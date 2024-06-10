Эти русские имена популярны у иностранцев: часто называют так своих детей

В последнее время в России появилась мода на необычные имена. Детей все чаще стали называть на иностранный манер — Стефания, Роберт, Оливия или Мелания. А тем временем за рубежом популярно немало русских имен. Вот в каких странах они встречаются чаще всего.
Какие женские имена популярны за границей
Пожалуй, самое популярное женское имя — Дарья. Только чаще всего используют не полную, а сокращенную форму. Дашами называют девочек в Польше, Италии, Греции и Франции. Причем у французов звучание характерное для их языка — с ударением на последний слог.
В Европе очень популярно имя «Ольга». Правда, звучит оно более грубо, потому что иностранцы не обращают внимание на мягкий знак и произносят слово на свой манер. Чаще всего таким именем называют девочек немцы, итальянцы, испанцы и чехи.
Еще очень популярно такое имя, как «Анна». Его можно встретить как в первоначальном варианте, так и в слегка видоизмененном, например, «Аннет», «Энн», «Ани».
Также иностранцам очень нравится имя «Вера». Оно красиво звучит, но при этом очень простое. А смысл, вложенный в него, особенно их впечатляет.
Еще в России часто встречается имя «Ариана». Правда, оно не является исконно русским, а пришло к нам из Греции или от татар, но все же им нередко называют девочек. Так вот за рубежом это имя тоже весьма распространено.
Если говорить об Азии, то в Южной Корее очень распространено имя «Екатерина». Там оно считается красиво звучащим и благородным.
А среди мексиканцев часто встречаются такие имена, как «Евгения» и «Наталья». Причем именно в полных формах — «Женей» и «Наташей» тут редко называют.
Мужские имена, популярные у иностранцев
Что касается мужских имен, то самое знаменитое — Юрий. И эта популярность объясняется тем, что первым человеком, отправившимся в космос, стал Юрий Гагарин. Это имя воспринимается как очень храброе, сильное и благородное.
Еще иностранцы часто называют мальчиков Николаями. Иногда имя изменяют, и получаются такие формы, как «Ник», «Николя» или «Николас».
Приглянулось за рубежом и имя «Борис». Только вот ударение в нем, как правило, ставят на первый слог.
Что касается славянского имени «Богдан», то в России оно сейчас не особо популярно. А вот в таких странах, как Болгария, Румыния, Чехия и Польша встречается очень часто.
В Южной Корее мальчиков часто называют Павлами. При этом сокращенную форму «Паша» не используют.
А вот англичане и американцы любят сокращенные формы: часто называют детей «Миша» или «Саша». Еще в США нередко встречается имя «Владимир».
Наконец, индийцы тоже не против, чтобы ребенка звали на русский манер. Вот только вместо имен они называют детей фамилиями: здесь вполне можно встретить мальчика с именем Пушкин или Гагарин.
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru