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Чайник больше не будет пахнуть пластмассой: поможет один овощ

Чайник больше не будет пахнуть пластмассой: поможет один овощ
Сможете без проблем наслаждаться любимым напитком

Найдется в любом холодильнике.

Новые электрочайники часто пахнут пластмассой. Едкий аромат исчезает лишь через несколько дней после использования. И мало кто знает, что есть способ избавиться от него намного быстрее.

Понадобится квашеная капуста. Ею нужно наполнить утварь на одну треть. Затем налить воду доверху, довести до кипения и оставить на два часа.

По истечении этого времени останется лишь очистить чайник и хорошенько промыть его изнутри. Неприятный запах беспокоить вас больше не будет, пишет портал «Чистюлька».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Лайфхак Дом
9 января 2024 12:00
Мария Ермак
Мария Ермак
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