Какие пляжи называют лучшими в мире: в топ-100 вошел лишь один российский

Искать его нужно не на юге.

Если попросить россиянина представить красивый берег, большинство наверняка вспомнит картинки мальдивских пейзажей, как из рекламы «Баунти». Меж тем и на просторах родной страны есть пляж, который вошел в топ-100 международного рейтинга лучших. Нетрудно догадаться, что речь идет не о какой-то из прибрежных зон российского юга.

Какой российский пляж назвали «скрытой жемчужиной»

Сервис путеводителей Beach Atlas по достоинству оценил Халактырский пляж на Камчатке. Он завоевал признание благодаря вулканическим черным пескам и нетронутой природе вокруг. С территории открывается потрясающий вид на Авачинский, Корякский и Козельский вулканы. Кроме того, его сочли отличным местом для серферов: как новичков, так и экстремалов.

Однако труднодоступность делает эту зону менее привлекательной. Чтобы добраться туда, нужно проехать 20 километров на личном или арендованном автомобиле из Петропавловска-Камчатского. Кроме того, температура воды не превышает +18 градусов даже в летний период.

Источник фото: Legion-Media

Какие пляжи вошли в топ-5

Лучшим был признан пляж Бора-Бора во Французской Полинезии. Белый песок и бирюзовая вода в этом месте создают райский пейзаж. Однако цены на отдых в этом месте далеко не каждому по карману.

Второе место занял Боулдерс-Бич в ЮАР. Привлекателен он главным образом не для купальщиков, а для любителей дикой фауны. Он оборудован мостиками, с которых можно наблюдать за очковыми пингвинами.

Источник фото: Legion-Media

Тройку лидеров замыкает пляж Вайкики на Гавайях. Его признали уникальным из-за исторического наследия.

Четвертое место досталось Копакабане, одному из самых знаменитых пляжей Рио-де-Жанейро. Эксперты Beach Atlas сочли его удачным симбиозом городской жизни и природной красоты. Однако многие бывалые путешественники с этим не согласятся. Некоторые даже сравнивают его с Анапой из-за большого количества людей и торгашей, вместо кукурузы продающих капиринью и чураско.

Источник фото: Legion-Media

Тайский Майя Бэй занял пятую строчку рейтинга. Именно там снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Красоту этого места сложно переоценить, однако толпы туристов могут подпортить впечатление.

Источник фото: Legion-Media