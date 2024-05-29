Далеко не "все включено": за что в отелях Египта и Турции придется доплачивать

Туристы, которые редко выбираются за границу, наивно полагают, что достаточно скопить денег на тур "все включено" и расслабиться. С собой они лишних средств не берут, и после хватаются за головы. Более опытные всегда имеют при себе финансовую подушку, памятуя о том, что в all inclusive за многое приходится доплачивать на месте.

Итак, разбираемся, за что гостиницы Египта, Турции и других стран могут взимать дополнительную плату с отдыхающих.

Еда

Да, система шведского стола подразумевает и первое, и второе, и компот, и даже алкогольные напитки. Но местный алкоголь, который дают "бесплатно" на поверку часто оказывается щедро разбавленным, да и не лучшего качества. За импортный и действительно хороший надо платить. Он продается как в барах на территории отеля, так и в магазинах беспошлинной торговли. Десерты, мороженое, свежая клубника тоже могут не входить в меню шведского стола. А если вы едете с детьми, они рано или поздно начнут клянчить вкусности.

Источник фото: Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Если хотите чуть большего ассортимента еды и напитков, выбирайте гостиницу с Ultra All Inclusive. В них есть даже ночные приемы пищи для самых голодных, свежевыжатые соки, хороший выбор блюд из морепродуктов и те же десерты. Не забывайте и о ресторанах "а-ла карт". Они почти всегда платные. Максимум, что могут предложить туристам, это одно бесплатное посещение на протяжении всего отдыха. В клубах на территории отеля тоже все за деньги, кроме входа. Мало того, там, скорее всего, будет депозит, который обязан вносить каждый посетитель.

Спа, сауны, массажи

Этих удовольствий в гостиницах Египта и Турции пруд пруди. Но бесплатными чаще бывают сауны и хаммамы. И то не в каждом отеле. Лучше уточнять эти тонкости заранее. А вот парикмахерские, временные тату хной на пляже, спа-обертывания, скрабирования, массажи, как правило, стоят немалых денег. Часто туроператоры заманивают доверчивых путешественников на специальные экскурсии, где подразумеваются доплаты за услуги массажистов и косметологов.

Спорт

Если на территории отеля есть теннисный корт, без денег туда лучше не суйтесь. Вам запросто могут включить в счет пользование площадкой и инвентарем. Дайвинг с инструктором на пляже, кайт-серфинг и банальные прогулки на банане или ватрушке тоже обычно платные. Полеты на парапане и вовсе стоят баснословных денег. Единственное, что точно будет бесплатным, это тренажерный зал и общие бассейны в гостинице.

Экскурсии

Очень редко бывает, что какая-то стандартная экскурсия уже включена в стоимость путевки. Как правило, их приходится покупать на месте. И продуманные гиды могут накручивать цену в два раза. У местных "дельцов" можно купить и дешевле, но там никто не будет гарантировать вам безопасность и выплаты при несчастном случае или травмировании.

Источник фото: Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Если подытожить, то в поездку для подстраховки лучше взять сумму, равную стоимости тура. Лишнее всегда можно привезти обратно. Но как показывает практика, на отдыхе очень хочется гулять на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая.

Источник фото: Maksim Konstantinov/Globallookpress.com