«Ленивый» мясной рулет с лавашем готовится на раз-два: управитесь за полчаса

Приготовление мясного рулета в духовке может занимать немало времени. Чтобы не пришлось проводить весь вечер на кухне, можно сделать «ленивый» вариант блюда всего за полчаса.

Вам понадобятся следующие продукты:

фарш — 400 г,

лук — 2 шт.,

яйцо — 1 шт.,

лаваш круглый — 2 шт.,

масло сливочное — 60 мл,

подсолнечное масло для жарки,

соль и перец по вкусу.

Мясной фарш необходимо смешать с мелко нарезанным луком и яйцом, посолить и поперчить. Затем берем лаваш, смазываем маслом и выкладываем получившуюся начинку тонким слоем. Далее накрываем первый слой еще одним лавашем и повторяем процедуру.

После формируем рулет и разрезаем его на кусочки шириной около семи сантиметров. Их нужно обжарить на сковороде в течение 30 минут. Чтобы добиться более насыщенного вкуса, можно сперва приготовить в посуде зажарку с луком и морковью, советует автор Дзен-канала «Изюминка востока».

Источник фото: Дзен-канала «Изюминка востока»

Источник фото: timolina/freepik