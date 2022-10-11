Поездка длилась всего 15 минут.
Такого партнера по рыбалке никто бы не захотел.
Инцидент произошел в Вестминстерском дворце.
Пришлось вызывать горных спасателей.
Путешествия Курбана Омарова по солнечной Италии обернулось нелицеприятным опытом общения с местными органами правопорядка. Бывший муж Ксении Бородиной поделился в своем Instagram своими впечатлениями о ночи, проведенной в полицейском участке в Риме.
Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись, на которой мужчина и женщина избавлялись от тел двух людей, которые позже были найдены в Бутовском лесу на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
В центре Челябинска на стройплощадке опрокинулся башенный кран — в результате происшествия погиб крановщик, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.
В Екатеринбурге произошла массовая авария с человеческими жертвами. Между собой столкнулись два грузовика и УАЗ «буханка» — в результате трагедии погибло три человека, сообщает ТАСС.
В Минобороны Румынии подтвердили факт крушения самолета МиГ-21 Lancer в уезде Констанца — пилот воздушного судна погиб. Также потерпел крушение поисковый вертолет со спасателями, на котором находилось семь человек. Подробности сообщает ТАСС.
Правоохранительные органы совместно с кинологом провели антинаркотический рейд на промысловом судне у причала Южморрыбфлота в Приморском крае. При проверке рефрижератора были обнаружены нелегальные наркотические вещества и средства — экипаж должен был выйти в море через час после задержания, пишет «МВД Медиа».