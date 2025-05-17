«Красная цена» не такая уж и простая: какие продукты из «Пятерочки» берут даже продавцы

Не такой уж и простой бренд.

Многие до сих пор считают, что товары под маркой «Красная цена» в «Пятерочке» — это исключительно дешевая продукция сомнительного качества. Но, как показывает практика, такое мнение устарело.

И покупатели, и даже сотрудники самой сети всё чаще отмечают: среди этих продуктов попадаются действительно достойные.

Список лучших

Как выразилась одна из работниц X5, работающая в самой «Пятерочке»:

«Я сама многое беру из перечисленного. Сыр — если от „Савушкина“, то точно можно брать. Пряники — очень вкусные, хотя и подорожали, уже 54 рубля. Но всё равно беру». Это мнение изнутри подтверждает и популярный среди покупателей выбор: масло, орехи, фасоль и даже кулинария — всё это стабильно попадает в корзины, а значит, проходит не только по цене, но и по вкусу.

Например, пряники от «Красной цены» хвалят за медовый вкус и мягкую текстуру — такие редко встретишь даже среди более дорогих брендов. А подсолнечное масло — один из тех редких продуктов, где цена под сотню рублей не говорит о плохом качестве. Люди годами покупают именно его и используют для любых блюд — жарки, выпечки, салатов.

Что еще хвалят

Отдельного упоминания заслуживает замороженная продукция. Многие отмечают, что стручковая фасоль — не перемороженная, не ломкая. В упаковке — 700 грамм, чего хватает надолго, а цена при этом остаётся доступной.

Удивляют и онигири из кулинарии: при стоимости в районе 100 рублей их часто хвалят и сравнивают с аналогичными из кафе. Консервы и орехи — ещё одна сильная сторона бренда: фасовка удобная, вкус достойный, и главное — продукт не залеживается, на полках постоянно остаются пустые места.

Понятно, что и у «Красной цены» бывают промахи. Но как верно подметили в обсуждении: «В любом магазине можно найти удачные продукты по низким ценам, и абсолютно провальные — даже при высоком ценнике».

Поэтому лучше опираться не на предвзятые убеждения, а на опыт — свой или чужой. И не стоит недооценивать надпись «собственный бренд»: за ней нередко скрываются те же самые фабрики, что работают с известными марками.