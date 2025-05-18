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Вода как компас: куда ведет нумерация улиц в Петербурге и какую роль в этом играет Нева

18 мая 2025 16:31
Нумерация домов Петербурга, Петербург
Вода как компас: куда ведет нумерация улиц в Петербурге и какую роль в этом играет Нева
Городовой ру

Что нужно знать, чтобы не потеряться в городе на Неве?

Что делает нумерацию Петербурга по-настоящему уникальной? Система адресации в городе на Неве имеет свои особенности, которые отличают ее от других городов России и мира. Эти особенности связаны с историей города, его планировкой и географическим положением.

Четные номера налево, нечетные направо: главное правило

Санкт-Петербург — единственный город в России, где четные номера домов традиционно располагаются по левой стороне улицы, а нечетные — по правой. В большинстве других городов все наоборот. Это правило является одной из самых заметных особенностей петербургской нумерации и может запутать гостей города.

Исключения из правил: улицы-нарушители

Разумеется, и здесь без исключений не обошлось. Некоторые улицы — Сызранская, Типанова, Свеаборгская, Севастьянова, Новоколомяжский проспект — имеют обратную нумерацию: справа стоят четные дома, слева — нечетные. Наличие исключений из правил делает систему нумерации более сложной и требует внимательности при поиске адресов.

Особенности Васильевского острова: отсчет от Кадетской линии

На Васильевском острове тоже не все так просто. Многие ошибочно полагают, что счет линий начинается от Первой линии. На самом деле отсчет ведется от Кадетской линии. Если стоять спиной к Большому проспекту и лицом к Среднему и Малому проспектам, справа будут четные линии, а слева — нечетные.

Особенность нумерации линий на Васильевском острове требует знания этого правила для правильной ориентации.

Вода как ориентир: начало улиц у Невы и каналов

В Петербурге вода — не просто природный элемент, а полноправный участник городской жизни. Старт нумерации улиц всегда ближе к Неве, каналам или другим водным артериям. Это подчеркивает изначальный замысел города как «Венеции Севера». Как пишет канал «Прогулки по Санкт-Петербургу», расположение начала нумерации у воды отражает историческую роль водных путей в жизни города и его развитии.

Островная нумерация: В.О. и П.С.

Адреса с пометками «В.О.» (Васильевский остров) или «П.С.» (Петроградская сторона) могут запутать даже опытного путника. Например, Большой проспект В.О. и Большой проспект П.С. находятся в совершенно разных районах города, хоть и звучат почти одинаково.

Островная нумерация требует учитывать географическое положение объекта, чтобы избежать ошибок при поиске адреса.

Советы туристам: как не заблудиться в Петербурге

Чтобы не заблудиться в Петербурге, следует помнить о главном правиле нумерации — четные номера слева, нечетные справа. Также важно учитывать особенности нумерации на Васильевском острове и ориентироваться на воду при определении начала улиц. В случае сомнений можно обратиться за помощью к местным жителям или использовать навигационные приложения.

Система нумерации домов в Петербурге — это уникальное явление, отражающее историю города, его планировку и географическое положение. Знание особенностей петербургской нумерации поможет гостям города легко ориентироваться в пространстве и наслаждаться его красотой и величием.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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