Быстрое слоеное дрожжевое тесто для воздушной выпечки: точно получится таким, как надо

Кажется, что замесить идеальное слоеное дрожжевое тесто под силу лишь профессиональным кондитерам. Немногим хозяйкам хватает терпения пройти все этапы его приготовления, включая долгую раскатку и хранение в холодильнике. Однако есть рецепт куда проще классического.

Вам понадобятся:

мука — 3 ст.,

масло сливочное — 200 г,

соль — 1 ч. л.,

сахар — 3 ч. л.,

сухие дрожжи — 7 г,

вода теплая — 85 мл,

молоко теплое — 120–135 мл,

яйцо — 1 шт.

Дрожжи нужно развести в воде и добавить к ним одну чайную ложку сахара. Через 15 минут на поверхности жидкости появятся пузыри.

Тем временем просеянную муку необходимо соединить с остатками сахара и солью, а также натереть или мелко нарезать сливочное масло в ту же миску. Должна получиться мелкая крошка.

Далее добавляем к дрожжевой смеси яйцо и молоко и вливаем все это к мучной крошке. Для удобства лучше сперва сформировать из нее горку и сделать углубление посередине.

Когда замесите тесто, его нужно будет убрать в холодильник как минимум на 1,5 часа. После можно задействовать его в выпечке, пишет портал Rutxt.

Источник фото: Freepik

Источник фото: freepik