Ура, выходные: когда россияне смогут отдохнуть четыре дня подряд и что нужно знать о сокращенном рабочем дне

Следующие длинные выходные ожидают россиян в июне на праздновании Дня России, они продлятся четыре дня — с 12 по 15 июня. Это отличная возможность для планирования короткого отпуска, поездки за город или просто для отдыха и восстановления сил.
Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала РИА Новости подробности о том, почему 13 июня тоже выходной и как будет организована рабочая неделя в июне.
День России и перенос выходного: причины четырехдневного отдыха
«Следующие длительные выходные с 12 по 15 июня связаны с тем, что 12 июня отмечается День России, а выходной 13 июня перенесен с субботы, 8 марта, благодаря постановлению правительства РФ», — сказала Санина.
Таким образом, россияне получают четыре дня отдыха благодаря празднику и заранее утвержденному переносу выходного дня. Это позволяет более эффективно планировать свой отдых и использовать длинные выходные по максимуму.
Короткая рабочая неделя: три дня работы и сокращенный рабочий день
Санина отметила, что следующая короткая рабочая неделя продлится всего три дня — с 9 по 11 июня, а рабочий день 11 июня будет сокращенным на один час. Это означает, что у россиян есть возможность немного передохнуть перед длинными выходными и подготовиться к активному отдыху или путешествиям.
|Дата
|День недели
|Статус дня
|Причина/Комментарий
|9 июня
|Понедельник
|Рабочий
|Обычный рабочий день
|10 июня
|Вторник
|Рабочий
|Обычный рабочий день
|11 июня
|Среда
|Рабочий (сокращенный)
|Сокращён на 1 час как предпраздничный день
|12 июня
|Четверг
|Выходной (праздничный)
|День России - официальный государственный праздник
|13 июня
|Пятница
|Выходной (перенесённый)
|Перенос выходного с субботы, 8 марта (по постановлению Правительства РФ № 1335)
|14 июня
|Суббота
|Выходной
|Календарный выходной
|15 июня
|Воскресенье
|Выходной
|Календарный выходной
|16 июня
|Понедельник
|Рабочий
|Обычный рабочий день
Сокращенный рабочий день 11 июня позволит завершить рабочие дела и вовремя начать отдых.
История Дня России: от Декларации о суверенитете до государственного праздника
День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I «О праздничном дне 12 июня». В 1994 году он получил статус государственного и название День принятия Декларации о государственном суверенитете России.
Смена названия на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году. Этот праздник символизирует начало новой эпохи в истории России и отмечается с размахом во всех регионах страны.
Как спланировать длинные выходные: идеи для отдыха и развлечений
Длинные выходные в июне — отличная возможность для реализации различных планов и идей. Вот несколько вариантов, как можно провести эти дни:
- Поездка за город. Можно отправиться на дачу, в горы, к озеру или в другой живописный уголок природы.
- Путешествие по России. Можно посетить интересные города и регионы России, знакомясь с культурой и историей страны.
- Активный отдых. Можно заняться пешим туризмом, велосипедными прогулками, рыбалкой, сплавом по реке или другими видами активного отдыха.
- Культурная программа. Можно посетить музеи, театры, выставки, концерты и другие культурные мероприятия.
- Домашний отдых. Можно просто отдохнуть дома, почитать книгу, посмотреть фильмы, встретиться с друзьями и близкими.
Выбор зависит от личных предпочтений, финансовых возможностей и наличия свободного времени. Главное — провести эти дни с пользой и удовольствием.
День России: праздничные мероприятия и проявление патриотизма
День России — это праздник, который отмечается во всех регионах страны. В этот день проводятся различные праздничные мероприятия, концерты, фестивали, выставки, спортивные соревнования и другие развлечения. Многие люди выходят на улицы с российскими флагами и символикой, проявляя свой патриотизм и любовь к Родине.