8 USD

Салат-латук (1 головка) — 1.3 USD

Цены на напитки

Грузинское пиво (0.5 л) — 1.5-3.0 USD

Импортное пиво (0.33 л) — 2.3-4.3 USD

Бутылка вина среднего класса (и да, речь идет о знаменитом грузинском вине!) — 4-10 USD

Капучино — 1.2-5.0 USD

Coca-Cola/Pepsi (0.33 л) — 0.6-1.4 USD

Вода (0.33 л) — 0.3-0.8 USD

Общественный транспорт, ГСМ и автомобили

Общественный транспорт в Грузии считается одной из самых недорогих статей расходов. Поездка на автобусе или маршрутном такси стоит от 0.12 USD. Месячный абонемент на транспорт стоит 12-15.5 USD.

Такси в среднем стоит 0.8 USD за 1 км, с дополнительной оплатой за подачу автомобиля около 1.5 USD и 4.6 USD за час ожидания. Если у вас есть собственный автомобиль, бензин стоит 1.4 USD за литр. В среднем, транспортные расходы на одного человека в месяц в Грузии составляют чуть более 47 USD, а на семью из четырех человек — 133 USD.

Одежда и обувь

В Грузии представлены популярные бренды одежды. Вы можете отправиться как на вещевые рынки для экономии, так и в модные бутики для покупки новых коллекций. Примеры цен на модную одежду и обувь среднего ценового диапазона:

Джинсы Levis 501 или аналогичные — от 29 до 155 USD

Летнее платье в сетевом магазине Zara или H&M — от 21.5 до 97 USD

Пара кроссовок Nike среднего класса — от 58 до 155 USD

Пара мужской кожаной деловой обуви — от 62 до 252 USD

Спорт и отдых

Поход в кинотеатр стоит в среднем 6-6.5 USD за билет.

Аренда теннисного корта — 14.5 USD за час.

Месячный абонемент в фитнес-клуб — 52 USD.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Рынок в Грузии

В этой стране распространены различные виды мошенничества и обмана, поэтому важно быть внимательными и соблюдать элементарные правила предосторожности. Рассмотрим основные схемы, которыми пользуются мошенники, о которых часто пишут туристы на форумах.

Таксисты

Таксисты во всем мире имеют репутацию склонных к обману, и Грузия не исключение. Одна из распространенных схем – завышение стоимости поездки.

Пример: Проезд на такси со счетчиком может стоить 5 лари. Однако если вы решите вернуться обратно с частным таксистом без счетчика, будьте готовы к счету в районе 15 лари.

Нищие

В Грузии можно встретить попрошаек. Их не так много, как в некоторых других странах, но ситуация все равно может быть неприятной. Попрошайки могут настойчиво просить деньги, и отцепиться от них бывает непросто.

Включение в счет лишних блюд

Это один из самых распространенных видов обмана в грузинских ресторанах. Когда вы приходите в ресторан большой компанией и заказываете много блюд, некоторые официанты могут добавить в счет те блюда, которые вы не заказывали.

Совет: Всегда проверяйте счет, особенно если он на грузинском языке и содержит множество позиций.

Маленькие порции

В грузинских ресторанах порции обычно большие, и любое блюдо можно есть вдвоем или втроем. Однако новички, не знающие этой особенности, могут столкнуться с уменьшенными порциями.

Совет: Попросите официанта уточнить размер порций перед заказом, чтобы избежать обмана.

Как избежать мошенничества

Будьте внимательны и соблюдайте следующие правила предосторожности:

Пользуйтесь такси со счетчиком: Это поможет избежать завышенных цен. Избегайте контактов с попрошайками: Постарайтесь не вступать в разговоры и быстро уходите. Проверяйте счет в ресторане: Убедитесь, что в нем указаны только те блюда, которые вы заказывали. Уточняйте размер порций: Это поможет избежать ситуации с уменьшенными порциями.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете насладиться отдыхом в Грузии и избежать неприятных ситуаций!

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Такси в Тбилиси, Грузия

Для экономного путешествия по Грузии потребуется 35-40 USD в сутки на человека. Для комфортного пребывания следует рассчитывать на 50-70 USD, а для действительно хорошего отдыха — 100-150 USD в день на одного человека. Эти суммы не включают расходы на жильё, перелёт и страховку, но охватывают затраты на путешествия по стране, питание, такси, сувениры и развлечения.

Стоимость услуг гида в Грузии весьма доступна. Экскурсия на целый день обойдётся в 125-220 евро, половина дня — в 90-125 евро, а пешеходная экскурсия по городу — около 50-80 евро. Эти цены указаны за группу, а не за человека. Рекомендуются индивидуальные экскурсии, так как в Грузии это особенно выгодно.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Экскурсия в Тбилиси, Грузия

Самые дешёвые туры в Грузию на 2024 год

Июнь: на 3 дня — 36 006 рублей, на 7 дней — 35 480 рублей, на 11 дней — 48 112 рублей, на 14 дней — 65 964 рубля.

Сентябрь: на 3 дня — 38 808 рублей, на 7 дней — 37 498 рублей, на 11 дней — 51 691 рубль, на 14 дней — 50 781 рубль.

Что можно дешево купить в Грузии

Грузия славится своими вином, сыром, серебром, национальными кинжалами, коврами ручной работы, чачей и аджикой. Все это доступно в изобилии и по приемлемым ценам.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Рынок в Тбилиси, Грузия

Тклапи (грузинская пастила)

Чурчхела (орехи в виноградном соке)

Украшения из минанкари

Авторские вина

Домашняя чача

Специи и пряности

Разные грузинские соусы

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Украшения из минанкари, Тбилиси, Грузия

Высокий сезон в Грузии начинается в июне и заканчивается в августе. В это время стоит жаркая и влажная погода. Бархатный сезон начинается в сентябре и может продолжаться до середины октября.

Сезон дождей в Грузии длится с конца апреля до середины июня. В это время часто идут ливни и грозовые дожди.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Кахетия, Грузия

Летом в Батуми теплее и жару легче переносить из-за близости к морю. В остальное время года комфортнее в Тбилиси. Зимой ни один из городов не является идеальным для отдыха.

Грузия — это удивительная страна, которая предлагает разнообразие культурных, природных и гастрономических впечатлений. Независимо от бюджета, каждый найдет здесь что-то для себя. Экономные путешественники смогут наслаждаться колоритом страны за сравнительно небольшие деньги, а те, кто ищет комфорт и роскошь, найдут множество возможностей для приятного и незабываемого отдыха.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru