Еще один разводной мост над Невой: в Петербурге заложат первую капсулу сооружения во время ПМЭФ

В Петербурге активно идет строительство магистрали скоростного движения или просто ШМСД.

Этот проект должен помочь разгрузить городские улицы и сделать поездки быстрее и удобнее: новая широкая трасса пройдет через город и дальше в область. А летом начинается самый интересный этап строительства.

Зачем нужна магистраль?

Сейчас многие дороги в Петербурге часто стоят в пробках, особенно на востоке города. ШМСД — это так называемая «скоростная артерия», которая позволит быстрее добираться из одного конца города в другой и выезжать за его пределы, минуя самые загруженные участки.

По плану, дорога будет с тремя полосами в каждую сторону, и по ней смогут ездить много машин — до 70 тысяч в день. Это должно значительно облегчить жизнь тем, кто ездит на работу или просто перемещается по городу.

Что уже сделали?

Первый кусок магистрали — так называемая Витебская развязка, уже открыта. Это небольшой участок, который соединяет Западный скоростной диаметр с Витебским проспектом. На нем можно ехать быстро и без пробок.

Второй и самый сложный этап

Сейчас готовятся к строительству второго этапа. Это самый сложный участок — большой разводной мост через Неву. Строительство начнется уже в июне, и планируют закончить этот этап к 2030 году, сообщили в пресс-службе Смольного.

«Планируем в июне, в соответствии с дорожной картой проекта, в рамках Петербургского международного экономического форума забить первую свайную опору или заложить первую капсулу второго этапа», — рассказал губернатор Александр Беглов.

После этого этапа магистраль будут постепенно продлевать дальше — до КАД и в сторону Ленинградской области.