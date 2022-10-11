Происшествия

СК показал видео с камер, где пара подозреваемых избавляется от двух тел в Бутовском лесу

Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись, на которой мужчина и женщина избавлялись от тел двух людей, которые позже были найдены в Бутовском лесу на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.