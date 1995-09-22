Путешествия Курбана Омарова по солнечной Италии обернулось нелицеприятным опытом общения с местными органами правопорядка. Бывший муж Ксении Бородиной поделился в своем Instagram своими впечатлениями о ночи, проведенной в полицейском участке в Риме.
В четверг, 2 марта, в Казани завершилась встреча «Ак Барс» с омским «Авангардом» в рамках первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Омичам удалось урвать победу на последних минутах овертайма со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0), сообщает «Чемпионат».
В Минобороны Румынии подтвердили факт крушения самолета МиГ-21 Lancer в уезде Констанца — пилот воздушного судна погиб. Также потерпел крушение поисковый вертолет со спасателями, на котором находилось семь человек. Подробности сообщает ТАСС.
Правоохранительные органы совместно с кинологом провели антинаркотический рейд на промысловом судне у причала Южморрыбфлота в Приморском крае. При проверке рефрижератора были обнаружены нелегальные наркотические вещества и средства — экипаж должен был выйти в море через час после задержания, пишет «МВД Медиа».