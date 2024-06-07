«Балканские Мальдивы»: морской отдых в Албании 2024, актуальные цены, особенности страны

Здесь невероятно красиво, при этом провести отпуск там намного дешевле, чем в странах Шенгена.

Албания становится все более популярным направлением среди туристов, благодаря своему уникальному сочетанию живописных пейзажей, чистейших пляжей и богатой культурной истории. Омываемая водами Ионического и Адриатического морей, эта страна предлагает разнообразные виды отдыха для путешественников с любыми предпочтениями. Независимо от того, ищете ли вы спокойные дни на пляже, активные приключения или погружение в местную культуру и историю, отдых в стране оставит незабываемые впечатления.

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Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Саранда, Албания

Албания предлагает разнообразный отдых, который можно составить по своему усмотрению. Здесь вы найдете пляжный, активный, познавательный и экстремальный виды отдыха. Любители экотуризма также обнаружат множество уютных мест.

Главное достоинство Албании – это замечательные пляжи и чистейшее море. Цены здесь значительно ниже, чем в других странах восточного Средиземноморья, при этом качество окружающей среды заметно выше. Наиболее популярные курорты включают Саранду, Влеру, Дуррес и Шенджин.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Пляж Влеру, Албания

На Адриатическом побережье можно насладиться песчаными пляжами, украшенными зелеными соснами. Вот несколько примечательных курортов:

Влера – небольшой курортный городок с чистыми пляжами и развитой инфраструктурой. Здесь много отелей на любой вкус и уютные рестораны.

– небольшой курортный городок с чистыми пляжами и развитой инфраструктурой. Здесь много отелей на любой вкус и уютные рестораны. Шенджин – рыбацко-курортный поселок с живописными видами, который привлекает любителей экотуризма.

– рыбацко-курортный поселок с живописными видами, который привлекает любителей экотуризма. Ляльзит – залив в сердце Албании, недалеко от Тираны, известный оздоровительным воздухом и песчаными пляжами.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Пляж Ляльзит, Албания

Ионический юг Албании отличается скалистыми бухтами и песчаными берегами. Популярные курорты включают:

Дхерми – элитное место с оливковыми рощами и цитрусовыми плантациями. Здесь стремительно развивается инфраструктура, и каждый найдет себе занятие по вкусу.

– элитное место с оливковыми рощами и цитрусовыми плантациями. Здесь стремительно развивается инфраструктура, и каждый найдет себе занятие по вкусу. Саранда – курорт, который привлекает поклонников спокойного отдыха. Здесь бюджетные отели и прекрасный вид на греческий остров Корфу.

– курорт, который привлекает поклонников спокойного отдыха. Здесь бюджетные отели и прекрасный вид на греческий остров Корфу. Химара – регион с горными ландшафтами и чистыми галечными пляжами, популярный среди любителей дайвинга.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Пляж Химара, Албания

Албанские города богаты архитектурными памятниками и достопримечательностями, многие из которых занесены в список ЮНЕСКО. В столице, Тиране, можно посетить исторические здания, художественные галереи, музеи и многочисленные парки.

Дуррес – один из древнейших городов, основанный в 627 году до н.э. Здесь можно увидеть византийские стены, большой Амфитеатр и Венецианскую башню.

– один из древнейших городов, основанный в 627 году до н.э. Здесь можно увидеть византийские стены, большой Амфитеатр и Венецианскую башню. Берат – город с оттоманской архитектурой.

– город с оттоманской архитектурой. Корча – культурный центр страны.

– культурный центр страны. Гирокастра – каменный городок, охраняемый ЮНЕСКО, со своим древним замком на холме.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Берат, Албания

Албанские Альпы, каньоны Скрапара, национальный парк Луре и другие природные достопримечательности поражают своей красотой и уникальностью.

Летом 2024 года Албания предлагает комфортный отдых без визы. В это время здесь преобладает теплый климат Средиземноморья, с температурой от +27 до +32°C. Высокий сезон длится с мая до конца бархатного сезона, однако октябрь также является комфортным для посещения.

Высокий сезон

Этот период длится с начала мая до конца октября. Отдыхать в Албании приятно и в апреле.

Низкий сезон

В начале весны и с середины осени начинаются дожди, а зимой в горных районах часто выпадает снег, и температура может опуститься до -20°C.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Албанские Альпы

Отдых в Албании в 2024 году — одно из самых бюджетных предложений на рынке. Несмотря на низкие цены, местные курорты пока еще не получили широкой популярности. Албания предлагает благоприятный климат, прекрасные пляжи и доступные цены, что сулит туристическому сектору страны отличные перспективы.

Албанский лек — основная валюта, но в некоторых местах можно расплачиваться евро. Также полезно знать, где лучше менять валюту и где принимают карты.

Существует стереотип, что Албания — очень дешевая страна. Хотя отдых здесь действительно недорогой, все же не настолько, чтобы можно было отдыхать за 5 евро. Продукты питания стоят примерно столько же, сколько в Москве. Цены на аренду авто невысокие, но бензин стоит дорого, как в Европе. Свежая рыба, несмотря на то, что это морская страна, стоит как в Италии или Испании.

Стоимость продуктов питания

Наименование Лек Евро Руб Молоко, 1.5 л 150 1,5 150 Айран, 0.5 л 50 0,5 50 Яйца, 10 штук 250 2,5 250 Пачка печенья, 280 г 150 1,5 150 Сосиски куриные, 600 г 350 3,5 350 Рассольные сыры (фета, брынза), кг 1000 10 1000 Сыр Филадельфия, 150 г 250 2,5 250 Горный чай, пачка 250 2,5 250 Турецкий кофе, пачка 150 1,5 150 Макароны, спагетти, пачка 150 1,5 150 Рис, Булгур, Нут, пачка 100 1 100 Вода, 5 л 80 0,8 80 Маслины, оливки, 300 г 150 1,5 150 Горошек консервированный, 300 г 140 1,2 120 Фасоль консервированная, 300 г 100 0,8 80 Греческий йогурт с огурцом, кг 350 3,5 350 Чипсы Lays, маленькая пачка 100 1 100 Сникерс большой, шт 110 0,9 90 Хлеб для тостов 100 0,8 80 Замороженная курица, 1 кг 600 6 600 Свинина, кг 800 8 800 Говядина, кг 1000 10 1000 Свежая рыба, кг 700-1500 7-15 700-1500

Цены на овощи и фрукты

Наименование Лек Евро Руб Помидоры 100 1 100 Огурцы 100 1 100 Картошка 50 0,5 50 Перцы 150 1,5 150 Баклажаны 150 1,5 150 Капуста 60 0,6 60 Каштаны 400 4 400 Яблоки 100 1 100 Гранаты 120 1,2 120 Хурма 80 0,8 80 Груша 200 2 200 Лимоны 100 1 100

Цены в кафе и ресторанах

Наименование Лек Евро Руб Салат (большая порция) 300 3 300 Горячее традиционной кухни 500 5 500 Пиво, 0,5 200 2 200 Паста 600 6 600 Суп дня 250 2,5 250 Пицца большая 700 7 700 Морепродукты (осьминог, креветки, кальмар на гриле) около 1000 10 1000

Цены на проживание

Наименование Евро Отели и апартаменты на первой линии с видом на море на двоих, сутки от 30-50 Отели 4* от 50 Хостелы за койко-место от 10 Гестхаузы в горах с завтраком, на двоих от 30 Апартаменты на курортах с кухней, не на первой линии от 20

Цены на аренду авто и топливо

Наименование Евро Аренда авто эконом класс в низкий сезон, сутки 20-30 Аренда авто эконом класс в высокий сезон, сутки 25-35 Бензин 95, литр 1,8 Парковка в крупных городах, час 0,5-1

Цены на такси и общественный транспорт

Наименование Лек Евро Проезд на городском автобусе в Тиране 40 0,4 Такси в Тиране, за км 100 1 Такси Тирана — аэропорт 2000 20 Автобус Тирана — Шкодер 400 4 Автобус Тирана — Саранда 800 8 Шаттл аэропорт — Влера 1000 10 Трансфер Шкодер — Сэс 1200 12 Трансфер Шкодер — озеро Коман 800 8

Цены на экскурсии

Название Продолжительность Евро В Берат из Тираны Целый день 100 Из Тираны на озеро Коман + паром Целый день 150 Обзорная экскурсия по Тиране пешком на русском языке (за группу до 5 человек) 3 ч 40 Круговая экскурсия Влора, Саранда, Бутринт, Голубой глаз, Гирокастра Целый день 200 Экскурсия из Берат в каньон Осуми и водопад Богове Целый день 90 Винный тур из Берата на частную винодельню 4 ч 50

Цены на входные билеты

Наименование Лек Евро Руб Канатная дорога Тираны 1400 14 1400 Бункер Энвера Ходжа BUNKART 700 7 700 Крепость Розафа (Шкодер) 400 4 400 Крепость Химары 300 3 300 Древний город Бутринт 1000 10 1000

Цены на сувениры

Наименование Лек Евро Магнитики 100-200 1-2 Кружки 360 3,6 Подарочный коньяк Скандерберг 500 5 Настойка Фернет 1000 10 Горный Албанский чай Мали 230 2,3 Шерстяные изделия (носки, шапки) от 500 от 5

Цены на билеты до Албании

Сегодня можно купить билеты из Москвы в Тирану на одного человека за полет туда-назад (через Белград или Стамбул) примерно за 600-800 евро или около 60,000-80,000 рублей.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Рынок в Тиране, Албания

Главным недостатком, с которым туристы сталкиваются в Албании с первых минут, является мусор. Он встречается повсюду: в городах, вдоль дорог, на пляжах и даже около достопримечательностей. Преобладают пластиковые бутылки, пакеты и общая неухоженность территории. Несмотря на это, албанцы известны своей чистоплотностью, когда речь идет о собственных домах и еде.

Однако мусор на улицах — обычное явление. Центр Тираны и других крупных городов чаще чистый, там работают дворники, но это скорее исключение, чем правило. Через несколько дней туристы перестают замечать мусор, наслаждаясь природными красотами.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Шкодер, Албания

Многие стереотипы об Албании, распространенные среди людей старше 40 лет, не всегда соответствуют реальности. В их числе три главных мифа:

Краденые мерседесы. В Албании мерседесы составляют 30% всех автомобилей. Считается, что мерседес — символ статуса, привезенный в страну при диктаторе Энвере Ходжа. Реальность такова, что большинство машин — старые модели, которые практически ничего не стоят. Албанская мафия и торговля органами. Мафия и рэкет действительно существовали в 90-х, но сегодня страна безопасна, а преступные группы давно исчезли или покинули страну. Туристов здесь уважают и не трогают. Опасности в горах. Ранее недоступные горы теперь имеют дороги и мобильную связь. Сегодня даже самые отдаленные уголки страны доступны и безопасны.

Чистота в Албании

Чистоплотность албанцев проявляется в их домах и на кухнях. Почему же за пределами домов они не поддерживают порядок, остается загадкой. Возможно, это особенность местного менталитета. Центры крупных городов, такие как Тирана и Саранда, отличаются чистотой, благодаря ежедневной работе дворников, но это скорее исключение.

Тем не менее, через несколько дней пребывания в Албании мусор перестает бросаться в глаза, и туристы начинают замечать природные и архитектурные красоты страны. Вероятно, местные жители тоже не обращают внимания на мусор или делают вид, что его не видят.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru