Есть что терять: почему в России все чаще заключают брачные контракты

Еще 20 лет назад практика заключения брачных контрактов многим россиянам казалась дикой. Люди верили в то, что отношения нужно строить на доверии. Однако сегодня ситуация начала меняться. Число тех, кто стремится обезопасить себя подобный образом, растет. За прошлый год граждане подписали 120 тысяч брачных контрактов. Это на 11% больше, чем годом ранее. На общем фоне это пока не много, но тенденция уже наметилась. Разберемся, что на это повлияло.

Источник фото: Legion-Media

Рост уровня финансовой грамотности

Финансовая грамотность населения заметно повысилась. Если в СССР большинство людей хранили деньги под матрасом, то сегодня их по меньшей мере несут в банк. Молодежь также осваивает рынок инвестиций и криптовалюты. Большинство стараются обезопасить себя и создать «подушку безопасности». К вложению средств подходят с умом, как и к вопросу объединения личных финансов с деньгами партнера.

Увеличение возраста молодоженов

С каждым годом молодые люди официально регистрируют все позже. По данным Росстата, средний возраст вступления в первый брак у женщин достиг 23,2 года, а мужчин — 25,4 года. В то же время статистика разводов весьма печальная — из 100 заключенных в России браков распадаются в среднем 68. Соответственно, чем старше человек, тем больший капитал он успел накопить. А потому ему есть что терять.

Источник фото: Legion-Media

Ипотечный вопрос

На заключении брачного контракта может настоять и банк. Такое происходит, если один из супругов не работает или имеют плохую кредитную историю. Тогда финорганизации выгоднее не брать неблагонадежного партнера в созаемщики. Также договор пригодится, если муж или жена выступают против ипотеки.

Популярность среди населения

Больше трети граждан убеждены, что брачный контракт заключать необходимо. Так думают 42% женщин и 35% мужчин.

Интересно, что чаще всего к нотариусу по этому вопросу обращаются жители Санкт-Петербурга. На втором месте оказался Севастополь, а на третьем — Москва. В то же время на Кавказе брачные контракты не ободряют, передает агентство AMMIAC.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media