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Отдых в Марокко в 2024 году: достопримечательности, лучшие отели и пляжи, цены на отели и еду

5 июня 2024 17:17
Отдых в Марокко в 2024 году: достопримечательности, лучшие отели и пляжи, цены на отели и еду
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Туристам из России в эту страну виза не нужна, если срок пребывания не превышает 90 дней.

Марокко – это уникальная страна, которая предлагает путешественникам сочетание богатой истории, разнообразной культуры и великолепных пейзажей. В 2024 году отдых в Марокко обещает быть незабываемым благодаря новым туристическим маршрутам, улучшенной инфраструктуре и уникальному колориту.

Содержание:

  1. Популярные направления для отдыха
  2. Кухня Марокко
  3. Советы для туристов в Марокко
  4. Море и океан в Марокко
  5. Лучшие отели и пляжи Марокко
  6. Температура моря и океана в Марокко: когда лучше ехать
  7. Актуальные цены на жилье, еду и напитки в Марокко в 2024 году
  8. Стоимость отдыха на неделю в Марокко в 2024 году на одного человека
  9. Обман туристов в Марокко: как избежать неприятных ситуаций

Популярные направления для отдыха

1. Марракеш – сердце Марокко

Марракеш остается одним из самых популярных городов для посещения. Его исторические медины, великолепные сады и шумные рынки создают неповторимую атмосферу. Главные достопримечательности включают:

  • Джемаа эль-Фна – центральная площадь, где каждый вечер проходят выступления уличных артистов.
  • Сад Мажорель – оазис тишины и красоты, созданный художником Жаком Мажорелем и восстановленный Ив Сен-Лораном.
  • Кутубия – самая большая мечеть Марракеша, видимая практически из любой точки города.

2. Фес – Город Средневековья

Фес славится своей старейшей мединой, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно посетить:

  • Медресе Бу Инания – шедевр марокканской архитектуры XIV века.
  • Таннерии Чауара – знаменитые кожевенные мастерские, где можно наблюдать традиционный процесс выделки кожи.
  • Университет Аль-Карауин – старейший действующий университет в мире, основанный в 859 году.

3. Шефшауэн – Голубой город

Шефшауэн, известный своими синими зданиями, является настоящим сокровищем среди гор Риф. Этот город привлекает туристов своими узкими улочками и уникальной атмосферой. Не забудьте посетить:

  • Медину – старый город с многочисленными сувенирными лавками и кафе.
  • Водопад Рас Эльма – живописное место для прогулок и пикников.

4. Сахара – Пустынные приключения

Нельзя пропустить поездку в пустыню Сахара, где вас ждут:

  • Эрг Чебби – знаменитые песчаные дюны, достигающие высоты до 150 метров.
  • Кемпинг в пустыне – уникальная возможность провести ночь под звездами в традиционных берберских палатках.
  • Верблюжьи туры – путешествие на верблюде по пустынным ландшафтам.

Отдых в Марокко в 2024 году: достопримечательности, лучшие отели и пляжи, цены на отели и еду - image 1
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Марракеш, Марокко

Кухня Марокко

Марокканская кухня славится своими пряными и ароматными блюдами. Обязательно попробуйте:

  • Тажин – блюдо, приготовленное в керамическом горшке, обычно с мясом, овощами и фруктами.
  • Кускус – традиционное блюдо из манной крупы, подающееся с мясом и овощами.
  • Харира – густой суп с нутом, помидорами и мясом, популярный в Рамадан.

Отдых в Марокко в 2024 году: достопримечательности, лучшие отели и пляжи, цены на отели и еду - image 2
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Кускус

Советы для туристов в Марокко

1. Безопасность и уважение к культуре

Марокко – безопасная страна для туристов, но всегда важно соблюдать элементарные правила безопасности. Уважайте местные традиции и культуру, особенно в отношении одежды и поведения в общественных местах.

2. Лучшее время для посещения

Оптимальное время для посещения Марокко – весна (март-май) и осень (сентябрь-ноябрь), когда погода наиболее комфортная для путешествий.

3. Язык и коммуникация

Официальные языки Марокко – арабский и берберский, но французский широко используется в деловой и туристической сферах. Английский также понимают в основных туристических местах.

Отдых в Марокко в 2024 году: достопримечательности, лучшие отели и пляжи, цены на отели и еду - image 3
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Шефшауэн, Марокко

Море и океан в Марокко

Марокко омывается Атлантическим океаном на западе и Средиземным морем на севере. Атлантическое побережье простирается от города Танжер на севере до города Лагуира на юге. Средиземное побережье Марокко находится между городами Танжер и Надор.

Атлантическое побережье Марокко включает такие популярные курортные города, как:

  • Агадир: Известен своими длинными песчаными пляжами и развитой туристической инфраструктурой.
  • Эс-Сувейра: Исторический портовый город с красивыми пляжами и отличными условиями для серфинга.
  • Рабат и Касабланка: Крупные города с пляжами, которые популярны среди местных жителей и туристов.

Средиземное побережье, хотя и менее популярное среди туристов, также имеет свои жемчужины:

  • Танжер: Крупный портовый город с историческим центром и пляжами.
  • Ал Hoceima: Известен своими кристально чистыми водами и живописными бухтами.

Отдых в Марокко в 2024 году: достопримечательности, лучшие отели и пляжи, цены на отели и еду - image 4
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Касабланка, Марокко

Лучшие отели и пляжи Марокко

Марокко славится своими роскошными отелями и великолепными пляжами, которые привлекают туристов со всего мира. Ниже представлены лучшие из них по мнению туристов.

Лучшие отели Марокко

1. La Mamounia, Марракеш

La Mamounia – это легендарный отель в Марракеше, который славится своим роскошным интерьером и безупречным сервисом. Гостям предлагаются элегантные номера, великолепные сады, несколько бассейнов и спа-центр. Отель идеально расположен рядом с исторической мединой и площадью Джемаа эль-Фна.

2. Royal Mansour, Марракеш

Royal Mansour – еще один престижный отель в Марракеше, принадлежащий королевской семье Марокко. Гостям предлагаются уникальные риад-сюиты с частными двориками, роскошные рестораны, а также обширный спа-центр. Этот отель известен своим исключительным вниманием к деталям и приватностью.

3. Mazagan Beach & Golf Resort, Эль-Джадида

Mazagan Beach & Golf Resort – это пятизвездочный курорт на атлантическом побережье Марокко. Гостям предлагаются шикарные номера и виллы, поле для гольфа, казино, многочисленные рестораны и бары. Курорт также известен своими широкими песчаными пляжами и разнообразными видами активного отдыха.

4. Kasbah Tamadot, Атласские горы

Kasbah Tamadot – это уникальный отель, расположенный в предгорьях Атласских гор. Принадлежащий Ричарду Брэнсону, отель предлагает роскошные номера и палаточные лагеря с потрясающими видами на горы. Гости могут наслаждаться пешими прогулками, верховой ездой и спа-процедурами.

Лучшие пляжи Марокко

1. Пляж Агадир

Агадир – один из самых популярных пляжей Марокко, известный своим длинным песчаным побережьем и спокойным морем. Этот пляж идеален для семейного отдыха и предлагает множество водных развлечений, включая серфинг и парасейлинг.

2. Легзира

Легзира – живописный пляж, расположенный в 150 км южнее Агадира. Пляж знаменит своими красными скалами и арками, которые создают уникальный ландшафт. Это отличное место для любителей природы и фотографов.

3. Асила

Асила – красивый пляж на севере Марокко, известный своим белым песком и чистой водой. Город Асила также славится своими культурными фестивалями и художественными галереями, что делает это место привлекательным для культурного туризма.

4. Сиди Каоки

Сиди Каоки – пляж недалеко от Эс-Сувейры, популярный среди серферов и кайтсерферов. Это спокойное и менее туристическое место, идеальное для тех, кто ищет уединения и активного отдыха.

Правила нахождения на пляжах Марокко

  1. Уважайте местные традиции: Марокко – мусульманская страна, поэтому важно уважать местные обычаи и традиции. Купальные костюмы приемлемы на пляжах, но за их пределами рекомендуется одеваться скромно.

  2. Не оставляйте мусор: Соблюдайте чистоту на пляжах, уносите с собой весь мусор и следите за тем, чтобы не загрязнять окружающую среду.

  3. Безопасность на воде: Обращайте внимание на флаги и знаки, предупреждающие о состоянии воды и наличии сильных течений. Купайтесь только в разрешенных местах.

  4. Соблюдайте правила серфинга и других водных видов спорта: Если вы занимаетесь серфингом или кайтсерфингом, следите за местными правилами и рекомендациями, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность окружающих.

  5. Уважайте частную собственность: На некоторых пляжах могут быть частные зоны, принадлежащие отелям или частным лицам. Уважайте эти ограничения и не входите на частные территории без разрешения.

Отдых в Марокко в 2024 году: достопримечательности, лучшие отели и пляжи, цены на отели и еду - image 5
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Легзира, Марокко

Температура моря и океана в Марокко: когда лучше ехать

Месяц Температура воды (Атлантический океан, °C) Температура воды (Средиземное море, °C) Рекомендации для купания
Январь 16 15 Холодно для купания, подходит для прогулок
Февраль 16 15 Холодно для купания, экскурсии и осмотр достопримечательностей
Март 17 16 Переходный период, еще холодно для купания
Апрель 18 17 Переходный период, подходит для активного отдыха на суше
Май 19 18 Начало пляжного сезона, комфортно для купания
Июнь 20 21 Отличное время для пляжного отдыха и водных видов спорта
Июль 22 23 Высокий сезон для пляжного отдыха, теплая вода
Август 23 25 Самая теплая вода, идеальное время для купания
Сентябрь 22 24 Отличное время для пляжного отдыха, теплая вода
Октябрь 21 22 Пляжный сезон продолжается, комфортная вода
Ноябрь 19 20 Переходный период, подходит для активного отдыха на суше
Декабрь 17 17 Холодно для купания, экскурсии и осмотр достопримечательностей

Лучшее время для поездки и купания

Оптимальное время для пляжного отдыха и купания в Марокко – с июня по октябрь, когда температура воды наиболее комфортная для купания как в Атлантическом океане, так и в Средиземном море. В этот период вода прогревается до 20-25°C, что идеально подходит для купания, серфинга и других водных видов спорта.

Для тех, кто предпочитает более прохладную погоду и активный отдых на суше, весна (март-май) и осень (сентябрь-ноябрь) также являются отличным временем для посещения Марокко, несмотря на более низкую температуру воды.

Отдых в Марокко в 2024 году: достопримечательности, лучшие отели и пляжи, цены на отели и еду - image 6
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Сиди Каоки, Марокко

Актуальные цены на жилье, еду и напитки в Марокко в 2024 году

Планируя путешествие, важно учитывать текущие цены на жилье, еду и напитки, а также в кафе и ресторанах. Ниже представлена актуальная информация о стоимости жизни в Марокко в 2024 году.

Жилье

Цены на жилье в Марокко варьируются в зависимости от города, типа жилья и уровня комфорта. Рассмотрим средние цены на разные виды проживания:

Отели

  • Бюджетные отели: от 20 до 50 долларов США за ночь.
  • Средний класс: от 60 до 120 долларов США за ночь.
  • Роскошные отели: от 150 до 500 долларов США за ночь и выше.

Апартаменты и дома для аренды

  • Бюджетные апартаменты: от 30 до 70 долларов США за ночь.
  • Средний класс: от 80 до 150 долларов США за ночь.
  • Роскошные апартаменты и виллы: от 200 долларов США за ночь и выше.

Риады

Риады – традиционные марокканские дома с внутренними двориками, часто превращенные в бутик-отели:

  • Бюджетные риады: от 40 до 80 долларов США за ночь.
  • Средний класс: от 90 до 150 долларов США за ночь.
  • Роскошные риады: от 160 долларов США за ночь и выше.

Еда и напитки

Цены на еду и напитки в Марокко зависят от места покупки и типа заведения.

Магазины и рынки

  • Хлеб (1 булка): 0,20-0,40 долларов США.
  • Молоко (1 литр): 0,70-1 доллар США.
  • Яйца (12 штук): 1,50-2 доллара США.
  • Фрукты (1 кг): 0,80-2,50 долларов США в зависимости от сезона и вида фрукта.
  • Овощи (1 кг): 0,50-1,50 долларов США.
  • Мясо (1 кг): 7-12 долларов США.
  • Вода (1,5 литра): 0,40-0,70 долларов США.

Кафе и рестораны

Цены в кафе и ресторанах также варьируются в зависимости от уровня заведения:

  • Уличная еда и дешевые кафе:

    • Блюдо на одного: 2-5 долларов США.
    • Чай или кофе: 0,70-1,50 долларов США.
    • Ланч-меню: 4-7 долларов США.

    • Средний класс:

      • Трехблюдовый обед на двоих: 20-40 долларов США.

      • Роскошные рестораны:

        • Трехблюдовый обед на двоих: от 60 долларов США и выше.

          • Напитки

          Цены на алкогольные и безалкогольные напитки зависят от места покупки:

          • Безалкогольные напитки:

            • Кока-кола (0,33 литра): 0,50-1 доллар США.
            • Минеральная вода (0,33 литра): 0,30-0,60 долларов США.

            • Алкогольные напитки:

              • Импортное пиво (0,33 литра): 2,50-4 долларов США в магазинах и от 5 долларов США в барах и ресторанах.
              • Бутылка вина: 6-15 долларов США в магазинах и от 15 долларов США в ресторанах.

                • Отдых в Марокко в 2024 году: достопримечательности, лучшие отели и пляжи, цены на отели и еду - image 7
                Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

                Марракеш, Марокко

                Стоимость отдыха на неделю в Марокко в 2024 году на одного человека

                Отдых в Марокко может быть разнообразным в зависимости от выбранного уровня комфорта, отелей, питания и активности. Ниже приведены ориентировочные расходы на неделю пребывания в стране в 2024 году на одного человека без учета авиабилетов.

                Проживание

                Цены на жилье варьируются в зависимости от типа и уровня комфорта:

                • Бюджетные отели/риады: 20-50 долларов США за ночь
                • Средний класс: 60-120 долларов США за ночь
                • Роскошные отели: 150-500 долларов США за ночь

                Примерные затраты на проживание за неделю:

                • Бюджетные варианты: 140-350 долларов США
                • Средний класс: 420-840 долларов США
                • Роскошные отели: 1050-3500 долларов США

                Питание

                Цены на еду в Марокко зависят от типа заведения:

                • Уличная еда и дешевые кафе: 2-5 долларов США за блюдо
                • Средний класс: 6-15 долларов США за блюдо
                • Роскошные рестораны: от 20 долларов США за блюдо

                Примерные затраты на питание за неделю (3 приема пищи в день):

                • Бюджетные варианты: 50-105 долларов США
                • Средний класс: 126-315 долларов США
                • Роскошные рестораны: 420-630 долларов США

                Транспорт

                Стоимость транспорта включает поездки на такси, аренду автомобилей и общественный транспорт:

                • Общественный транспорт: 1-3 долларов США за поездку
                • Такси: 5-20 долларов США за поездку по городу
                • Аренда автомобиля: 30-70 долларов США в день

                Примерные затраты на транспорт за неделю:

                • Общественный транспорт и такси: 50-100 долларов США
                • Аренда автомобиля: 210-490 долларов США

                Экскурсии и развлечения

                Стоимость экскурсий и развлечений зависит от выбранных активностей:

                • Посещение музеев и достопримечательностей: 5-15 долларов США
                • Однодневные экскурсии: 50-100 долларов США
                • Активный отдых (серфинг, прогулки на верблюдах и т.д.): 30-70 долларов США

                Примерные затраты на экскурсии и развлечения за неделю:

                • Бюджетные варианты: 100-200 долларов США
                • Средний класс: 210-350 долларов США
                • Роскошные варианты: 400-700 долларов США

                Общие расходы

                Бюджетный отдых:

                • Проживание: 140-350 долларов США
                • Питание: 50-105 долларов США
                • Транспорт: 50-100 долларов США
                • Экскурсии и развлечения: 100-200 долларов США
                • Итого: 340-755 долларов США

                Средний класс:

                • Проживание: 420-840 долларов США
                • Питание: 126-315 долларов США
                • Транспорт: 210-350 долларов США
                • Экскурсии и развлечения: 210-350 долларов США
                • Итого: 966-1855 долларов США

                Роскошный отдых:

                • Проживание: 1050-3500 долларов США
                • Питание: 420-630 долларов США
                • Транспорт: 210-490 долларов США
                • Экскурсии и развлечения: 400-700 долларов США
                • Итого: 2080-5320 долларов США

                Отдых в Марокко в 2024 году: достопримечательности, лучшие отели и пляжи, цены на отели и еду - image 8
                Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

                Аэропорт Марракеш, Марокко

                Обман туристов в Марокко: как избежать неприятных ситуаций

                Марокко – популярное туристическое направление, привлекающее миллионы путешественников своими красотами, культурой и историей. Однако, как и в любом туристическом месте, здесь можно столкнуться с различными видами обмана. Знание распространенных схем поможет вам избежать неприятных ситуаций и сделать ваше путешествие безопасным и приятным.

                Вид обмана Описание Как избежать
                Ложные гиды Ложные гиды предлагают свои услуги на улицах, часто настойчиво и убедительно. Используйте только лицензированных гидов через отели, агентства или инфоцентры.
                Завышенные цены в магазинах В туристических зонах цены на товары могут быть значительно завышены. Всегда торгуйтесь на рынках, узнавайте цены заранее, покупайте в магазинах с фиксированными ценами.
                Мошенничество с такси Таксисты могут не использовать счетчик или выбирать более длинные маршруты. Требуйте включить счетчик или договоритесь о цене заранее, используйте официальные такси.
                Поддельные товары Продают поддельные или низкокачественные товары под видом брендовых или ручной работы. Покупайте только в проверенных магазинах, избегайте уличных торговцев, учитесь отличать подделки.
                Поддельные экскурсии Агентства или гиды могут предлагать дорогие экскурсии, которые не соответствуют ожиданиям. Бронируйте экскурсии через официальные агентства или отели, читайте отзывы и сравнивайте цены.
                Приветственные напитки Предлагают бесплатные напитки в магазинах, после чего давят на покупку товаров. Вежливо отказывайтесь от предложений бесплатных напитков, если не планируете покупку.
                Попрошайничество и знакомства Люди начинают беседу, предлагают помощь, а затем просят деньги или предлагают услуги. Будьте осторожны, не соглашайтесь на помощь от случайных людей, обращайтесь к официальным лицам.
                Открытые подсказки за деньги Предлагают показать дорогу или дать совет, а затем требуют плату. Уточняйте заранее, нужна ли оплата за помощь, просите помощи у сотрудников отеля или официальных лиц.

                Общие советы по безопасности

                1. Исследуйте заранее: Узнайте о распространенных схемах обмана в Марокко до поездки.
                2. Будьте вежливы, но тверды: Отказывайтесь от ненужных предложений уверенно, но вежливо.
                3. Избегайте уединенных мест: Особенно в ночное время.
                4. Держите ценности при себе: Будьте осторожны с кошельками, камерами и другими ценными вещами.
                5. Используйте официальные каналы: Забронируйте гидов, такси и экскурсии через официальные источники.

                Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Елена Круглова
Елена Круглова
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