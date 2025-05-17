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Выселение «непотребных женщин» и античный Суворов: чем запомнилось Петербургу 17 мая

17 мая 2025 08:02
Петр II Алексеевич, крестьяне Петербурга, непристойные женщины, памятник Суворову в образе юного Марса
Выселение «непотребных женщин» и античный Суворов: чем запомнилось Петербургу 17 мая
Городовой ру

Как Меншиков манипулировал юным императором и списал долги крестьянам.

17 мая — это день, в котором переплелись важные события и судьбы в истории Петербурга. Что же произошло в эту дату?

1727: 11-летний император и его фавориты

На российский престол вступил Петр II Алексеевич. Случилось это после внезапной смерти Екатерины I. За спиной юного императора, а было ему всего 11 лет, стоял Александр Меншиков, который легко им манипулировал.

Под влиянием Меншикова Петр II издал два манифеста. Согласно первому, с крепостных крестьян списывались все давние долги, а отправленным за неуплату подушной подати на каторжные работы дарилась свобода. По второму манифесту князьям Долгорукову и Трубецкому были вручены фельдмаршальские жезлы, а Бурхарду Миниху помимо звания фельдмаршала пожалован титул графа.

Правил государством Петр II чуть больше двух лет и самым значительным его шагом стал перенос столицы из Петербурга в Москву. Это решение стало серьезным ударом для Петербурга и замедлило его развитие. Перенос столицы отражал стремление двора вернуться к традиционным ценностям и ослабить влияние петровских реформ.

1736: указ о «непотребных женщинах» в трактирах

Российский Сенат издал Указ «О недержании в трактирных домах непотребных женщин…». То есть в питейных заведениях это было запрещено. Власть имущие посчитали такую деятельность противоречившей христианской морали, и таких женщин предлагалось сечь и выгонять из трактиров:

«Того ради осмотреть, ежели где такие непотребные женки и девки (кроме тех, кои у них обретаются в собственных их домовых работах), оных допрося, буде не беглые покажутся, тех высечь кошками и из тех домов их выбить вон».

В личном пользовании услуги женщин легкого поведения были разрешены. Такое противоречие отражало сложность и двойственность моральных представлений эпохи.

1801: открытие памятника Суворову на Марсовом поле

На Марсовом поле был торжественно открыт памятник Александру Васильевичу Суворову. Его автором стал Михаил Козловский — один из самых знаменитых скульпторов русского классицизма. Открытие памятника Суворову стало важным событием в культурной жизни Петербурга и отражало почитание полководца и его заслуг перед отечеством.

Что касается скульптуры, то Суворов изображен юным Марсом — в античном одеянии. В одной руке — меч, в другой — щит. Такое изображение полководца в античном образе подчеркивало его героический характер и военные достижения. Использование античной символики было характерно для искусства классицизма.

Как пишет канал «Санкт-Петербург», Карл Росси предложил перенести монумент ближе к Неве. Это случилось в 1818 году. Памятник был повернут спиной к Марсову полю. Перенос памятника изменил его восприятие и вписал в новый архитектурный контекст.

В 1834 году мастер Луи Висконти заменил постамент из блоков вишневого мрамора, потрескавшийся от морозов, на розовый гранит. Замена постамента была необходима для обеспечения сохранности памятника и придания ему более величественного вида.

В блокаду памятник не успели вывезти из Ленинграда и он остался на своем месте. Существовало предание, что пока в него не попадет ни один снаряд, город не будет сдан фашистам. Так и случилось. Во время блокады памятник Суворову стал символом стойкости и мужества ленинградцев.

1866 основание Русского технического общества

В этот день было основано Русское техническое общество. Оно было пятым общероссийским русским научным обществом.

Устав нового общества утвердил император Александр II, а уже через восемь лет за заслуги в содействии развитию техники и промышленности «…Государь Император Всемилостивейше соизволил даровать Русскому Техническому Обществу наименование «Императорское» и принял над ним шефство».

Признание заслуг Русского технического общества государством способствовало его развитию и укреплению позиций в научном и техническом сообществе.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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