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«Ленивый» мясной рулет с лавашем готовится на раз-два: управитесь за полчаса

«Ленивый» мясной рулет с лавашем готовится на раз-два: управитесь за полчаса
Быстрый рецепт мясного рулета

Долго стоять у плиты не придется.

Приготовление мясного рулета в духовке может занимать немало времени. Чтобы не пришлось проводить весь вечер на кухне, можно сделать «ленивый» вариант блюда всего за полчаса.

Вам понадобятся следующие продукты:

  • фарш — 400 г,
  • лук — 2 шт.,
  • яйцо — 1 шт.,
  • лаваш круглый — 2 шт.,
  • масло сливочное — 60 мл,
  • подсолнечное масло для жарки,
  • соль и перец по вкусу.

Мясной фарш необходимо смешать с мелко нарезанным луком и яйцом, посолить и поперчить. Затем берем лаваш, смазываем маслом и выкладываем получившуюся начинку тонким слоем. Далее накрываем первый слой еще одним лавашем и повторяем процедуру.

«Ленивый» мясной рулет с лавашем готовится на раз-два: управитесь за полчаса - image 1

После формируем рулет и разрезаем его на кусочки шириной около семи сантиметров. Их нужно обжарить на сковороде в течение 30 минут. Чтобы добиться более насыщенного вкуса, можно сперва приготовить в посуде зажарку с луком и морковью, советует автор Дзен-канала «Изюминка востока».

«Ленивый» мясной рулет с лавашем готовится на раз-два: управитесь за полчаса - image 2

«Ленивый» мясной рулет с лавашем готовится на раз-два: управитесь за полчаса - image 3

Источник фото: Дзен-канала «Изюминка востока»

Источник фото: timolina/freepik

Общество Рецепты Кулинария
10 января 2024 10:15
Дарья Бегишева
Дарья Бегишева
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