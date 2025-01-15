Как могли наказать злостных неплательщиков ЖКХ в советском Ленинграде

Сегодня неплательщикам за коммунальные услуги грозят пени, запреты на выезд за границу и даже конфискация жилья. А как с такими должниками поступали в советском Ленинграде? Оказывается, подход был куда мягче, но все же не без последствий.

Коммуналка по минимуму

В советское время коммунальные платежи занимали скромную долю в семейных расходах. Их размер зависел от уровня доходов. Например, медики со среднегодовой зарплатой 2,8 тысячи рублей платили за ЖКУ 93 рубля в год — всего 3,3% от заработка. У колхозников, зарабатывающих в среднем 1,4 тысячи рублей в год, коммуналка обходилась еще дешевле — 18 рубля в год, или 1,3% от дохода.

Для сравнения, сегодня платежи за ЖКУ могут достигать до 22% от семейного бюджета. Таким образом, в советском Ленинграде стать должником было не так просто.

Пени, собрания и немного стыда

Тем не менее меры воздействия на неплательщиков существовали. За просрочку начисляли пеню: для граждан — 0,1% от суммы долга в день, для организаций — 0,05%. Однако серьезных наказаний не было.

Главной санкцией могло стать публичное обсуждение на собрании по месту работы. Там должника могли «пропесочить» перед коллективом, что, пожалуй, было гораздо неприятнее, чем любые штрафы. В крайних случаях неплательщика могли понизить в должности или сократить зарплату.

Как бы это выглядело сегодня?

Представьте, если бы ленинградский подход применяли сейчас: вместо писем о долге вас приглашают на собрание жильцов, где сосед Иванов рассказывает о вашей задолженности за воду. Такой метод, возможно, был бы не менее эффективным, чем современные штрафы.

Советский Ленинград умел держать баланс между порядком и человечностью, что делало систему коммунальных платежей справедливой и понятной, пишет источник.