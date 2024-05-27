Это не пустой набор слов: вот почему жадину называли говядиной

Обзывательство, которое начинается со слов «жадина-говядина» точно знакомо тем, кто родился в 80-х и 90-х. Однако продолжение фразы все наверняка припомнят разное. Как появилось выражение, и от чего зависела концовка, читайте в статье.

Почему жадина — говядина

Слово «жадина» — родственное слову «жаждущий». Кроме того, на Руси жадиной называли вовсе не того, кто не желает ни с кем делиться, а того, кто набивает пузо, даже когда сыт. Тут-то и прослеживается связь с говядиной. Это мясо было очень дорогим.

Получается, что жадина-говядина — человек, который в одиночку готов уплести все дорогостоящие лакомства. При этом он даже не подумает о других.

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Варианты концовок

Известны как минимум три варианта продолжения фразы: «пустая шоколадина», «соленый огурец» и «турецкий барабан». Самой популярной была концовка про зеленый овощ — ее использовали от Ярославля до Камчатки. «Сладкий» финальный аккорд вспомнят жители Северо-Запада России, части Урала и юга Сибири. А вот турецкий вариант узнают москвичи.

Что за пустая шоколадина

О происхождении вариантов про соленый огурец и турецкий барабан ничего неизвестно, но вот пустая шоколадина точно возникла неслучайно.

Можно подумать, что такая концовка имеет отношение к полым внутри фигуркам Деда Мороза и Снегурочки, однако в то время, когда о пустой шоколадине уже слышали, они не были в ходу. Поэтому родилась другая версия.

Задолго до знакомого современным россиянам шоколада был распространен напиток на основе какао. Некоторые специалисты полагают, что речь идет именно о нем.

Но тут важно прояснить еще один момент. Возможно, изначально шоколадина была не пустой, а густой. Так разводить какао могли только богачи, а вот остальные добавляли в напиток слишком много воды.

Источник фото: Legion-Media

«Так что наше "жадина-говядина-густая шоколадина" — это не бессвязный набор слов. Это довольно точная характеристика психики человека: "ненасытный, ест много, ест дорого, в максимальных количествах и концентрациях, не зная меры"», — поясняет автор Дзен-канала «Краснобай», филолог по образованию.

Источник фото: Legion-Media