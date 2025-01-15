Городовой / Общество / Как могли наказать злостных неплательщиков ЖКХ в советском Ленинграде
Эксклюзив
Последние новости
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Декретные пособия для студенток Петербурга предлагают увеличить: цифры внушительные Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Как могли наказать злостных неплательщиков ЖКХ в советском Ленинграде

15 января 2025 13:32
Мужчина с квитанцией
Как могли наказать злостных неплательщиков ЖКХ в советском Ленинграде
Городовой ру

Желание задерживать оплату пропадало сразу и надолго.

Сегодня неплательщикам за коммунальные услуги грозят пени, запреты на выезд за границу и даже конфискация жилья. А как с такими должниками поступали в советском Ленинграде? Оказывается, подход был куда мягче, но все же не без последствий.

Коммуналка по минимуму

В советское время коммунальные платежи занимали скромную долю в семейных расходах. Их размер зависел от уровня доходов. Например, медики со среднегодовой зарплатой 2,8 тысячи рублей платили за ЖКУ 93 рубля в год — всего 3,3% от заработка. У колхозников, зарабатывающих в среднем 1,4 тысячи рублей в год, коммуналка обходилась еще дешевле — 18 рубля в год, или 1,3% от дохода.

Для сравнения, сегодня платежи за ЖКУ могут достигать до 22% от семейного бюджета. Таким образом, в советском Ленинграде стать должником было не так просто.

Пени, собрания и немного стыда

Тем не менее меры воздействия на неплательщиков существовали. За просрочку начисляли пеню: для граждан — 0,1% от суммы долга в день, для организаций — 0,05%. Однако серьезных наказаний не было.

Главной санкцией могло стать публичное обсуждение на собрании по месту работы. Там должника могли «пропесочить» перед коллективом, что, пожалуй, было гораздо неприятнее, чем любые штрафы. В крайних случаях неплательщика могли понизить в должности или сократить зарплату.

Как бы это выглядело сегодня?

Представьте, если бы ленинградский подход применяли сейчас: вместо писем о долге вас приглашают на собрание жильцов, где сосед Иванов рассказывает о вашей задолженности за воду. Такой метод, возможно, был бы не менее эффективным, чем современные штрафы.

Советский Ленинград умел держать баланс между порядком и человечностью, что делало систему коммунальных платежей справедливой и понятной, пишет источник.

Новости по теме
От пени до выселения: чем грозит неуплата коммунальных услуг в Петербурге От пени до выселения: чем грозит неуплата коммунальных услуг в Петербурге 27 декабря 2024 16:33
Петербург в память о страшных днях: как город украсили к годовщине полного снятия блокады Ленинграда Петербург в память о страшных днях: как город украсили к годовщине полного снятия блокады Ленинграда 23 января 2025 14:02
Как выглядел Петергоф во время блокады Ленинграда: оккупация и возрождение петербургской жемчужины из руин Как выглядел Петергоф во время блокады Ленинграда: оккупация и возрождение петербургской жемчужины из руин 21 января 2025 11:02
«Это было что-то удивительное»: невероятная история любви Надежды и Алексея в блокадном Ленинграде (часть 3) «Это было что-то удивительное»: невероятная история любви Надежды и Алексея в блокадном Ленинграде (часть 3) 21 января 2025 08:02
Каким был Невский проспект в блокаду Ленинграда: боль, героизм и чудовищные страдания жителей осажденного города (фото) Каким был Невский проспект в блокаду Ленинграда: боль, героизм и чудовищные страдания жителей осажденного города (фото) 20 января 2025 22:32
Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургИнтересные факты
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».