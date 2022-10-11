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Происшествия

Елизавета II
Происшествия
Экс-супруг Бородиной Омаров рассказал о скандале с полицией в Риме Экс-супруг Бородиной Омаров рассказал о скандале с полицией в Риме
Путешествия Курбана Омарова по солнечной Италии обернулось нелицеприятным опытом общения с местными органами правопорядка. Бывший муж Ксении Бородиной поделился в своем Instagram своими впечатлениями о ночи, проведенной в полицейском участке в Риме.
03 мар 2022 15:27
Происшествия
СК показал видео с камер, где пара подозреваемых избавляется от двух тел в Бутовском лесу СК показал видео с камер, где пара подозреваемых избавляется от двух тел в Бутовском лесу
Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись, на которой мужчина и женщина избавлялись от тел двух людей, которые позже были найдены в Бутовском лесу на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
03 мар 2022 13:15
Происшествия
В Румынии погиб пилот разбившегося на юго-востоке страны МиГ-21 В Румынии погиб пилот разбившегося на юго-востоке страны МиГ-21
В Минобороны Румынии подтвердили факт крушения самолета МиГ-21 Lancer в уезде Констанца — пилот воздушного судна погиб. Также потерпел крушение поисковый вертолет со спасателями, на котором находилось семь человек. Подробности сообщает ТАСС.
03 мар 2022 10:46
Происшествия
Полицейские обнаружили наркотики на борту промыслового судна в Приморье Полицейские обнаружили наркотики на борту промыслового судна в Приморье
Правоохранительные органы совместно с кинологом провели антинаркотический рейд на промысловом судне у причала Южморрыбфлота в Приморском крае. При проверке рефрижератора были обнаружены нелегальные наркотические вещества и средства — экипаж должен был выйти в море через час после задержания, пишет «МВД Медиа».
03 мар 2022 08:54
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