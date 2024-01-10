«Ленивый» мясной рулет с лавашем готовится на раз-два: управитесь за полчаса

Приготовление мясного рулета в духовке может занимать немало времени. Чтобы не пришлось проводить весь вечер на кухне, можно сделать «ленивый» вариант блюда всего за полчаса.
Вам понадобятся следующие продукты:
- фарш — 400 г,
- лук — 2 шт.,
- яйцо — 1 шт.,
- лаваш круглый — 2 шт.,
- масло сливочное — 60 мл,
- подсолнечное масло для жарки,
- соль и перец по вкусу.
Мясной фарш необходимо смешать с мелко нарезанным луком и яйцом, посолить и поперчить. Затем берем лаваш, смазываем маслом и выкладываем получившуюся начинку тонким слоем. Далее накрываем первый слой еще одним лавашем и повторяем процедуру.
После формируем рулет и разрезаем его на кусочки шириной около семи сантиметров. Их нужно обжарить на сковороде в течение 30 минут. Чтобы добиться более насыщенного вкуса, можно сперва приготовить в посуде зажарку с луком и морковью, советует автор Дзен-канала «Изюминка востока».
Источник фото: Дзен-канала «Изюминка востока»
Источник фото: timolina/freepik