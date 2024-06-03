Отдых на острове Хайнань 2024: лучшие отели и курорты, цены на продукты, достопримечательности

На острове масса развлечений как для молодежи, так и для туристов в возрасте.

Хайнань — настоящий рай на земле, привлекающий путешественников со всего мира своими живописными пляжами, уникальной природой и богатой культурой. Этот тропический остров, известный как «китайские Гавайи», предлагает своим гостям безграничные возможности для отдыха: от расслабляющего пляжного релакса до увлекательных приключений и экскурсий. В этой статье мы расскажем о самых интересных местах и развлечениях Хайнаня, которые помогут вам провести незабываемый отпуск.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Хайнань, Китай

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Планируя поездку на Хайнань, важно понимать, какие расходы вас ждут. Один день на острове обойдется примерно в 47 долларов. Эта сумма включает проживание в неплохом хостеле или бюджетном номере отеля, питание, транспорт и посещение главных достопримечательностей.

Курортные зоны Хайнаня можно разделить на три части, относящиеся к разным заливам: Дадунхай, Ялунвань и Саньявань. Каждая из них имеет свои особенности и ценовую категорию.

Залив Саньявань

Саньявань — это бюджетный вариант для отдыха на Хайнане. Инфраструктура здесь менее развита, и добраться до залива сложнее, но можно найти несколько отелей по хорошим ценам.

Залив Дадунхай

Дадунхай — это золотая середина среди пляжных зон. Здесь много отелей, кафе, ресторанов и магазинов. Молодежь часто выбирает это место за возможность танцевать до утра на дискотеках и посещать бары.

Залив Ялунвань

Ялунвань — это элитный курорт для состоятельных туристов. Здесь преобладают пятизвездочные отели и дорогие рестораны. Вода в этом заливе прозрачная, а туристов меньше. Здесь также работает один из лучших дайвинг-клубов острова.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Залив Дадунхай, Хайнань, Китай

Остров Хайнань славится своей флорой и фауной, а вот из архитектурных памятников здесь немного.

Центр буддизма «Наньшань»

Самое известное место на Хайнане — Центр буддизма «Наньшань», занимающий более пятидесяти квадратных километров. Здесь расположены буддийские храмы, золотая статуя богини Гуаньинь, парк «Милосердного освобождения» и другие интересные места. Вход для взрослого стоит около 22 долларов. Можно организовать частную экскурсию с трансфером.

Парки Хайнаня

На острове много разнообразных парков. Вот некоторые из них:

Парк «Край света» : находится на юге острова и символизирует край земли. Парк представлен береговой линией с каменными глыбами, зоопарком и аквариумом.

: находится на юге острова и символизирует край земли. Парк представлен береговой линией с каменными глыбами, зоопарком и аквариумом. Остров Обезьян : заповедник, в котором проживает около двух тысяч макак. Здесь можно сфотографироваться с обезьянами.

: заповедник, в котором проживает около двух тысяч макак. Здесь можно сфотографироваться с обезьянами. Парк «Олень повернул голову» : расположен в Санье и популярен для вечерних прогулок.

: расположен в Санье и популярен для вечерних прогулок. Парк Янода : настоящие джунгли с ухоженными тропами, обеспечивающие безопасность и чистоту.

: настоящие джунгли с ухоженными тропами, обеспечивающие безопасность и чистоту. Вулкан Ма Ань: потухший вулкан в Национальном кратерном геологическом парке Шишаня. Расположен в столице острова — Хайкоу.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Парк «Олень повернул голову», Санья, Хайнань, Китай

Отдых на Хайнане — отличное время, чтобы позаботиться о здоровье. Остров славится лечебными травами и сборами, а также иглоукалыванием. Местные знахари принимают пациентов с патологиями суставов, нервной системы и реабилитации после болезней. Вода в этом регионе насыщена минералами и микроэлементами.

Цены на вход в парки и достопримечательности варьируются от 7 до 25 долларов, а экскурсии обойдутся вам в сумму от 25 до 200 долларов.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Процедура иглоукалывания, Хайнань

Хайнань славится своим благоприятным климатом, что позволяет приезжать сюда круглый год. Зимой температура редко опускается ниже +25°C, а летом достигает +33°C. Оптимальное время для посещения — весна и осень, когда туристический сезон не такой насыщенный, а погода остаётся комфортной.

Для полноценного отдыха на Хайнане рекомендуется оставаться на острове минимум на 5 дней. В идеале вам понадобится 7-10 суток, чтобы насладиться всеми красотами и достопримечательностями острова.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Санья, Хайнань

Еда на рынке Хайнаня

Уличная еда на Хайнане — это не только вкусный и доступный способ утолить голод, но и возможность погрузиться в местную культуру. На многих рынках острова еда готовится не хуже, чем в ресторанах, а цены здесь значительно ниже. Однако, будьте готовы к некоторым особенностям: птицу могут подавать с костями, лапками и головой, а свинину — очень жирной и со шкуркой.

Первый рынок в Санье

Первый рынок на улице Синьян, 155 — крупнейший рынок в Санье, где можно найти всё, с чем ассоциируется Китай: от ремесленных поделок до одежды, обуви и электроники. Первый этаж трехуровневого комплекса отдан под продуктовые прилавки и едальни.

Утка по-пекински : В ресторанах цена колеблется от 75 до 200 CNY, на рынке же можно найти за 65 CNY. Есть возможность взять половину тушки, если целую осилить сложно.

: В ресторанах цена колеблется от 75 до 200 CNY, на рынке же можно найти за 65 CNY. Есть возможность взять половину тушки, если целую осилить сложно. Блюда из морепродуктов : Жареная на гриле рыба особенно популярна. Простая технология приготовления подчеркивает свежесть и нежный вкус.

: Жареная на гриле рыба особенно популярна. Простая технология приготовления подчеркивает свежесть и нежный вкус. Снеки: Полкило сушеного кальмара стоит от 80 CNY, а такое же количество вяленых креветок — от 25 CNY.

Морепродукты на рынке

На рынке можно найти свежие морепродукты в изобилии:

Крабы : от 45-55 CNY за полкило.

: от 45-55 CNY за полкило. Моллюски : от 15-20 CNY за полкило.

: от 15-20 CNY за полкило. Креветки : от 25 CNY за полкило.

: от 25 CNY за полкило. Морские ежи: от 5 CNY за штуку.

Также можно встретить съедобных жаб, черепах, ящериц и сушеные куриные лапки.

Услуги приготовления

На рынках часто встречаются бойкие китаянки, которые предлагают приготовить купленные вами продукты в своем кафе. Эта услуга весьма популярна, но лучше заранее уточнять ее стоимость.

Фрукты и овощи

Фрукты и овощи на рынке также представлены в большом разнообразии:

Питахайя (фрукт дракона) : от 10 CNY за полкило.

: от 10 CNY за полкило. Манго : от 7 CNY за полкило, в зависимости от размера.

: от 7 CNY за полкило, в зависимости от размера. Ананас : от 7 CNY за полкило.

: от 7 CNY за полкило. Мандарин : от 5 CNY за полкило.

: от 5 CNY за полкило. Кокос: от 10 CNY за штуку.

Корнеплоды и овощи также в изобилии. Не забывайте торговаться!

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Уличное кафе в Санье, Хайнань

Цены в кафе и ресторанах варьируются, но вот несколько примеров:

Обед в бюджетном кафе: 2,80$

Ужин в ресторане на двоих: 21,20$

Биг Мак Меню в McDonald's: 4,20$

Крафтовое пиво на разлив (0,5 л): 2,60$

Импортное пиво (0,33 л): 1,80$

Капучино: 3,30$

Кола или Пепси (0,33 л): 0,40$

Бутылка воды (0,33 л): 0,30$

Не упустите возможность попробовать вечанг — блюдо из отварной курицы с набором специй. Это настоящая гастрономическая феерия для ваших вкусовых рецепторов.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Ресторан в Санье, Хайнань

Продукты на Хайнане также имеют приемлемые цены. Вот некоторые из них:

Молоко (1 л): 1,60$

Белый хлеб: 1,30$

Яйца (12 шт): 1,70$

Местный сыр (1 кг): 18,40$

Куриное филе (1 кг): 3,90$

Яблоки (1 кг): 3,40$

Бананы (1 кг): 1,00$

Бутылка воды (1,5 л): 0,50$

Вино (обычное): 7,10$

Крафтовое пиво (0,5 л): 1,30$

Импортное пиво (0,33 л): 1,80$

Пачка Мальборо: 2,80$

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Супермаркет Хайнаня

Аэропорты Хайнаня

Аэропорт Санья (Феникс): находится в 11 км от центра Санья. Добраться можно на автобусе за 2,07$ и 15-20 минут в пути. Аэропорт Хайкоу: столичные воздушные ворота. Бесплатный транспорт до города предоставляют авиакомпании China Southern Airlines и Hainan Airlines, иначе поездка обойдется в 2,77$. Аэропорт Цюнхай: обслуживает только внутренние рейсы. Рекомендуется заказать трансфер за 20,00$.

Общественный транспорт на Хайнане

Общественный транспорт на Хайнане хорошо развит. Автобусы и железная дорога обеспечивают удобное передвижение по острову.

Городские автобусы : стоимость проезда от 0,28$.

: стоимость проезда от 0,28$. Междугородние автобусы: например, из Санья в Дадунхай за 0,28$, а из Дадунхая в Ялунвань — 0,97$.

Аренда велосипедов, скутеров и автомобилей

Аренда велосипедов и скутеров на Хайнане имеет свои особенности. Велосипеды можно арендовать в отелях, а скутеры — только электрические. Для аренды автомобиля требуются китайские права. Минимальная цена проката — 60,00$.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Аэропорт Хайкоу, Хайнань

Хайнань предлагает широкий выбор мест для проживания:

Бюджетные хостелы

Haikou Banana Hostel : уютный хостел с садом и развлечениями.

: уютный хостел с садом и развлечениями. Summer Tree Inn (The Captain's Hostel) : расположен у моря, с лаунджем, террасой и баром.

: расположен у моря, с лаунджем, террасой и баром. Sanya Backpacker International Youth Hostel: популярное место среди молодежи, рядом с пляжем и фитнес-залом.

Отели

THE TANG Hotel Jinsha Sanya : курортный отель с бассейнами и фитнес-центром.

: курортный отель с бассейнами и фитнес-центром. Qilou Huanke 1921 Boutique Homestay : отель в центре Хайкоу с отличной звукоизоляцией.

: отель в центре Хайкоу с отличной звукоизоляцией. Holiday Sanya City Center: тихий отель для семейного отдыха.

Апартаменты

Стоимость аренды апартаментов в среднем — 50,00$. Месячная аренда однокомнатных апартаментов составляет около 566,00$.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Санья, Хайнань

Экономное путешествие

Самый бюджетный вариант обойдется в 47,00$ в сутки. В эту сумму входит проживание в хостеле, продукты из супермаркета и посещение основных достопримечательностей.

Обычное путешествие

Средний бюджет на день — 170,00$. Включает проживание в отеле, питание в кафе и экскурсии.

Дорогое путешествие

Для роскошного отдыха потребуется около 759,00$ в сутки. Это включает проживание в люксовом отеле, приватные туры и изысканные рестораны.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Санья, Хайнань

Хайнань — это курорт, где можно не только насладиться великолепными пляжами и красочными экскурсиями, но и устроить незабываемый шопинг. Если вы думаете, что здесь не найдете любимых брендов, то вы сильно ошибаетесь. Санья богата любыми товарами, которые могут заинтересовать туриста.

Главные торговые центры Хайнаня

Haitang Bay Duty Free Shopping Complex

Haitang Bay Duty Free Shopping Complex — это огромный центр беспошлинной торговли. Здесь можно найти брендовые вещи дешевле, чем в других местах. В торговом центре представлено 310 люксовых бутиков с разнообразным выбором.

Pineapple Shopping Center

Любимый центр шопинга на Хайнане, известный туристам как «ТЦ Ананас». Для посетителей работают не только магазины, но и рестораны, кафе, кино и даже аттракционы для детей. На втором и третьем этажах торгового центра продаются вещи известных китайских брендов.

Summer Mall

Если вы отправитесь в курортный район Дадунхай, обязательно посетите этот торговый центр. Первый этаж занимают магазины мировых брендов, на втором и третьем этажах находится масс-маркет, а еще выше — детская и спортивная одежда. Также здесь есть продуктовый супермаркет, фудкорт, кафе и рестораны, где вы сможете перекусить и отдохнуть.

Шелковый путь

В этом салоне продаются товары из натурального шелка. Здесь же вы найдете подарки для близких — знаменитые китайские чаи, украшения для интерьера, постельное белье и многое другое.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Pineapple Shopping Center, Хайнань

В последнее время участились случаи проверки содержимого сотовых телефонов на границе с Китаем в целях обеспечения безопасности.

Если на вашем устройстве будут обнаружены видео и фотоматериалы насильственного или непристойного содержания, компетентные органы Китая могут отказать вам во въезде. Чтобы избежать неприятностей, проверьте свои устройства заранее и удалите все сомнительные файлы.

Соблюдение китайского законодательства

Нужно строго соблюдать требования китайского миграционного законодательства и быть готовыми к проверочным мероприятиям на границе. Проверьте свои чаты и спам-рассылки, чтобы убедиться в отсутствии непристойного контента и экстремистской символики. Китайские пограничники умеют тщательно проверять содержимое телефонов.

Последствия обнаружения компрометирующей информации

Если на вашем устройстве найдут запрещенные материалы, вас отправят обратно домой за ваш счет. После очистки телефона вы можете вернуться и снова пройти проверку. В этом случае вам понадобится виза по прилету.

Использование WeChat вместо WhatsApp

На Хайнане заблокирован WhatsApp. Чтобы оставаться на связи, скачайте китайский аналог — WeChat, который доступен на русском языке. Добавьте нас в контакты, используя наш номер +7 913 006 8876 или отсканируйте QR-код после установки приложения.

VPN для доступа к привычным сервисам

Для работы всех привычных сервисов на Хайнане и в Китае установите VPN-программу. Блокировки касаются в основном американских сервисов, таких как YouTube, Instagram, WhatsApp и Google. Российские сервисы, включая Яндекс и банки, работают без проблем.

Новая процедура прохождения пограничного контроля на Хайнане (КНР)

С 30 апреля 2018 года введены новые правила прохождения пограничного контроля для всех туристов, прилетающих на Хайнань на прямых чартерных рейсах по безвизовому списку.

Требования

Отпечатки всех 10 пальцев : Все туристы в возрасте от 14 до 70 лет.

: Все туристы в возрасте от 14 до 70 лет. Биометрическое фото лица : Все туристы в возрасте от 14 до 70 лет.

: Все туристы в возрасте от 14 до 70 лет. Сканы заграничных паспортов в формате PDF: Не позднее чем за 3 дня до вылета предоставьте сканы первого разворота паспорта в отдельном файле.

Ввоз и вывоз Power Bank, аккумуляторов и зарядных устройств на Хайнань

Соблюдайте правила авиационной безопасности, чтобы избежать проблем с ввозом и вывозом этих устройств. В противном случае, устройства могут быть изъяты в аэропорту.

Отдых на Хайнане — это уникальная возможность окунуться в мир тропических пейзажей, богатой культуры и непревзойденного гостеприимства. Независимо от того, предпочитаете ли вы расслабляющий пляжный отдых, активные приключения или культурные экскурсии, Хайнань предложит вам всё это и даже больше. Живописные пляжи, увлекательные достопримечательности, разнообразная кухня и отличные возможности для шопинга сделают ваш отпуск незабываемым. Планируйте своё путешествие на Хайнань и наслаждайтесь каждым моментом, проведенным на этом удивительном острове.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru