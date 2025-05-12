Первый корабль прошел по Ладожскому каналу: что произошло в Петербурге 12 мая

Дата 12 мая в истории Санкт-Петербурга ознаменована несколькими значимыми событиями, отражающими различные аспекты жизни города. От морской славы и технических достижений до социальных и религиозных перемен, эти события составляют уникальную палитру исторических фактов и памятных дат.

1715: спуск на воду корабля «Ингерманланд»

В 1715 году был спущен на воду корабль «Ингерманланд», в строительстве которого непосредственное участие принимал Петр I.

Трехмачтовый линейный корабль был 52 метра в длину, 14 метров в ширину и имел 64 орудия. Название корабль получил в честь Ингерманландии — территории, на которой был построен Санкт-Петербург. После ходовых испытаний Петр I высоко оценил корабль, отметив его превосходные ходовые качества.

«Ингерманланд» был разобран лишь спустя 59 лет, выполнив свою миссию. Это событие подчеркивает важную роль Петра I в строительстве российского флота и его стремление к созданию мощной морской державы.

1731: официальное открытие судоходства по Ладожскому каналу

12 мая 1731 года стало официальной датой начала судоходства по Ладожскому каналу. Инициатива создания канала принадлежала Петру I, поэтому его назвали Петровским.

В середине XVIII века эта стройка считалась самым крупномасштабным гидротехническим проектом в Европе. Позднее, в начале XIX века, был построен Новоладожский канал. Однако в XX веке значение каналов упало, а в 40-е годы ими и вовсе перестали пользоваться.

Создание Ладожского канала стало важным шагом в развитии торговли и транспортной инфраструктуры России, обеспечивая безопасный путь для судов в обход опасного Ладожского озера.

1810: самое позднее вскрытие Невы за все время наблюдений

12 мая 1810 года зафиксировано самое позднее вскрытие Невы за все время наблюдений. Обычно это происходит в апреле, но в тот год лед продержался аномально долго.

Этот факт свидетельствует о непредсказуемости природы и ее влиянии на жизнь города. Вскрытие Невы всегда было важным событием, означавшим начало навигации и возобновление экономической активности.

Позднее вскрытие Невы в 1810 году повлияло на сроки навигации и торговли.

1855: открытие памятника Ивану Андреевичу Крылову в Летнем саду

В этот день в 1855 году в Летнем саду был открыт памятник поэту-баснописцу Ивану Андреевичу Крылову. Решение о создании памятника было принято после смерти поэта в 1844 году, и средства на его сооружение собирались по подписке.

Победителем конкурса на лучший проект стал скульптор Петр Клодт. Установка памятника Крылову стала значимым событием в культурной жизни города, подчеркнув значение литературного наследия и уважение к выдающимся писателям.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», памятник Крылову в Летнем саду стал одной из известных достопримечательностей города.

1922: публичное вскрытие мощей Александра Невского в Александро-Невской лавре

В 1922 году в Александро-Невской лавре было устроено публичное вскрытие и осмотр мощей святого Александра Невского. В этом мероприятии участвовали представители воинских частей, предприятий, парторганизаций и митрополит Вениамин.

Согласно «Петроградской правде», эксперты обнаружили в раке лишь «две неполные берцовые кости, одно ребро, остатки от височных костей и ключиц». Серебряный саркофаг был изъят и перевезен в Эрмитаж, а мощи остались в храме.

Это событие стало частью антирелигиозной кампании, проводимой советской властью. Вскрытие мощей — один из символов борьбы советской власти с религией и переоценки ценностей.

Дата 12 мая в истории Санкт-Петербурга отмечена рядом разнообразных событий, отражающих разные стороны жизни города. От морской славы и технических достижений до культурных традиций и религиозных перемен, эти события формируют уникальную картину исторического развития Санкт-Петербурга.