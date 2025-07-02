Что привезти из Грузии, чтобы почувствовать ее вкус: топ-5 подарков, которые расскажут о ваших приключениях

Почему Грузия — это путешествие, которое изменит жизнь?

Стоит ли сейчас ехать в Грузию в отпуск? Какие города лучше посетить? Что нужно знать путешественникам и что оттуда привезти в подарок? На эти вопросы порталу «Городовой» ответила travel-агент компании TOURisME Кристина Вяхирева.

По ее словам, Грузия — это страна, которая завораживает своей богатой историей, уникальной культурой, живописными пейзажами и гостеприимством местных жителей.

«Вопрос о том, стоит ли сейчас планировать поездку, вполне актуален, и ответ — однозначно да! Особенно в условиях, когда путешествия становятся все более доступными и безопасными, а страна продолжает развиваться как популярный туристический маршрут», — утверждает эксперт.

Почему сейчас — лучшее время для поездки в Грузию?

По словам Кристины Вяхиревой, в Грузию едут за живописной природой, экзотикой и культурой.

«Грузия активно работает над развитием туристической инфраструктуры, улучшает сервисы и создает новые маршруты. В то же время, страна сохраняет свою аутентичность и неповторимый колорит», — подчеркивает она.

Must-see: Топ городов, которые стоит посетить

Грузия — страна разнообразия, где каждый город имеет свой неповторимый шарм. Вот несколько мест, которые обязательно стоит включить в свой маршрут:

Тбилиси — сердце страны с богатой историей и современной атмосферой. Старый город с узкими улочками, крепость Нарикала, знаменитая улица Шардени с уютными кафе и ресторанами — все это создает неповторимый колорит. Нельзя пропустить прогулки по набережной реки Кура и посещение знаменитых серных бань.

Кутаиси — культурная столица Западной Грузии. Здесь находится древний монастырский комплекс Гелатский монастырь и водопады Мартвили. Город славится своей архитектурой и природными красотами.

Батуми — современный морской курорт на Черном море. Прогулки по набережной Бульвару Батуми, футуристическая архитектура Батуми Бич Вьюпойнт и ботанический сад — отличное место для отдыха.

Мцхета — древняя столица Грузии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь расположены знаменитые монастыри Светицховели и Джвари.

Важные моменты для путешественников

Чтобы поездка в Грузию прошла гладко, стоит учесть несколько важных моментов:

Виза: Гражданам большинства стран не требуется предварительная виза для краткосрочных поездок.

Гражданам большинства стран не требуется предварительная виза для краткосрочных поездок. Язык: Грузинский — уникальный язык с собственной письменностью. Английский широко распространен в туристических местах.

Грузинский — уникальный язык с собственной письменностью. Английский широко распространен в туристических местах. Валюта: Грузинский лари (GEL). Обмен валюты лучше делать в банках или официальных обменных пунктах.

Грузинский лари (GEL). Обмен валюты лучше делать в банках или официальных обменных пунктах. Безопасность: Страна считается достаточно безопасной для туристов. Следует соблюдать обычные меры предосторожности.

Страна считается достаточно безопасной для туристов. Следует соблюдать обычные меры предосторожности. Кухня: Обязательно попробуйте хачапури, хинкали, чурчхелу и местные вина.

Сувениры с душой: Что привезти из Грузии?

Грузия богата уникальными товарами, которые станут прекрасным напоминанием о путешествии или оригинальным подарком для близких.

«Грузинское вино — страна считается одним из старейших винодельческих регионов мира. Обязательно возьмите бутылочку хорошего грузинского вина или чачу (грузинский бренди)», — посоветовала Вяхирева.

Также отличными подарками станут: сувениры из дерева или керамики — изделия ручной работы с традиционными орнаментами и чурчхела — сладость из орехов, покрытая виноградным соком или медом.

Можно купить традиционные ткани и одежда — например, шерстяные шарфы или платки с национальными узорами. Отличным выбором будут местные специи и пряности, которые добавят особого вкуса домашним блюдам.

«Грузия — это страна контрастов: горы Кавказа сочетаются с морским побережьем, древние монастыри соседствуют с современными городами. Это место вдохновляет на новые открытия и оставляет незабываемые впечатления», — подчеркивает Кристина Вяхирева.

Это уникальное направление для отпуска, которое подарит тепло сердец грузинских хозяев, великолепие природы и богатство культуры.