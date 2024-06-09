Какие продукты можно купить на 1000 рублей, чтобы хватило на неделю

В магазин с тысячей рублей ходить смысла нет, уверены многие покупатели. Мол, на эти копейки сейчас ничего не купишь, с такими-то ценами. В то же время более разумные потребители точно знают, что на

В магазин с тысячей рублей ходить смысла нет, уверены многие покупатели. Мол, на эти копейки сейчас ничего не купишь, с такими-то ценами. В то же время более разумные потребители точно знают, что на эту сумму вполне возможно жить аж целую неделю, при этом не голодая, а заодно и экономя деньги, которые многие ежедневно "спускают в унитаз".

Фанаты здорового образа жизни и правильного питания возразят. Ведь все полезное стоит дорого. На самом деле это навязанный маркетологами стереотип. Его легко разрушить, если внимательнее присмотреться к продуктам на полках супермаркетов. Взамен разрекламированных ПП-вариантов можно найти не менее полезные аналоги, которые стоят копейки. Польза и состав при этом будут почти идентичными.

Источник фото: globallookpress.com

News.ru/Belkin Alexey/Goballookpress.com

Так, дорогущий лосось вполне заменяем сардиной, печенью трески, сельд. В них содержится столько же белка и насыщенных жирных кислот. Популярное у зожников киноа, которое богато полезными сложными углеводами, которых не меньше в ячмене, буром рисе и гречке. Ягоды годжи можно заменить сезонными дешевыми аналогами: клубникой, смородиной, клюквой.

Источник фото: globallookpress.com

News.ru/Belkin Alexey/Goballookpress.com

Итак, чтобы уложиться в 1000 рублей при покупке здоровой еды на неделю, нутрициологи советуют укомплектовать продуктовую корзину следующим образом:

Крупы (греча, рис, пшено, булгур), макароны твердых сортов.

Хлеб (не "модный" цельнозерновой с припиской "фитнес-", а самый обычный ржаной).

Молоко и производные (творог, кефирю ряженка).

Мясо или рыба. Предпочтение можно отдать консервированным вариантам. Они дешевле, а по вкусовым качествам не уступают.

Сезонные овощи (капуста, морковь, лук, свекла, томаты).

Если верно высчитаете бюджет, а не будете бездумно хватать с полок продукты в красивой пачке с известными именами, то и тысячи вам вполне хватит. Само собой, из расчета на то, что есть эти продукты будете только вы, а не семеро по лавкам плюс вечно голодный кот.

Автор: news.ru/Belkin Alexey

Источник фото: globallookpress.com