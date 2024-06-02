Адлер от слова "ад": почему россияне теперь как огня боятся этого курорта

Если несколько лет назад Адлер считался одним из самых престижных курортов Краснодарского края, то теперь туристы готовы бежать оттуда куда глаза глядят. "Пострадавшие" хотят предостеречь и других россиян от посещения этого городка. Кстати, цены там из-за падающего "рейтинга" вовсе не снижаются. За 10-дневный отпуск можно оставить целое состояние.

Источник фото: Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Жительница Липецка уверяет, что больше никогда и носа не сунет в Адлер. Женщина отдыхала там с мужем и дочерью, и почти с первых дней пребывания все семейство почувствовало сильное недомогание. Туристов рвало и тошнило, причем морскую воду при купании никто из них не проглатывал. Путешественница считает, что всему виной жуткая антисанитария буквально везде: на пляже, рынках, в гостиницах.

Несчастная заявила, что они с супругом буквально считали дни, когда этот кошмар закончится и они наконец поедут домой. Этот случай не единичный. По наблюдениям женщины, машины "скорой помощи" с сиренами и мигалками снуют в Адлере каждые 10 минут. Туристы поголовно заражаются ротавирусом и другими неизвестными инфекциями. При этом в местных аптеках уже назрел дефицит даже самых ходовых лекарств. Приезжие скупают их целыми упаковками.

Источник фото: Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Теперь само название "Адлер" отчетливо ассоциируется у россиянки со словом "ад". И, похоже, в ближайшее время от дурной репутации город не избавится. В Сети появляются все новые негативные отзывы. В частности, люди отмечают сильную вонь канализацией на пляже, на улицах и в кафе. Рядом с заведениями часто можно увидеть рвотные массы на асфальте. Словом, все "прелести" незабываемого отдыха налицо.

Источник фото: Maksim Konstantinov/Globallookpress.com