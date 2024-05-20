Федор Конюхов признался, что Бондарчук обошелся с ним некрасиво

72-летний Федор Конюхов затаил обиду на своего тезку, режиссера Федора Бондарчука. Причиной недопониманий стал фильм о путешественнике, в котором последний снялся в главной роли. Он же выступил и продюсером картины.

Байопик «Повелитель ветра» основан на реальных событиях. В фильме рассказывается о нашумевшем кругосветном путешествии Федора Конюхова на воздушном шаре. В 2016 году всего за 11 дней ему удалось обогнуть Землю на довольно небезопасном летательном аппарате. Писатель сумел обойтись без значительных ЧП, хотя в полете происходило немало внеплановых нюансов, ставящих под угрозу не только саму затею, но и жизнь авантюриста.

Источник фото: Кадры youtube.com/@WinkOriginalsRussia, youtube.com/@Polar_Travel_Club

Кадр из к/ф "Повелитель ветра"

Бондарчуку стоило бы осведомиться обо всех моментах путешествия у главного "виновника", чтобы снять фильм с точной передачей всех знаковых ситуаций. Но он решил обойтись без лишних формальностей. Конюхова он просто поставил в известность, что скоро выйдет фильм о нем.

В беседе с Forbes путешественник признался, что ему было не слишком приятно такое отношение режиссера: «Но он мне ничего не показывал никогда. Он говорит: "Я Бондарчук, знаю, как снимать, и знаю, как делать, а ты не вмешивайся, я так тебя вижу". Он даже сценарий не показал мне, даже не сел хотя бы чаю со мной попить. Говорит: "Это я пробил деньги и я снимаю. Я взял твой образ, а ты мне не интересен. Я снимаю так, как я вижу тебя"».

Источник фото: Кадры youtube.com/@WinkOriginalsRussia, youtube.com/@Polar_Travel_Club

Zamir Usmanov/Globallookpress.com

Конюхов заявил, что на премьеру «Повелителя ветра» идти даже не думал. Не от обиды, а потому, что в принципе не любит посещать светские мероприятия. Путешественник добавил, что больше всего на склоне лет жалеет не о потребительском отношении к своему имени и репутации, а о непокоренных еще вершинах.

Будучи опытным альпинистом в молодости, Конюхов так и не взобрался на все 14 восьмитысячников. Он уверен, что сейчас в нашей стране есть все технические возможности для освоения новых земель и даже других планет. Нужно их использовать, подтверждая величие и мощь России, а не сидеть, заперевшись в своих квартирах.

И еще есть рекорды, которые мы не побили, и это моя вина тоже, я не смог этого сделать. Давайте, молодые ребята, надо ставить цели, надо быть патриотом. Как вот вы живете — машинка, квартирка, и все. Ты должен лететь на Луну, высаживаться на Марс, лететь вокруг света, погружаться в Марианскую впадину.

Источник фото: Кадры youtube.com/@WinkOriginalsRussia, youtube.com/@Polar_Travel_Club