Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес

Быстрое слоеное дрожжевое тесто для воздушной выпечки: точно получится таким, как надо

Быстрое слоеное дрожжевое тесто для воздушной выпечки: точно получится таким, как надо
Такое слоеное тесто легко приготовить

Неудача вас больше не постигнет.

Кажется, что замесить идеальное слоеное дрожжевое тесто под силу лишь профессиональным кондитерам. Немногим хозяйкам хватает терпения пройти все этапы его приготовления, включая долгую раскатку и хранение в холодильнике. Однако есть рецепт куда проще классического.

Вам понадобятся:

  • мука — 3 ст.,
  • масло сливочное — 200 г,
  • соль — 1 ч. л.,
  • сахар — 3 ч. л.,
  • сухие дрожжи — 7 г,
  • вода теплая — 85 мл,
  • молоко теплое — 120–135 мл,
  • яйцо — 1 шт.

Дрожжи нужно развести в воде и добавить к ним одну чайную ложку сахара. Через 15 минут на поверхности жидкости появятся пузыри.
Тем временем просеянную муку необходимо соединить с остатками сахара и солью, а также натереть или мелко нарезать сливочное масло в ту же миску. Должна получиться мелкая крошка.

Далее добавляем к дрожжевой смеси яйцо и молоко и вливаем все это к мучной крошке. Для удобства лучше сперва сформировать из нее горку и сделать углубление посередине.

Когда замесите тесто, его нужно будет убрать в холодильник как минимум на 1,5 часа. После можно задействовать его в выпечке, пишет портал Rutxt.

Источник фото: Freepik

Источник фото: freepik

Общество Рецепты Кулинария
9 января 2024 11:30
Дарья Бегишева
Дарья Бегишева
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще