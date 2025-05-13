«Императорский полдень» в Петербурге: как традиция вернулась в Северную столицу

Красивое зрелище привлекает туристов и местных жителей, ведь будто бы переносишься во времена царской России.

В Северную столицу вернулась одна очень интересная традиция — «Императорский полдень». Она словно переносит во времена Петра Великого. Задумка появилась совсем недавно — в 2022 году, но уже успела полюбиться и горожанам, и туристам. Увидеть и услышать ее можно в летнее время каждое воскресенье.

Как все происходит

Каждое воскресенье ровно в 12:00 во дворе Государственной академической Капеллы, что недалеко от Дворцовой площади, открывается окно Царского павильона. Здесь в парадных мундирах XIX века появляются музыканты — барабанщики и трубач, которые исполняют знакомые и любимые горожанами мелодии.

А начинается все с торжественного выстрела пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости — это своеобразный сигнал к началу концерта. Под барабанную дробь распахивается окно, и трубач начинает играть произведения, которые меняются каждое воскресенье, чтобы слушатели всегда ждали сюрприза, передает сайт Горбилет.

Все это происходит на фоне исторической архитектуры, и кажется, что время замедляется.

Немного истории

Идея «Императорского полдня» связана с Петром Великим — именно он основал Петербург и привез сюда знаменитую Певческую капеллу из Москвы. В 2022 году, в честь 350-летия Петра, традицию решили возродить. С тех пор каждое лето с мая по сентябрь в центре города звучат мелодии, которые когда-то радовали и царскую семью, и простых жителей.

Не просто концерт

Для тех, кто гуляет по центру Петербурга, «Императорский полдень» — это отличный повод ненадолго остановиться, послушать живую музыку и почувствовать атмосферу старого города. Это не просто концерт, а маленькое путешествие в прошлое, которое помогает лучше понять дух Петербурга.

Так что музыкальный перфоманс — не новинка для Санкт-Петербурга, а возвращение к историческим традициям. Придворные музыканты исполняли произведения не только для величественных особ, но и для простых горожан.