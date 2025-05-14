Микрофибра, вода и водосгон: эксперт раскрыла секреты мытья окон без химии

Как вымыть окна эффективно и безопасно для здоровья?

Весна — время преображения и генеральной уборки, в том числе и мытья окон. Но как добиться кристальной чистоты и избежать разводов, которые так раздражают?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответила генеральный директор клининговой компании «Настенька», эксперт по уборке Анастасия Савчук, поделившись профессиональными лайфхаками и полезными советами.

Чистая вода и стяжка: основа идеальных окон

«Значит, первое, чем мыть окна, чтобы не было разводов? На самом деле, разводы на окнах — это остаток влаги, которая остается у нас после мытья. То есть для того, чтобы мыть окна без разводов, достаточно иметь чистую воду, водосгон, стяжку, такую резиновую, которая стягивает влагу с поверхности окна», — начинает свой рассказ Анастасия.

Именно правильная техника и качественные инструменты — залог успеха в борьбе за прозрачные окна.

Микрофибра для стекла: завершающий штрих

Вторым необходимым компонентом, по словам эксперта, является микрофибра для стекла.

«Вот этих трех компонентов достаточно, чтобы ваши окна были чистые, особенно если мы говорим просто о простом сезонном мытье окон», — подчеркивает Анастасия.

Именно микрофибра позволяет удалить остатки влаги и придать стеклу блеск без разводов.

Средство для мытья посуды: когда это необходимо

Если окна расположены рядом с проезжей частью или в городе, где скапливается больше грязи и нагара, можно добавить в воду небольшое количество средства для мытья посуды.

«Можно добавить простое средство для мытья посуды в воду. Но тоже не обязательно много, буквально несколько капель в воду», — советует эксперт.

После этого необходимо протереть стекло микрофиброй, смоченной в растворе, затем стянуть воду водосгоном и дотереть стекло сухой салфеткой для микрофибры.

Борьба с водным камнем: кислоты в помощь

Если окна имеют достаточно сильное загрязнение или не мылись несколько лет, и там образуется водный камень на окнах, то можно применить кислоты.

«Кислоты бытовые мы имеем. Это, к примеру, уксус в каждом доме можно найти или лимонную кислоту. Там даже та же самая долька лимона: отрезать, потереть вот этот водный налет, водный камень, и он тоже отойдет. Если это водный налет, прям ну такой застарелый очень сильно, можно использовать средства для мытья сантехники», — порекомендовала Савчук.

Важно помнить о соблюдении мер предосторожности при работе с кислотами.

Солнце и окна: когда лучше отложить уборку

Еще один важный лайфхак — следует избегать мытья окон при ярком солнце.

«Также нежелательно мыть окна при ярком солнце. То есть если у вас там южная солнечная сторона, мойте не прямо в моменты яркого солнца, потому что средство на окнах будет, ну или вот этот ваш водный раствор будет высыхать быстрее, и отсюда будут разводы», — отмечает Анастасия.

В пасмурную погоду или после того, как солнце скрылось за облаками, мыть окна будет значительно легче.

Экологичность и безопасность: выбор моющих средств

При выборе моющих средств для окон стоит отдавать предпочтение экологичным и безопасным для здоровья. В качестве альтернативы можно использовать более щадящие средства, например, раствор уксуса или лимонной кислоты. Главное — не забывать о личной безопасности и использовать перчатки при работе с химическими веществами.