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Как снегопады 14-15 декабря могут повлиять на урожай в Питере: все подробности

12 декабря 2024 12:10
Как снегопады 14-15 декабря могут повлиять на урожай в Питере: все подробности
Как снегопады 14-15 декабря могут повлиять на урожай в Питере: все подробности
Alexander Legky / Global Look Press / Global Look Press

За огородом придется тщательно следить.

Синоптики обещают, что уже в выходные 14-15 декабря петербург засыпет снегом. Сугробы и хруст под ногами несомненно помогут горожанам ощутить стремительное приближение Нового года. Но как повлияет такое его количество на растения и будущий урожай?

Основная польза снега заключается в защите растений от холода. Он предотвращает замерзание почвы, что особенно важно для теплолюбивых культур, таких как древовидные пионы и розы. Благодаря этому, толстый снежный покров позволяет растениям экономить жизненную энергию.

Весной снег превращается в талую воду, богатую питательными веществами. Закидав несколько сугробов в теплицу, вы поддержите влажность почвы и подготовите ее к весенней посадке.

Чтобы задерживать снег на участках, можно создавать искусственные преграды из подручных материалов. Такие баррикады предотвращают выдувание снега ветром и способствуют сохранению снежного покрова на нужных вам зонах.

Однако не всегда он такой зимней шубки бывает польза. Во время оттепелей снег превращается в лед, образуя плотную корку, которая препятствует доступу кислорода. Растения начинают запревать и могут погибнуть. Чтобы этого избежать, нужно регулярно делать проколы возле растений и на газоне.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Сад-огород
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