«Балканские Мальдивы»: морской отдых в Албании 2024, актуальные цены, особенности страны

Албания становится все более популярным направлением среди туристов, благодаря своему уникальному сочетанию живописных пейзажей, чистейших пляжей и богатой культурной истории. Омываемая водами Ионического и Адриатического морей, эта страна предлагает разнообразные виды отдыха для путешественников с любыми предпочтениями. Независимо от того, ищете ли вы спокойные дни на пляже, активные приключения или погружение в местную культуру и историю, отдых в стране оставит незабываемые впечатления.
Содержание:
- Виды отдыха
- Пляжный отдых
- Курорты Адриатического моря
- Курорты Ионического моря
- Экскурсионный отдых
- Природные достопримечательности
- Сезон отдыха в 2024 году
- Цены в Албании в 2024 году
- Минусы отдыха в Албании
- Особенности Албании
Саранда, Албания
Виды отдыха
Албания предлагает разнообразный отдых, который можно составить по своему усмотрению. Здесь вы найдете пляжный, активный, познавательный и экстремальный виды отдыха. Любители экотуризма также обнаружат множество уютных мест.
Пляжный отдых
Главное достоинство Албании – это замечательные пляжи и чистейшее море. Цены здесь значительно ниже, чем в других странах восточного Средиземноморья, при этом качество окружающей среды заметно выше. Наиболее популярные курорты включают Саранду, Влеру, Дуррес и Шенджин.
Пляж Влеру, Албания
Курорты Адриатического моря
На Адриатическом побережье можно насладиться песчаными пляжами, украшенными зелеными соснами. Вот несколько примечательных курортов:
- Влера – небольшой курортный городок с чистыми пляжами и развитой инфраструктурой. Здесь много отелей на любой вкус и уютные рестораны.
- Шенджин – рыбацко-курортный поселок с живописными видами, который привлекает любителей экотуризма.
- Ляльзит – залив в сердце Албании, недалеко от Тираны, известный оздоровительным воздухом и песчаными пляжами.
Пляж Ляльзит, Албания
Курорты Ионического моря
Ионический юг Албании отличается скалистыми бухтами и песчаными берегами. Популярные курорты включают:
- Дхерми – элитное место с оливковыми рощами и цитрусовыми плантациями. Здесь стремительно развивается инфраструктура, и каждый найдет себе занятие по вкусу.
- Саранда – курорт, который привлекает поклонников спокойного отдыха. Здесь бюджетные отели и прекрасный вид на греческий остров Корфу.
- Химара – регион с горными ландшафтами и чистыми галечными пляжами, популярный среди любителей дайвинга.
Пляж Химара, Албания
Экскурсионный отдых
Албанские города богаты архитектурными памятниками и достопримечательностями, многие из которых занесены в список ЮНЕСКО. В столице, Тиране, можно посетить исторические здания, художественные галереи, музеи и многочисленные парки.
- Дуррес – один из древнейших городов, основанный в 627 году до н.э. Здесь можно увидеть византийские стены, большой Амфитеатр и Венецианскую башню.
- Берат – город с оттоманской архитектурой.
- Корча – культурный центр страны.
- Гирокастра – каменный городок, охраняемый ЮНЕСКО, со своим древним замком на холме.
Берат, Албания
Природные достопримечательности
Албанские Альпы, каньоны Скрапара, национальный парк Луре и другие природные достопримечательности поражают своей красотой и уникальностью.
Сезон отдыха в 2024 году
Летом 2024 года Албания предлагает комфортный отдых без визы. В это время здесь преобладает теплый климат Средиземноморья, с температурой от +27 до +32°C. Высокий сезон длится с мая до конца бархатного сезона, однако октябрь также является комфортным для посещения.
Высокий сезон
Этот период длится с начала мая до конца октября. Отдыхать в Албании приятно и в апреле.
Низкий сезон
В начале весны и с середины осени начинаются дожди, а зимой в горных районах часто выпадает снег, и температура может опуститься до -20°C.
Албанские Альпы
Цены в Албании в 2024 году
Отдых в Албании в 2024 году — одно из самых бюджетных предложений на рынке. Несмотря на низкие цены, местные курорты пока еще не получили широкой популярности. Албания предлагает благоприятный климат, прекрасные пляжи и доступные цены, что сулит туристическому сектору страны отличные перспективы.
Албанский лек — основная валюта, но в некоторых местах можно расплачиваться евро. Также полезно знать, где лучше менять валюту и где принимают карты.
Существует стереотип, что Албания — очень дешевая страна. Хотя отдых здесь действительно недорогой, все же не настолько, чтобы можно было отдыхать за 5 евро. Продукты питания стоят примерно столько же, сколько в Москве. Цены на аренду авто невысокие, но бензин стоит дорого, как в Европе. Свежая рыба, несмотря на то, что это морская страна, стоит как в Италии или Испании.
Стоимость продуктов питания
|Наименование
|Лек
|Евро
|Руб
|Молоко, 1.5 л
|150
|1,5
|150
|Айран, 0.5 л
|50
|0,5
|50
|Яйца, 10 штук
|250
|2,5
|250
|Пачка печенья, 280 г
|150
|1,5
|150
|Сосиски куриные, 600 г
|350
|3,5
|350
|Рассольные сыры (фета, брынза), кг
|1000
|10
|1000
|Сыр Филадельфия, 150 г
|250
|2,5
|250
|Горный чай, пачка
|250
|2,5
|250
|Турецкий кофе, пачка
|150
|1,5
|150
|Макароны, спагетти, пачка
|150
|1,5
|150
|Рис, Булгур, Нут, пачка
|100
|1
|100
|Вода, 5 л
|80
|0,8
|80
|Маслины, оливки, 300 г
|150
|1,5
|150
|Горошек консервированный, 300 г
|140
|1,2
|120
|Фасоль консервированная, 300 г
|100
|0,8
|80
|Греческий йогурт с огурцом, кг
|350
|3,5
|350
|Чипсы Lays, маленькая пачка
|100
|1
|100
|Сникерс большой, шт
|110
|0,9
|90
|Хлеб для тостов
|100
|0,8
|80
|Замороженная курица, 1 кг
|600
|6
|600
|Свинина, кг
|800
|8
|800
|Говядина, кг
|1000
|10
|1000
|Свежая рыба, кг
|700-1500
|7-15
|700-1500
Цены на овощи и фрукты
|Наименование
|Лек
|Евро
|Руб
|Помидоры
|100
|1
|100
|Огурцы
|100
|1
|100
|Картошка
|50
|0,5
|50
|Перцы
|150
|1,5
|150
|Баклажаны
|150
|1,5
|150
|Капуста
|60
|0,6
|60
|Каштаны
|400
|4
|400
|Яблоки
|100
|1
|100
|Гранаты
|120
|1,2
|120
|Хурма
|80
|0,8
|80
|Груша
|200
|2
|200
|Лимоны
|100
|1
|100
Цены в кафе и ресторанах
|Наименование
|Лек
|Евро
|Руб
|Салат (большая порция)
|300
|3
|300
|Горячее традиционной кухни
|500
|5
|500
|Пиво, 0,5
|200
|2
|200
|Паста
|600
|6
|600
|Суп дня
|250
|2,5
|250
|Пицца большая
|700
|7
|700
|Морепродукты (осьминог, креветки, кальмар на гриле)
|около 1000
|10
|1000
Цены на проживание
|Наименование
|Евро
|Отели и апартаменты на первой линии с видом на море на двоих, сутки
|от 30-50
|Отели 4*
|от 50
|Хостелы за койко-место
|от 10
|Гестхаузы в горах с завтраком, на двоих
|от 30
|Апартаменты на курортах с кухней, не на первой линии
|от 20
Цены на аренду авто и топливо
|Наименование
|Евро
|Аренда авто эконом класс в низкий сезон, сутки
|20-30
|Аренда авто эконом класс в высокий сезон, сутки
|25-35
|Бензин 95, литр
|1,8
|Парковка в крупных городах, час
|0,5-1
Цены на такси и общественный транспорт
|Наименование
|Лек
|Евро
|Проезд на городском автобусе в Тиране
|40
|0,4
|Такси в Тиране, за км
|100
|1
|Такси Тирана — аэропорт
|2000
|20
|Автобус Тирана — Шкодер
|400
|4
|Автобус Тирана — Саранда
|800
|8
|Шаттл аэропорт — Влера
|1000
|10
|Трансфер Шкодер — Сэс
|1200
|12
|Трансфер Шкодер — озеро Коман
|800
|8
Цены на экскурсии
|Название
|Продолжительность
|Евро
|В Берат из Тираны
|Целый день
|100
|Из Тираны на озеро Коман + паром
|Целый день
|150
|Обзорная экскурсия по Тиране пешком на русском языке (за группу до 5 человек)
|3 ч
|40
|Круговая экскурсия Влора, Саранда, Бутринт, Голубой глаз, Гирокастра
|Целый день
|200
|Экскурсия из Берат в каньон Осуми и водопад Богове
|Целый день
|90
|Винный тур из Берата на частную винодельню
|4 ч
|50
Цены на входные билеты
|Наименование
|Лек
|Евро
|Руб
|Канатная дорога Тираны
|1400
|14
|1400
|Бункер Энвера Ходжа BUNKART
|700
|7
|700
|Крепость Розафа (Шкодер)
|400
|4
|400
|Крепость Химары
|300
|3
|300
|Древний город Бутринт
|1000
|10
|1000
Цены на сувениры
|Наименование
|Лек
|Евро
|Магнитики
|100-200
|1-2
|Кружки
|360
|3,6
|Подарочный коньяк Скандерберг
|500
|5
|Настойка Фернет
|1000
|10
|Горный Албанский чай Мали
|230
|2,3
|Шерстяные изделия (носки, шапки)
|от 500
|от 5
Цены на билеты до Албании
Сегодня можно купить билеты из Москвы в Тирану на одного человека за полет туда-назад (через Белград или Стамбул) примерно за 600-800 евро или около 60,000-80,000 рублей.
Рынок в Тиране, Албания
Минусы отдыха в Албании
Главным недостатком, с которым туристы сталкиваются в Албании с первых минут, является мусор. Он встречается повсюду: в городах, вдоль дорог, на пляжах и даже около достопримечательностей. Преобладают пластиковые бутылки, пакеты и общая неухоженность территории. Несмотря на это, албанцы известны своей чистоплотностью, когда речь идет о собственных домах и еде.
Однако мусор на улицах — обычное явление. Центр Тираны и других крупных городов чаще чистый, там работают дворники, но это скорее исключение, чем правило. Через несколько дней туристы перестают замечать мусор, наслаждаясь природными красотами.
Шкодер, Албания
Особенности Албании
Многие стереотипы об Албании, распространенные среди людей старше 40 лет, не всегда соответствуют реальности. В их числе три главных мифа:
-
Краденые мерседесы. В Албании мерседесы составляют 30% всех автомобилей. Считается, что мерседес — символ статуса, привезенный в страну при диктаторе Энвере Ходжа. Реальность такова, что большинство машин — старые модели, которые практически ничего не стоят.
-
Албанская мафия и торговля органами. Мафия и рэкет действительно существовали в 90-х, но сегодня страна безопасна, а преступные группы давно исчезли или покинули страну. Туристов здесь уважают и не трогают.
-
Опасности в горах. Ранее недоступные горы теперь имеют дороги и мобильную связь. Сегодня даже самые отдаленные уголки страны доступны и безопасны.
Чистота в Албании
Чистоплотность албанцев проявляется в их домах и на кухнях. Почему же за пределами домов они не поддерживают порядок, остается загадкой. Возможно, это особенность местного менталитета. Центры крупных городов, такие как Тирана и Саранда, отличаются чистотой, благодаря ежедневной работе дворников, но это скорее исключение.
Тем не менее, через несколько дней пребывания в Албании мусор перестает бросаться в глаза, и туристы начинают замечать природные и архитектурные красоты страны. Вероятно, местные жители тоже не обращают внимания на мусор или делают вид, что его не видят.
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru