«Где-то в параллельной вселенной»: россияне восхитились одной деталью в аэропорту Сингапура

Привыкшие к халатному обращению с багажом сотрудников аэропортов россияне ахнули. Оказалось, что чемоданы и саквояжи могут транспортировать настолько бережно, будто это хрустальные вазы викторианской эпохи. Жаль, что такая практика распространена только в Сингапуре, но все равно любо-дорого посмотреть и порадоваться за других туристов.
Сама лента выдачи багажа в сингапурском аэропорту сконструирована по образу и подобию транспортной развязки. Причем правила движения тут строго соблюдаются. Ни один чемодан не влезет без очереди и учтиво пропустит остальные, стоя на «второстепенной дороге».
«Где-то в параллельной вселенной», «Эстетика должна быть во всем», «Ничего себе! Это даже не лента, а умная лента», «И никакого обгона по обочине», «В Москве ужасно поступает, то замок выдерут боковой, то колесо сломают», — комментируют видео подписчики Telegram-канала «Крыша турдома».