День рождения в эти дни — редкость: вот в какие даты на свет появляется меньше всего людей

Мало кто задумывается, сколько людей празднуют дни рождения в один и тот же день. А ведь такое встречается сплошь и рядом. Особенно у тех, кто появился на свет в сентябре и июле, за исключением 4-го.

12, 18, 25 и 26 сентября — наиболее распространенные дни для рождения детей. А вот похвастаться своей исключительностью могут те, кто появился на свет в ноябре, декабре и январе. В частности, 25 декабря или в конце ноября.

Как пишет портал Techinsider, почувствовать себя особенными также могут те, что родился 13 числа любого месяца. Возможно, всему виной суеверия.

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