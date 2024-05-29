Билеты есть, но купить их нельзя: пассажиры РЖД перед сезоном отпусков столкнулись с проблемой

Пассажиры РЖД массово жалуются на невозможность купить билеты на поезда дальнего следования. Сейчас настал горячий сезон отпусков, и места в вагонах разлетаются как горячие пирожки. Но вовсе не высокий спрос стал причиной отказа в продаже билетов.

Оказалось, что приложение и сайт железных дорог банально не выдерживает огромного наплыва покупателей. При попытке купить билет он выдает, что свободные места есть. Позволяет выбрать нужную полку в купе или плацкарте. Далее клиент вводит свои данные и переходит к оплате. Деньги списываются с карты, и человек вздыхает с облегчением. Но тут на экране появляется странная ошибка. Купленное место оказывается вновь никем не забронированным.

Источник фото: news.ru/Petrov Sergey/Globallookpress.com

news.ru/Petrov Sergey/Globallookpress.com

Деньги на карту тоже возвращают, правда, с некоторым опозданием. Вторая попытка "поймать" билет тоже может увенчаться подобным исходом. В РЖД ситуацию никак не комментируют, лишь пожимая плечами. Технических возможностей специалистов явно недостаточно, чтобы справиться с ажиотажным спросом, который может "положить" самый крепкий в плане защиты сайт. Приходится либо искать другие способы бронировать места, вплоть до самостоятельной поезкди на вокзал в железнодорожные кассы. Либо выбирать альтернативные варианты трансфера: автобусы, личное авто, самолет.

Источник фото: news.ru/Petrov Sergey/Globallookpress.com

Alexander Legky/Globallookpress.com

Интересно, что схожие проблемы наблюдаются и у крымского аналога РЖД, компании "Гранд Сервис Экспресс". Пассажиры не прекражают обрывать телефоны горячей линии и возмущаться. Но толку от массовых жалоб маловато. Больше всего россиян огорчает тот факт, что после сбоя купить билеты по прежней цене уже мало у кого получается. Из-за того же бешеного спроса стоимость может меняться ежечасно.

Источник фото: news.ru/Petrov Sergey/Globallookpress.com