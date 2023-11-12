Эти зимние аксессуары давно устарели: в них будете выглядеть нелепо

В шапках и пуховиках довольно сложно выглядеть привлекательно. Однако эта вполне выполнимая задача, если, конечно, не надевать на себя совсем уж устаревшие вещицы.

К ним относятся, например, объемные капюшоны с опушкой из искусственного меха. Они портят укладку не хуже любой шапки и выглядят странно на дамах любого возраста. Лучше отстегнуть от пуховика подобный аксессуар или хотя бы убрать с капюшона опушку.

Еще одна устаревшая вещь — снуд или шарф-хомут. Когда-то такие модели были на пике популярности, однако сегодня аксессуар лучше заменить длинным и теплым палантином, который легко можно накинуть на волосы и не повредить прическу, пишет Marie Claire.

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