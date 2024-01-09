Чайник больше не будет пахнуть пластмассой: поможет один овощ

Новые электрочайники часто пахнут пластмассой. Едкий аромат исчезает лишь через несколько дней после использования. И мало кто знает, что есть способ избавиться от него намного быстрее.

Понадобится квашеная капуста. Ею нужно наполнить утварь на одну треть. Затем налить воду доверху, довести до кипения и оставить на два часа.

По истечении этого времени останется лишь очистить чайник и хорошенько промыть его изнутри. Неприятный запах беспокоить вас больше не будет, пишет портал «Чистюлька».

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