Эти русские имена популярны у иностранцев: часто называют так своих детей

В последнее время в России появилась мода на необычные имена. Детей все чаще стали называть на иностранный манер — Стефания, Роберт, Оливия или Мелания. А тем временем за рубежом популярно немало русских имен. Вот в каких странах они встречаются чаще всего.

Какие женские имена популярны за границей

Пожалуй, самое популярное женское имя — ‎Дарья. Только чаще всего используют не полную, а сокращенную форму. ‎Дашами называют девочек в Польше, Италии, Греции и Франции. Причем у французов звучание характерное для их языка — с ударением на последний слог.

В Европе очень популярно имя «‎Ольга». Правда, звучит оно более грубо, потому что иностранцы не обращают внимание на мягкий знак и произносят слово на свой манер. Чаще всего таким именем называют девочек немцы, итальянцы, испанцы и чехи.

Еще очень популярно такое имя, как «‎Анна». Его можно встретить как в первоначальном варианте, так и в слегка видоизмененном, например, «‎Аннет», «‎Энн», «‎Ани».

Также иностранцам очень нравится имя «‎Вера». Оно красиво звучит, но при этом очень простое. А смысл, вложенный в него, особенно их впечатляет.

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Еще в России часто встречается имя «‎Ариана». Правда, оно не является исконно русским, а пришло к нам из Греции или от татар, но все же им нередко называют девочек. Так вот за рубежом это имя тоже весьма распространено.

Если говорить об Азии, то в Южной Корее очень распространено имя «‎Екатерина». Там оно считается красиво звучащим и благородным.

А среди мексиканцев часто встречаются такие имена, как «‎Евгения» и «‎Наталья». Причем именно в полных формах — «‎Женей» и «‎Наташей» тут редко называют.

Мужские имена, популярные у иностранцев

Что касается мужских имен, то самое знаменитое — Юрий. И эта популярность объясняется тем, что первым человеком, отправившимся в космос, стал Юрий Гагарин. Это имя воспринимается как очень храброе, сильное и благородное.

Еще иностранцы часто называют мальчиков Николаями. Иногда имя изменяют, и получаются такие формы, как «‎Ник», «‎Николя» или «‎Николас».

Приглянулось за рубежом и имя «‎Борис». Только вот ударение в нем, как правило, ставят на первый слог.

Что касается славянского имени «‎Богдан», то в России оно сейчас не особо популярно. А вот в таких странах, как Болгария, Румыния, Чехия и Польша встречается очень часто.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

В Южной Корее мальчиков часто называют Павлами. При этом сокращенную форму «‎Паша» не используют.

А вот англичане и американцы любят сокращенные формы: часто называют детей «‎Миша» или «‎Саша». Еще в США нередко встречается имя «‎Владимир».

Наконец, индийцы тоже не против, чтобы ребенка звали на русский манер. Вот только вместо имен они называют детей фамилиями: здесь вполне можно встретить мальчика с именем Пушкин или Гагарин.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru