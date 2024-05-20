Какие слова использовали на Руси во время ссор и перебранок

Это сегодня главными ругательными словами считаются нецензурные. А вот на Руси обидными и оскорбительными считались вполне литературные, которые сегодня едва ли кого-то заденут. Хотя мат существовал и в те далекие времена, употреблялись в отношении недостойных людей мягкие синонимы.

Помните, как в комедии Иван Васильевич меняет профессию он в сердцах бросает жене Бунши: "Да ты ведьма! Оставь меня, старуха, я в печали!"? Так вот, наши предки по большей части так и изъяснялись, выбирая довольно экзотические для современных людей слова и выражения. Возьмём хотя бы лексему "остолоп". Так называли опешившего человека, который встал как столб и ничего не понимает.

Источник фото: Кадр из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию"

Довольно частое сегодня словечко "стерва" сейчас обозначает даму с несносным характером, способную на эксцентричные поступки. На Руси же оно могло быть обращено и к мужчинам и значило буквально "падаль", "труп околевшего животного". Если кому-то доставалось такое прозвище, оно давало понять, что человек никчемен, не годен совершенно ни на что.

А вот слово "подлец", которое сейчас не воспринимается как серьезное ругательство, в 18 веке относили к простолюдинам, вынужденным платить боярам дань и быть у них в услужении. Оттуда же пошло и слово "подлый". Довольно интересное происхождение имеет и слово "ублюдок". Оно и в современном-то мире считается не самым ласковым обращением. А у наших предшественников так называли незаконнорожденных детей.

В буквальном смысле ублюдками в те времена считались детеныши животных, родившихся после скрещивания разных видов особей: ослицы и коня, волчицы и пса. Сегодня же эти словом нарекают людей, начисто утративших моральные качества. Довольно сильными ругательствами, несущими явную негативную окраску и выражающими крайнюю степень неприятия были и те, что означали потусторонних существ: леший, ведьма, бес, черт. Слова, обозначающие животных, домашний скот, тоже часто употреблялись в бранном смысле: козел, пес, червь и прочее.

Источник фото: Кадр из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию"

Неплохо бы и современным любителям выяснять отношения вспомнить, насколько богат и могуч русский язык и заменять резкие матерные фразы на устаревшие, но все же более приятные слуху. А еще лучше и вовсе не ссориться и подбирать друг для друга исключительно ласковые или хотя бы нейтральные словесные обороты.

Источник фото: Кадр из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию"