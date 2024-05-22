«Чебурашка» и еще три советских мультфильма, которые обожают за рубежом

У некоторых из них есть фанаты не только в США, но и в Японии.

Широко известны советские фильмы, которые пользовались популярностью за рубежом. Прежде всего это «Утомленные солнцем» и «Москва слезам не верит»: картины удостоились премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Но и среди анимационных картин были выдающиеся экземпляры.

«Ежик в тумане», 1975 год

Несмотря на то, что хронометраж этой ленты составляет всего 10 минут, она не оставляет никого равнодушным. Мультфильм получил высшие награды на Международном анимационном фестивале в Токио и Международном кинофестивале в Лондоне. Отзывы на сайте Imbd, где собраны данные о фильмах, телесериалах, подкастах видеоиграх и прочем, говорят сами за себя:

«Это бесспорный шедевр русской анимации, потрясающе красивое путешествие в глубины разума. Иногда его называют единственным величайшим анимационным фильмом всех времен, и я бы всем сердцем поддержал это название».

Источник фото: Legion-Media

«Конек-Горбунок», 1947 год

Ленту «Конек-Горбунок», снятую по сказке Петра Ершова, тоже полюбили иностранцы. Работу режиссера Ивана Иванова-Вано американцы описывают как смешение стиля Уолта Диснея, Макса Флейшера — автора картины «Бетти Буп», и ранних Looney Tunes, которые популяризировали персонажей Багз Банни, Даффи Дак и Порки Пиг.

«Мне понравился темп «Конька-Горбунка», поначалу он медленный, но мне никогда не было скучно. Ничто не казалось затянутым или бессмысленным, а история выделялась своей странностью и наивностью», — написал один из пользователей Imbd.

Источник фото: Legion-Media

Мультфильмы про Чебурашку

Серия мультиков про «безымянную игрушку» покорила не только советских зрителей, но и жителей Японии. Там их начали показывать практически в то же время, что и в СССР. Более того, на заре 2000-х Стране восходящего солнца даже продали права на использование образа Чебурашки. Там сняли сериал, посвященный этому герою, а также 3D-фильм. Однако теперь «Союзмультфильм» хочет отозвать права, поскольку сделка была заключена на невыгодных для российской компании условиях.

Источник фото: Legion-Media

«Снежная королева», 1957 год

Этот мультфильм вышел на большие экраны в США в 1960 году и произвел неизгладимое впечатление на американских зрителей. Прежде всего их восхитила анимация и музыка, а кого-то зацепила феминистическая повестка. Ведь в большинстве сказок прекрасный принц спасает главную героиню, а не она его. Однако эту заслугу правильнее приписать автору сказки Хансу Кристиану Андерсену.

Ценность мультфильма признавал и японский режиссер Хаяо Миядзаки, автор культовой картины «Унесенные призраками». Он называл советский мультфильм одним из тех, что оказали огромное влияние на анимационную индустрию.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media; кадр из м/ф «Конек-Горбунок», 1947 год; кадр из м/ф «Чебурашка» 1971 год; кадр из м/ф «Снежная королева», 1957 год

Источник фото: Legion-Media