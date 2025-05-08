Зачем весь Петербург собрался в саду Кадетского корпуса в начале XIX века: чудо за два серебряника

20 июня 1803 года в Санкт-Петербурге произошло событие, которое навсегда вошло в историю России — первый в стране полет на воздушном шаре. Это был настоящий праздник для горожан и необычайное зрелище, которое собрало толпы, включая сам императорский двор во главе с Александром I.

Две серебряных монеты, чтобы увидеть чудо

Воздушный шар был огромным, ярко разрисованным, и держали его за тросы солдаты, пока под ним разводили огонь для нагрева воздуха. Сам полет осуществлял известный французский воздухоплаватель Жак Гарнерен вместе со своей супругой.

Гарнерен уже имел опыт подобных полетов в Париже. Император Александр I лично дал разрешение на это мероприятие в России, понимая, насколько оно важно и ново для страны, пишет Петербург Центр.

За возможность увидеть полет зрители платили по 2 рубля серебром — немалую сумму для того времени, учитывая, что годовая зарплата обычного пожарного составляла около 36 рублей. Несмотря на цену, сад Кадетского корпуса был переполнен, и все с нетерпением ждали, как шар плавно поднимается в небо.

Невероятное зрелище

Как только шар оторвался от земли, горожане стали восхищенно кричать. Воздухоплаватель пролетел над Петербургом, скрылся вдали и благополучно приземлился в районе Охты.

Это событие не только поразило воображение горожан, но и положило начало развитию воздухоплавания в России. После петербургского полета Гарнерен продолжил показывать воздушные представления в Москве и других городах.

Новая эра

Первый полет на воздушном шаре в России стал символом новой эры — эры освоения неба и технического прогресса. Это был не просто трюк или развлечение, а начало настоящих научных и технических исследований в области воздухоплавания, которые со временем привели к развитию авиации.