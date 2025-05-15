«Электрику проводили фламандские мастера XVII века?»: посетители Эрмитажа потеряли директора и Янтарную комнату, обругали Ленина

Чувство юмора у посетителей музея явно есть, ведь, прочитав их отзывы, невольно улыбаешься.

Эрмитаж — это не просто музей, а целый мир искусства и посещают его люди разные. Кроме своего восхищения шедеврами мастеров, в книге отзывов Эрмитажа можно найти массу забавных записей. Смотрим на самые смешные и курьезные комментарии, которые оставили посетители о своих впечатлениях в музее.

Где же директор?

«Обошел все залы и кабинеты Эрмитажа, но директора так и не нашел! Он вообще работает или только деньги получает?»

Конечно, это шутка, но она говорит об ожиданиях людей, что в таком огромном музее всегда кто-то должен быть на виду и отвечать за порядок.

Электрика из XVII века и паркет с казарменной мастикой

«Судя по всему, электрику у вас проводили фламандские мастера XVII века?»

«Какой идиот посоветовал вам ухаживать за вашим великолепным паркетом с помощью солдатской казарменной мастики?!»

Посетители с юмором отмечают, что все в музее старомодно и не совсем современно. Это вызывает улыбку и подчеркивает контраст между роскошью музея и бытовыми мелочами.

Обнаженная Данаи и бюст Ленина

«Похотливое раскормленное бесстыдное тело Данаи до сих пор не прикрыто!»

«Не понравился бюст Ленина в Античном зале. Совершенно не похож! Они там что, Ленина не видели?»

Некоторые посетители обращают внимание на художественные детали с иронией. Например, Даная на картине изображена обнаженной, и кто-то шутит, что ее пора прикрыть хотя бы телогрейкой. А бюст Ленина в Античном зале вызвал недовольство — по мнению посетителей, он совсем не похож на вождя. Так люди не боятся выражать свое мнение с юмором.

Халат Якубовича и торговля экспонатами

Есть и совсем курьезные случаи, которые отражены в книге отзывов. Читая их, невольно улыбаешься и гадаешь, искренне были написаны эти слова или тоже с иронией.

«В отделе «Культура Востока» обнаружил халат, подаренный мною Якубовичу два года назад. Я думал, он его будет дома носить, а он, значит, вот как распорядился… Неприятно, ведь с виду — порядочный человек… Халат, кстати, почти новый, мне самому подарили на 50 лет»

«Не смог почему-то найти Янтарную комнату. Куда она опять пропала?»

«Торговля организована хорошо. Очередей нет, торговые залы просторные, светлые. Каждый товар описан. Хорошие, видные этикетки. Но, извините, на них не указана цена! Налицо введение потребителя в заблуждение. А кассовых аппаратов — всего три на весь супермаркет (в буфете). Есть еще над чем работать».

И это только часть забавных высказываний посетителей Эрмитажа. Так что главный музей страны заставляет не только восхищаться, но и смеяться.