Вадим Антиликаторов Дата рождения: 22-09-1995

26 лет, программист с высшим образованием, писатель. Занимаюсь публицистикой и серфингом по всему интернету, нахожу интересное и пытаюсь донести это миру. Люблю велопрогулки под звёздами, горные хребты в густом тумане и тающие морские закаты.

Написать
Происшествия
Экс-супруг Бородиной Омаров рассказал о скандале с полицией в Риме Экс-супруг Бородиной Омаров рассказал о скандале с полицией в Риме
Путешествия Курбана Омарова по солнечной Италии обернулось нелицеприятным опытом общения с местными органами правопорядка. Бывший муж Ксении Бородиной поделился в своем Instagram своими впечатлениями о ночи, проведенной в полицейском участке в Риме.
03 мар 2022 15:27
Спорт
Казанский «Ак Барс» проиграл дома омскому «Авангарду со счётом 1:2 Казанский «Ак Барс» проиграл дома омскому «Авангарду со счётом 1:2
В четверг, 2 марта, в Казани завершилась встреча «Ак Барс» с омским «Авангардом» в рамках первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Омичам удалось урвать победу на последних минутах овертайма со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0), сообщает «Чемпионат».
03 мар 2022 14:39
Общество
Вышел трейлера «Соника 2 в кино», в котором показали битву с Наклзом Вышел трейлера «Соника 2 в кино», в котором показали битву с Наклзом
На YouTube канале издания IGN опубликован свежий минутный трейлер второй части «Соника в кино». Мировая премьера экранизации приключений про антропоморфного ежа состоится 8 апреля 2022 года.
03 мар 2022 13:43
Происшествия
СК показал видео с камер, где пара подозреваемых избавляется от двух тел в Бутовском лесу СК показал видео с камер, где пара подозреваемых избавляется от двух тел в Бутовском лесу
Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись, на которой мужчина и женщина избавлялись от тел двух людей, которые позже были найдены в Бутовском лесу на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
03 мар 2022 13:15
Общество
Вышел трейлере мини-сериала «Девушки из Плейнвилля» о трагической любви Вышел трейлере мини-сериала «Девушки из Плейнвилля» о трагической любви
Вышел трейлер мини-сериала Hulu про трагические отношения в интернете, основанного на реальных событиях. Главную роль в проекте заняла Эль Фэннинг, героиня которой довела своего парня до самоубийства через переписку в телефоне.
03 мар 2022 11:21
Происшествия
В Румынии погиб пилот разбившегося на юго-востоке страны МиГ-21 В Румынии погиб пилот разбившегося на юго-востоке страны МиГ-21
В Минобороны Румынии подтвердили факт крушения самолета МиГ-21 Lancer в уезде Констанца — пилот воздушного судна погиб. Также потерпел крушение поисковый вертолет со спасателями, на котором находилось семь человек. Подробности сообщает ТАСС.
03 мар 2022 10:46
Общество
«Apple, а идите-ка вы лесом»: Депутат Бутина показала российский смартфона AYYA T1 «Apple, а идите-ка вы лесом»: Депутат Бутина показала российский смартфона AYYA T1
Депутат Государственной думы Мария Бутина представила новый российский смартфон AYYA T1, который призван заменить технику от Apple. Соответствующее видео появилось в ее Telegram-канале, сообщает «360tv».
03 мар 2022 10:13
Происшествия
Полицейские обнаружили наркотики на борту промыслового судна в Приморье Полицейские обнаружили наркотики на борту промыслового судна в Приморье
Правоохранительные органы совместно с кинологом провели антинаркотический рейд на промысловом судне у причала Южморрыбфлота в Приморском крае. При проверке рефрижератора были обнаружены нелегальные наркотические вещества и средства — экипаж должен был выйти в море через час после задержания, пишет «МВД Медиа».
03 мар 2022 08:54