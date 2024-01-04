Эти шапки превращают красоток в старушек: табу для женщин старше 50 лет

От старомодных зимних шапок стоит отказаться как минимум по двум причинам. Прежде всего неподходящий аксессуар будет выдавать отсутствие вкуса, а также превратит любую даму 50+ в старушку. Не попадитесь в эту ловушку.

Вне зависимости от возраста плохо на голове смотрятся все обтягивающие модели из тонкого материала. К тому же в такой и простыть недолго. Изделия с вязаными элементами, кристаллами, бантиками и другими текстильными вставками тоже попадают в разряд табу. В тренде лаконичность и минимализм.

«Наилучшим вариантом головного убора для женщин старше 50 лет будут вязаные шапки из текстильных материалов. Желательно выбирать либо совсем маленькую вязку, либо, наоборот, крупную», — поделилась с порталом «Москва24» стилист Анна Скороходова.

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