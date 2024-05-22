Стало известно, какие чувства отказывают у умирающего человека в первую очередь

О том, что чувствует умирающий человек, ученые ведут споры не первый десяток лет. Бытует мнение, что в преддверии смерти некоторые чувства обостряются. К примеру, мыслительная деятельность активизируется значительно, в сравнении с обычным состоянием. А вот другие процессы начинают стремительно угасать.

Исследователи выяснили, какой из них "атрофируется" в числе первых. Как ни странно, это присущее всем живым чувство голода. Пищеварительная система засыпает, что влечёт замедление всех остальных, будь-то кровеносная, нервная и другие. Энергию человеку больше не требуется, а значит и в пище он нуждаться полностью перестает.

Для фазы "активного умирания" характерно и исчезновение ощущения жажды. Организм использует оставшуюся воду и в новых "поступлениях" необходимости больше нет. Следом человек немеет, а после исчезает возможность видеть. Считается, что последними умирающий теряет обоняние и осязание, пишеь АиФ. Когда процесс умирания завершается и кровь прекращает циркулировать по сосудам, начинает стремительно снижаться температура тела. Примерно по 0,8 градуса в час. Наступает трупное окоченение.

Источник фото: legion-media.ru

Но и это еще не все метаморфозы, происходящие с покойником. Примерно через 20 часов после смерти начинается пик активности бактерий. Они проникают во все органы и ткани, что приводит к их полному распаду на газы и жидкости. В результате целыми и невредимыми остаются только кости, но до фазы полного мумифицирования обычно проходит от полугода до нескольких лет.

Хотя случаются и исключения. Известно о странном случае, который произошел в Болгарии. Мумию мужчины нашли спустя вего 16 дней после того, как его в последний раз видели живым. Патологоанатомы и другие эксперты сочли такую скорость усыхания тела аномалией и так и не нашли её разумного объяснения.

Источник фото: legion-media.ru