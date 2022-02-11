Козак заявил, что переговоры «нормандской четверки» не принесли результатов

«К сожалению, почти девять часов переговоров закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах», — выразил сожаление Козак. Камнем преткновения стал вопрос о переговорах Киева и самопровозглашенных ЛДНР. По словам представителя РФ, Украина заняла непреклонную позицию в той части Минских соглашений, где будущий статус Донбасса должен решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Ключевое разногласие не удалось преодолеть до самой последней попытки, когда стороны пытались найти самые разные компромиссные формулировки, пояснил Козак. Вместе с этим Киев не дает точный ответ на предложения Донбасса о будущем статусе региона. Замглавы администрации президента подчеркнул, что безуспешные переговоры «нормандского формата» негативно скажутся на реализации Минских соглашений.