Отдых в Марокко в 2024 году: достопримечательности, лучшие отели и пляжи, цены на отели и еду

Туристам из России в эту страну виза не нужна, если срок пребывания не превышает 90 дней.

Марокко – это уникальная страна, которая предлагает путешественникам сочетание богатой истории, разнообразной культуры и великолепных пейзажей. В 2024 году отдых в Марокко обещает быть незабываемым благодаря новым туристическим маршрутам, улучшенной инфраструктуре и уникальному колориту.

Содержание:

1. Марракеш – сердце Марокко

Марракеш остается одним из самых популярных городов для посещения. Его исторические медины, великолепные сады и шумные рынки создают неповторимую атмосферу. Главные достопримечательности включают:

Джемаа эль-Фна – центральная площадь, где каждый вечер проходят выступления уличных артистов.

– центральная площадь, где каждый вечер проходят выступления уличных артистов. Сад Мажорель – оазис тишины и красоты, созданный художником Жаком Мажорелем и восстановленный Ив Сен-Лораном.

– оазис тишины и красоты, созданный художником Жаком Мажорелем и восстановленный Ив Сен-Лораном. Кутубия – самая большая мечеть Марракеша, видимая практически из любой точки города.

2. Фес – Город Средневековья

Фес славится своей старейшей мединой, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно посетить:

Медресе Бу Инания – шедевр марокканской архитектуры XIV века.

– шедевр марокканской архитектуры XIV века. Таннерии Чауара – знаменитые кожевенные мастерские, где можно наблюдать традиционный процесс выделки кожи.

– знаменитые кожевенные мастерские, где можно наблюдать традиционный процесс выделки кожи. Университет Аль-Карауин – старейший действующий университет в мире, основанный в 859 году.

3. Шефшауэн – Голубой город

Шефшауэн, известный своими синими зданиями, является настоящим сокровищем среди гор Риф. Этот город привлекает туристов своими узкими улочками и уникальной атмосферой. Не забудьте посетить:

Медину – старый город с многочисленными сувенирными лавками и кафе.

– старый город с многочисленными сувенирными лавками и кафе. Водопад Рас Эльма – живописное место для прогулок и пикников.

4. Сахара – Пустынные приключения

Нельзя пропустить поездку в пустыню Сахара, где вас ждут:

Эрг Чебби – знаменитые песчаные дюны, достигающие высоты до 150 метров.

– знаменитые песчаные дюны, достигающие высоты до 150 метров. Кемпинг в пустыне – уникальная возможность провести ночь под звездами в традиционных берберских палатках.

– уникальная возможность провести ночь под звездами в традиционных берберских палатках. Верблюжьи туры – путешествие на верблюде по пустынным ландшафтам.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Марракеш, Марокко

Марокканская кухня славится своими пряными и ароматными блюдами. Обязательно попробуйте:

Тажин – блюдо, приготовленное в керамическом горшке, обычно с мясом, овощами и фруктами.

– блюдо, приготовленное в керамическом горшке, обычно с мясом, овощами и фруктами. Кускус – традиционное блюдо из манной крупы, подающееся с мясом и овощами.

– традиционное блюдо из манной крупы, подающееся с мясом и овощами. Харира – густой суп с нутом, помидорами и мясом, популярный в Рамадан.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Кускус

1. Безопасность и уважение к культуре

Марокко – безопасная страна для туристов, но всегда важно соблюдать элементарные правила безопасности. Уважайте местные традиции и культуру, особенно в отношении одежды и поведения в общественных местах.

2. Лучшее время для посещения

Оптимальное время для посещения Марокко – весна (март-май) и осень (сентябрь-ноябрь), когда погода наиболее комфортная для путешествий.

3. Язык и коммуникация

Официальные языки Марокко – арабский и берберский, но французский широко используется в деловой и туристической сферах. Английский также понимают в основных туристических местах.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Шефшауэн, Марокко

Марокко омывается Атлантическим океаном на западе и Средиземным морем на севере. Атлантическое побережье простирается от города Танжер на севере до города Лагуира на юге. Средиземное побережье Марокко находится между городами Танжер и Надор.

Атлантическое побережье Марокко включает такие популярные курортные города, как:

Агадир : Известен своими длинными песчаными пляжами и развитой туристической инфраструктурой.

: Известен своими длинными песчаными пляжами и развитой туристической инфраструктурой. Эс-Сувейра : Исторический портовый город с красивыми пляжами и отличными условиями для серфинга.

: Исторический портовый город с красивыми пляжами и отличными условиями для серфинга. Рабат и Касабланка: Крупные города с пляжами, которые популярны среди местных жителей и туристов.

Средиземное побережье, хотя и менее популярное среди туристов, также имеет свои жемчужины:

Танжер : Крупный портовый город с историческим центром и пляжами.

: Крупный портовый город с историческим центром и пляжами. Ал Hoceima: Известен своими кристально чистыми водами и живописными бухтами.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Касабланка, Марокко

Марокко славится своими роскошными отелями и великолепными пляжами, которые привлекают туристов со всего мира. Ниже представлены лучшие из них по мнению туристов.

Лучшие отели Марокко

1. La Mamounia, Марракеш

La Mamounia – это легендарный отель в Марракеше, который славится своим роскошным интерьером и безупречным сервисом. Гостям предлагаются элегантные номера, великолепные сады, несколько бассейнов и спа-центр. Отель идеально расположен рядом с исторической мединой и площадью Джемаа эль-Фна.

2. Royal Mansour, Марракеш

Royal Mansour – еще один престижный отель в Марракеше, принадлежащий королевской семье Марокко. Гостям предлагаются уникальные риад-сюиты с частными двориками, роскошные рестораны, а также обширный спа-центр. Этот отель известен своим исключительным вниманием к деталям и приватностью.

3. Mazagan Beach & Golf Resort, Эль-Джадида

Mazagan Beach & Golf Resort – это пятизвездочный курорт на атлантическом побережье Марокко. Гостям предлагаются шикарные номера и виллы, поле для гольфа, казино, многочисленные рестораны и бары. Курорт также известен своими широкими песчаными пляжами и разнообразными видами активного отдыха.

4. Kasbah Tamadot, Атласские горы

Kasbah Tamadot – это уникальный отель, расположенный в предгорьях Атласских гор. Принадлежащий Ричарду Брэнсону, отель предлагает роскошные номера и палаточные лагеря с потрясающими видами на горы. Гости могут наслаждаться пешими прогулками, верховой ездой и спа-процедурами.

Лучшие пляжи Марокко

1. Пляж Агадир

Агадир – один из самых популярных пляжей Марокко, известный своим длинным песчаным побережьем и спокойным морем. Этот пляж идеален для семейного отдыха и предлагает множество водных развлечений, включая серфинг и парасейлинг.

2. Легзира

Легзира – живописный пляж, расположенный в 150 км южнее Агадира. Пляж знаменит своими красными скалами и арками, которые создают уникальный ландшафт. Это отличное место для любителей природы и фотографов.

3. Асила

Асила – красивый пляж на севере Марокко, известный своим белым песком и чистой водой. Город Асила также славится своими культурными фестивалями и художественными галереями, что делает это место привлекательным для культурного туризма.

4. Сиди Каоки

Сиди Каоки – пляж недалеко от Эс-Сувейры, популярный среди серферов и кайтсерферов. Это спокойное и менее туристическое место, идеальное для тех, кто ищет уединения и активного отдыха.

Правила нахождения на пляжах Марокко

Уважайте местные традиции: Марокко – мусульманская страна, поэтому важно уважать местные обычаи и традиции. Купальные костюмы приемлемы на пляжах, но за их пределами рекомендуется одеваться скромно. Не оставляйте мусор: Соблюдайте чистоту на пляжах, уносите с собой весь мусор и следите за тем, чтобы не загрязнять окружающую среду. Безопасность на воде: Обращайте внимание на флаги и знаки, предупреждающие о состоянии воды и наличии сильных течений. Купайтесь только в разрешенных местах. Соблюдайте правила серфинга и других водных видов спорта: Если вы занимаетесь серфингом или кайтсерфингом, следите за местными правилами и рекомендациями, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность окружающих. Уважайте частную собственность: На некоторых пляжах могут быть частные зоны, принадлежащие отелям или частным лицам. Уважайте эти ограничения и не входите на частные территории без разрешения.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Легзира, Марокко

Месяц Температура воды (Атлантический океан, °C) Температура воды (Средиземное море, °C) Рекомендации для купания Январь 16 15 Холодно для купания, подходит для прогулок Февраль 16 15 Холодно для купания, экскурсии и осмотр достопримечательностей Март 17 16 Переходный период, еще холодно для купания Апрель 18 17 Переходный период, подходит для активного отдыха на суше Май 19 18 Начало пляжного сезона, комфортно для купания Июнь 20 21 Отличное время для пляжного отдыха и водных видов спорта Июль 22 23 Высокий сезон для пляжного отдыха, теплая вода Август 23 25 Самая теплая вода, идеальное время для купания Сентябрь 22 24 Отличное время для пляжного отдыха, теплая вода Октябрь 21 22 Пляжный сезон продолжается, комфортная вода Ноябрь 19 20 Переходный период, подходит для активного отдыха на суше Декабрь 17 17 Холодно для купания, экскурсии и осмотр достопримечательностей

Лучшее время для поездки и купания

Оптимальное время для пляжного отдыха и купания в Марокко – с июня по октябрь, когда температура воды наиболее комфортная для купания как в Атлантическом океане, так и в Средиземном море. В этот период вода прогревается до 20-25°C, что идеально подходит для купания, серфинга и других водных видов спорта.

Для тех, кто предпочитает более прохладную погоду и активный отдых на суше, весна (март-май) и осень (сентябрь-ноябрь) также являются отличным временем для посещения Марокко, несмотря на более низкую температуру воды.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Сиди Каоки, Марокко

Планируя путешествие, важно учитывать текущие цены на жилье, еду и напитки, а также в кафе и ресторанах. Ниже представлена актуальная информация о стоимости жизни в Марокко в 2024 году.

Жилье

Цены на жилье в Марокко варьируются в зависимости от города, типа жилья и уровня комфорта. Рассмотрим средние цены на разные виды проживания:

Отели

Бюджетные отели : от 20 до 50 долларов США за ночь.

: от 20 до 50 долларов США за ночь. Средний класс : от 60 до 120 долларов США за ночь.

: от 60 до 120 долларов США за ночь. Роскошные отели: от 150 до 500 долларов США за ночь и выше.

Апартаменты и дома для аренды

Бюджетные апартаменты : от 30 до 70 долларов США за ночь.

: от 30 до 70 долларов США за ночь. Средний класс : от 80 до 150 долларов США за ночь.

: от 80 до 150 долларов США за ночь. Роскошные апартаменты и виллы: от 200 долларов США за ночь и выше.

Риады

Риады – традиционные марокканские дома с внутренними двориками, часто превращенные в бутик-отели:

Бюджетные риады : от 40 до 80 долларов США за ночь.

: от 40 до 80 долларов США за ночь. Средний класс : от 90 до 150 долларов США за ночь.

: от 90 до 150 долларов США за ночь. Роскошные риады: от 160 долларов США за ночь и выше.

Еда и напитки

Цены на еду и напитки в Марокко зависят от места покупки и типа заведения.

Магазины и рынки

Хлеб (1 булка) : 0,20-0,40 долларов США.

: 0,20-0,40 долларов США. Молоко (1 литр) : 0,70-1 доллар США.

: 0,70-1 доллар США. Яйца (12 штук) : 1,50-2 доллара США.

: 1,50-2 доллара США. Фрукты (1 кг) : 0,80-2,50 долларов США в зависимости от сезона и вида фрукта.

: 0,80-2,50 долларов США в зависимости от сезона и вида фрукта. Овощи (1 кг) : 0,50-1,50 долларов США.

: 0,50-1,50 долларов США. Мясо (1 кг) : 7-12 долларов США.

: 7-12 долларов США. Вода (1,5 литра): 0,40-0,70 долларов США.

Кафе и рестораны

Цены в кафе и ресторанах также варьируются в зависимости от уровня заведения: