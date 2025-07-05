К «Красной стреле» есть большая претензия: в поезде Москва-Петербург люди мечтают об одном

Да и по выходу из вагона тоже.

Поезд «Красная стрела» — легенда железных дорог. С 1931 года он связывает две столицы, став первым фирменным поездом СССР. Его узнают по алому корпусу, ночному расписанию и знаменитому гимну, звучащему на перроне перед отправлением.

Однако с ростом конкуренции в сегменте ночных поездов всё чаще звучат вопросы: за что пассажиры платят 6–8 тысяч рублей? И стоит ли эта цена своего комфорта?

Главное преимущество «Красной стрелы» — время в пути. Всего 8 часов, что на час быстрее, чем у поезда «Экспресс», его основного конкурента. Но преимущество это спорное: многие пассажиры, наоборот, предпочли бы подольше поспать, а не терять драгоценный час отдыха.

Оснащение у «Красной стрелы» стандартное: чистые купе, дорожный набор с тапочками, зубной щеткой и наклейкой для выбора времени пробуждения. Из плюсов — пунктуальность: пассажиров действительно будят по запросу.

Завтрак по предзаказу (например, сырники) приносится вовремя, но само меню менее разнообразное, чем у «Экспресса».

Критика чаще касается отсутствия душа. В более доступном «Экспрессе» он есть в каждом вагоне, тогда как «Красная стрела» такой опции не предлагает, даже несмотря на более высокую цену.

Также поезд уступает в оснащении: ручная установка мостиков при посадке, менее современный интерьер, отсутствие мультимедийных развлечений и спорная попытка «порадовать» пассажиров журналами о шахматах.

«Красная стрела» всё ещё остаётся символом маршрута Москва—Петербург, но сегодня это скорее дело привычки или ностальгии. Тем, кто ищет оптимальное соотношение цены и комфорта, стоит обратить внимание на «Экспресс». А для экономных — подойдёт и классический плацкарт: пусть дольше и проще, но надёжно и вдвое дешевле.