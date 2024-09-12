«Где-то в параллельной вселенной»: россияне восхитились одной деталью в аэропорту Сингапура

Привыкшие к халатному обращению с багажом сотрудников аэропортов россияне ахнули. Оказалось, что чемоданы и саквояжи могут транспортировать настолько бережно, будто это хрустальные вазы викторианской эпохи. Жаль, что такая практика распространена только в Сингапуре, но все равно любо-дорого посмотреть и порадоваться за других туристов.

Сама лента выдачи багажа в сингапурском аэропорту сконструирована по образу и подобию транспортной развязки. Причем правила движения тут строго соблюдаются. Ни один чемодан не влезет без очереди и учтиво пропустит остальные, стоя на «второстепенной дороге».