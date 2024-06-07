Работаю в СМИ более 9 лет, постоянно развиваюсь, прохожу курсы повышения квалификации, посещаю семинары. Профессию журналиста выбирала осознанно, поскольку с детства любила читать и рассказывать близким о том, что узнала из книг. Обожаю писать статьи о науке, медицине, технологиях и автомобилях. Профессия журналиста дает мне возможность развиваться, узнавать новую информацию, объяснять сложные вещи простым языком и быть в курсе последних событий. Верю, что мои заметки принесут пользу читателям портала.