Знание русского языка обязательно: какие еще правила дорожного движения были в дореволюционном Петербурге

В конце XIX века в Петербурге стали появляться автомобили с бензиновым двигателем, поэтому появилась необходимость регулировать движение на улицах.

В России настоящая эпоха автомобилей с двигателями внутреннего сгорания пришлась на конец XIX века. По улицам Петербурга проехал первый подобный транспорт, привезенный из-за границы.

К концу 1895 года в столице уже насчитывалось около пятнадцати таких машин, что для того времени было настоящей редкостью и роскошью.

Первый российский автомобиль — «Яковлев-Фрезе»

Настоящий прорыв случился в 1896 году на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. Там впервые показали автомобиль, полностью собранный в России. Его создали два инженера — Евгений Яковлев и Петр Фрезе.

Этот автомобиль мог ехать со скоростью до 21 км/ч — для того времени это было впечатляюще. Этот проект стал отправной точкой для российского автомобилестроения и даже получил звание «Поставщик Императорского двора».

Первые правила дорожного движения

Первые автомобили в России были большой новинкой, и для них пришлось создавать свои правила. До 1900 года никаких официальных ПДД не существовало, что приводило к авариям и конфликтам на дорогах.

Поэтому в этот год в Санкт-Петербурге утвердили первые правила дорожного движения. Вот некоторые требования тех лет: автомобиль должен иметь звуковой сигнал, фары, глушитель и номера спереди и сзади, водитель должен быть старше 21 года, грамотным, знать русский язык и сдавать экзамен по вождению.

Ездить разрешалось по правой стороне дороги, а обгон и гонки были запрещены. Автомобилисты должны были уступать дорогу крестным ходам, похоронным процессиям, пожарным и войскам. В то же время начали появляться первые школы, которые обучали водителей.

Развитие производства и марки автомобилей

После успеха «Яковлева-Фрезе» в России начали появляться и другие марки. Например, Русско-Балтийский вагонный завод выпускал автомобили под маркой «Руссо-Балт», которые были известны своим качеством и даже экспортировались за границу, сообщает BFM.RU.

Итоги и влияние революции

Революция 1917 года сильно повлияла на развитие автомобильной промышленности. Производство отечественных автомобилей почти остановилось, а импорт иностранных машин прекратился.

Лишь в 1920-х годах советская власть начала восстанавливать и развивать автопром. Тем не менее, вклад первых российских инженеров и производителей был огромным. Они заложили фундамент, на котором в дальнейшем выросли такие легендарные марки, как ГАЗ и ЗИЛ.