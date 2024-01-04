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Эти шапки превращают красоток в старушек: табу для женщин старше 50 лет

Эти шапки превращают красоток в старушек: табу для женщин старше 50 лет
Какие шапки не подходят женщинам после 50 лет

Образ получится провальным.

От старомодных зимних шапок стоит отказаться как минимум по двум причинам. Прежде всего неподходящий аксессуар будет выдавать отсутствие вкуса, а также превратит любую даму 50+ в старушку. Не попадитесь в эту ловушку.

Вне зависимости от возраста плохо на голове смотрятся все обтягивающие модели из тонкого материала. К тому же в такой и простыть недолго. Изделия с вязаными элементами, кристаллами, бантиками и другими текстильными вставками тоже попадают в разряд табу. В тренде лаконичность и минимализм.

«Наилучшим вариантом головного убора для женщин старше 50 лет будут вязаные шапки из текстильных материалов. Желательно выбирать либо совсем маленькую вязку, либо, наоборот, крупную», — поделилась с порталом «Москва24» стилист Анна Скороходова.

Источник фото: Изображение от Steven Van Elk на Unsplash

Общество Индустрия моды Советы
4 января 2024 11:15
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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