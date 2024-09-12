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«Где-то в параллельной вселенной»: россияне восхитились одной деталью в аэропорту Сингапура

12 сентября 2024 17:30
«Где-то в параллельной вселенной»: россияне восхитились одной деталью в аэропорту Сингапура
«Где-то в параллельной вселенной»: россияне восхитились одной деталью в аэропорту Сингапура
Фото Городовой.ру

Нашим туристам такой сервис и не снился.

Привыкшие к халатному обращению с багажом сотрудников аэропортов россияне ахнули. Оказалось, что чемоданы и саквояжи могут транспортировать настолько бережно, будто это хрустальные вазы викторианской эпохи. Жаль, что такая практика распространена только в Сингапуре, но все равно любо-дорого посмотреть и порадоваться за других туристов.

Сама лента выдачи багажа в сингапурском аэропорту сконструирована по образу и подобию транспортной развязки. Причем правила движения тут строго соблюдаются. Ни один чемодан не влезет без очереди и учтиво пропустит остальные, стоя на «второстепенной дороге».

«Где-то в параллельной вселенной», «Эстетика должна быть во всем», «Ничего себе! Это даже не лента, а умная лента», «И никакого обгона по обочине», «В Москве ужасно поступает, то замок выдерут боковой, то колесо сломают», — комментируют видео подписчики Telegram-канала «Крыша турдома».

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Автор:
Ольга Хромова
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