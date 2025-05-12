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Ура, выходные: когда россияне смогут отдохнуть четыре дня подряд и что нужно знать о сокращенном рабочем дне

Опубликовано: 12 мая 2025 17:03
Праздник, флаги, люди
Ура, выходные: когда россияне смогут отдохнуть четыре дня подряд и что нужно знать о сокращенном рабочем дне
Городовой ру

Когда наступят долгожданные длинные выходные и как их получить благодаря переносу с 8 марта?

Следующие длинные выходные ожидают россиян в июне на праздновании Дня России, они продлятся четыре дня — с 12 по 15 июня. Это отличная возможность для планирования короткого отпуска, поездки за город или просто для отдыха и восстановления сил.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала РИА Новости подробности о том, почему 13 июня тоже выходной и как будет организована рабочая неделя в июне.

День России и перенос выходного: причины четырехдневного отдыха

«Следующие длительные выходные с 12 по 15 июня связаны с тем, что 12 июня отмечается День России, а выходной 13 июня перенесен с субботы, 8 марта, благодаря постановлению правительства РФ», — сказала Санина.

Таким образом, россияне получают четыре дня отдыха благодаря празднику и заранее утвержденному переносу выходного дня. Это позволяет более эффективно планировать свой отдых и использовать длинные выходные по максимуму.

Короткая рабочая неделя: три дня работы и сокращенный рабочий день

Санина отметила, что следующая короткая рабочая неделя продлится всего три дня — с 9 по 11 июня, а рабочий день 11 июня будет сокращенным на один час. Это означает, что у россиян есть возможность немного передохнуть перед длинными выходными и подготовиться к активному отдыху или путешествиям.

Дата День недели Статус дня Причина/Комментарий
9 июня Понедельник Рабочий Обычный рабочий день
10 июня Вторник Рабочий Обычный рабочий день
11 июня Среда Рабочий (сокращенный) Сокращён на 1 час как предпраздничный день
12 июня Четверг Выходной (праздничный) День России - официальный государственный праздник
13 июня Пятница Выходной (перенесённый) Перенос выходного с субботы, 8 марта (по постановлению Правительства РФ № 1335)
14 июня Суббота Выходной Календарный выходной
15 июня Воскресенье Выходной Календарный выходной
16 июня Понедельник Рабочий Обычный рабочий день

Сокращенный рабочий день 11 июня позволит завершить рабочие дела и вовремя начать отдых.

История Дня России: от Декларации о суверенитете до государственного праздника

День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I «О праздничном дне 12 июня». В 1994 году он получил статус государственного и название День принятия Декларации о государственном суверенитете России.

Смена названия на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году. Этот праздник символизирует начало новой эпохи в истории России и отмечается с размахом во всех регионах страны.

Как спланировать длинные выходные: идеи для отдыха и развлечений

Длинные выходные в июне — отличная возможность для реализации различных планов и идей. Вот несколько вариантов, как можно провести эти дни:

  • Поездка за город. Можно отправиться на дачу, в горы, к озеру или в другой живописный уголок природы.
  • Путешествие по России. Можно посетить интересные города и регионы России, знакомясь с культурой и историей страны.
  • Активный отдых. Можно заняться пешим туризмом, велосипедными прогулками, рыбалкой, сплавом по реке или другими видами активного отдыха.
  • Культурная программа. Можно посетить музеи, театры, выставки, концерты и другие культурные мероприятия.
  • Домашний отдых. Можно просто отдохнуть дома, почитать книгу, посмотреть фильмы, встретиться с друзьями и близкими.

Выбор зависит от личных предпочтений, финансовых возможностей и наличия свободного времени. Главное — провести эти дни с пользой и удовольствием.

День России: праздничные мероприятия и проявление патриотизма

День России — это праздник, который отмечается во всех регионах страны. В этот день проводятся различные праздничные мероприятия, концерты, фестивали, выставки, спортивные соревнования и другие развлечения. Многие люди выходят на улицы с российскими флагами и символикой, проявляя свой патриотизм и любовь к Родине.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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